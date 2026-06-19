Canicule : le ministère de la Santé appelle les soignants à la vigilance pour les plus fragiles

Face à la canicule sur une large partie de la France, le ministère de la Santé a adressé le 18 juin 2026 un message aux professionnels de santé pour les inviter à sensibiliser leurs patients, surtout les plus fragiles, aux risques ainsi qu'aux recommandations de prévention. « Nous vous sollicitons pour sensibiliser les patients, en particulier les personnes les plus fragiles (personnes âgées, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes en situation de handicap, malades chroniques et personnes prenant certains médicaments pouvant majorer les effets de la chaleur ou gêner l'adaptation de l'organisme à la chaleur), aux risques liés à la chaleur et leur relayer les recommandations de prévention », y écrivent le directeur général de la Santé, Didier Lepelletier, celui de l'Offre de soins, Hugo Gilardi, et le directeur général adjoint de la Cohésion sociale, Benjamin Voisin. Alors que la France, déjà frappée en mai par des températures inédites pour ce mois, subit un deuxième épisode de fortes chaleurs intense et durable, le DGS urgent rappelle aux professionnels de santé plusieurs mesures de prévention individuelles pouvant être préconisées à leurs patients. « Les messages relatifs au bon recours aux soins peuvent également être relayés », ajoute le ministère de la Santé, soulignant qu' « en dehors des situations d'urgence, il convient de privilégier le recours au médecin traitant ou, en son absence, à toute autre offre de soins de ville du territoire afin de contribuer à préserver les capacités de prise en charge des services d'urgence ». Et « les personnes âgées de 65 ans ou plus ou en situation de handicap doivent être encouragées à s'inscrire sur le registre communal » mis à disposition de la plupart des mairies afin de bénéficier d'actions de soutien. « L'ensemble des services de l'État est mobilisé pour diffuser les messages de prévention et mettre en place les mesures de protection individuelles et collectives nécessaires », fait valoir le ministère. Le numéro vert Canicule Info Service (0 800 06 66 66 de 9h à 19h) a été réactivé jeudi. L'Etat « continue à méconnaître l'urgence climatique » et « faillit à protéger la population face aux risques climatiques », en particulier les plus fragiles, a estimé l'ONG Oxfam dans un rapport le 18 juin. Ilôts de chaleur urbains, logements « bouilloires » : les quartiers populaires sont surexposés à la précarité énergétique d'été, a rappelé la Fondation pour le logement des défavorisés dans un autre rapport. La chaleur a causé la mort de 5.722 personnes à l'été 2025 en France, selon Santé publique France. D'après une dépêche AFP publiée le 18 juin 2026.