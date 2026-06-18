Pharmaciens : le nombre des diplômés à l'étranger a plus que doublé en 10 ans

Le nombre de pharmaciens diplômés à l'étranger qui sont inscrits à l'Ordre national des pharmaciens a plus que doublé en dix ans, les trois quarts d'entre eux ayant un diplôme européen, selon un panorama annuel de la profession publié le 17 juin.

Au total, l'Ordre compte 2 628 pharmaciens ayant obtenu leur diplôme à l'étranger, contre 1 169 en 2015, soit une hausse de 124,8 % en dix ans, selon cette analyse présentée pour 2025.

Parmi eux, 1 995 sont venus exercer en France avec un diplôme d’un pays européen, principalement de Belgique, Roumanie et Espagne, et plus de la moitié (53%) sont de nationalité française.

Sur les 1 230 pharmaciens de nationalité étrangère, plus d'un tiers (35,6 %) sont de nationalité européenne (hors France), précise l'étude.

Par rapport à 2024, la part des pharmaciens diplômés à l'étranger a augmenté de plus de 8%.

« Les pharmaciens étrangers représentent 3,5 % de la population pharmaceutique », a tempéré Maryse Camus-Piszez, vice-présidente du conseil national de l’Ordre des pharmaciens, au cours d'une conférence de presse.

L'observatoire national des professions de santé, instance qui dépend du ministère de la Santé, doit déterminer cette année combien de pharmaciens former pour les cinq prochaines années.

Cette décision doit reposer sur une analyse plus précise des besoins à venir : « évolution des carrières, nouvelles missions et interprofessionnalité, répartition territoriale et accès aux soins, transformation numérique et technologique, évolution des thérapeutiques, et attente des patients », a souligné Carine Wolf-Thal, présidente du conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

À la rentrée 2027, le système actuel de première année d’accès aux études de santé (Pass/Las), sera remplacé par une voie unique avec possibilité de redoublement, une réforme censée simplifier le parcours et constituer, selon l'Ordre, un levier préalable à « la mise en place d’une politique de formation et d’attractivité à la hauteur des enjeux ».

En 2025, plus de 75 000 pharmaciens étaient inscrits à l'Ordre, dont près des trois quarts exerçant en officine.

Parmi les quelque 3 000 nouveaux inscrits, 65 % exercent dans leur région d'études.

D'après une dépêche AFP publiée le 17 juin 2026.

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