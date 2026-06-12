Le syndrome des ovaires polykystiques associé à un risque accru de cancers gynécologiques

Le SOPK est associé au cancer de l'utérus ; pour les autres cancers, les données restent limitées.Drazen Zigic / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Chez les femmes en âge de procréer, le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK, désormais renommé syndrome ovarien, métabolique et polyendocrinien -SOMP) apparaît associé à un risque accru de plusieurs cancers gynécologiques, selon les résultats d'une grande étude de cohorte américaine rétrospective publiés dans Fertility and Sterility.

Les femmes en préménopause atteintes de SOPK présentent un risque nettement accru de développer une hyperplasie de l'endomètre et un cancer de l'utérus, rappellent Snigdha Alur-Gupta de l'University of Rochester (New York) et ses collègues. Mais pour les autres cancers gynécologiques, le risque associé au SOPK n'est pas encore clairement établi, car les études sur ce sujet étaient souvent de petite taille, avec un faible nombre d'événements et peu ajustées en fonction de facteurs de risque, pointent-ils.

Ils ont mené une étude de cohorte rétrospective à partir de la base de données américaine Optum Clinformatics Data Mart entre 2000 et 2022.

Au total, 422 613 femmes atteintes de SOPK âgées de 18 à 50 ans sans antécédent de cancer gynécologique ont été comparées à plus de 2,1 millions de femmes sans SOPK appariées en fonction de l'âge et du mois du diagnostic.

L'âge moyen était de 31 ans. À l'inclusion, les femmes atteintes de SOPK présentaient davantage de comorbidités métaboliques et cardiovasculaires, mais une fréquence similaire de syndromes héréditaires de prédisposition au cancer (0,2 %).

Après une durée moyenne de suivi de 3,6 ans, les femmes atteintes de SOPK présentaient un risque significativement accru de plusieurs cancers.

Il était plus que doublé pour le cancer du sein (hazard ratio ajusté -HRa- à 2,7) et le cancer du col de l'utérus (2,2), plus que quadruplé pour le cancer de l'ovaire ou des trompes (4,4) et multiplié par près de six pour le cancer utérin (5,8).

Ces résultats soulignent la nécessité d'une vigilance clinique accrue et d'une information et d'un accompagnement relatifs au risque de cancer dans la prise en charge courante des patientes atteintes de SOPK, concluent les chercheurs, en appelant à en tenir compte lors de l'élaboration des futures recommandations de dépistage.

Ils jugent aussi important de poursuivre les recherches pour comprendre les mécanismes impliqués, les variations du risque selon les phénotypes de SOPK et le rôle potentiellement protecteur des modifications du mode de vie et des traitements couramment utilisés. Des études complémentaires devront également déterminer si ces risques persistent chez les femmes ménopausées, ajoutent-ils.

Dans une autre étude publiée en 2024, menée sur un large échantillon de femmes américaines, le SOPK avait été associé à un risque plus élevé de cancer de l'endomètre, mais pas de cancer ovarien ni de cancer du col de l'utérus, rappelle-t-on.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 8 juin 2026.