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    La prise de poids avant la ménopause augmente le risque de cancer du sein après la ménopause

    Une étude épidémiologique publiée dans le JNCI et conduite sur plus de 43 000 femmes montre que la prise de poids entre 18 ans et la ménopause majore le risque de cancer du sein post-ménopause, indépendamment de l’activité physique.

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    Surveiller son poids dès le plus jeune âge pourrait réduire le risque de cancer du sein.

    Surveiller son poids dès le plus jeune âge pourrait réduire le risque de cancer du sein.RyanKing999 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les femmes ayant pris du poids significativement entre 18 ans et la ménopause ont un risque augmenté de cancer du sein après la ménopause, montre une étude épidémiologique publiée par le Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

    Un indice de masse corporelle (IMC) élevé est déjà reconnu comme facteur de risque de cancer du sein et, à l'inverse, l'activité physique est un facteur de diminution du risque. En revanche, on manque de données sur l'effet des variations de poids au cours du temps, expliquent Henriëtte van Duijne du Netherlands Cancer Institute à Amsterdam et ses collègues.

    Ils ont étudié la variation de poids entre 18 ans et la ménopause puis ont fait des corrélations avec le risque de cancer du sein post-ménopause. Le niveau d'activité physique a également été pris en compte.

    L'étude a inclus 43 127 femmes, dont 1 776 ont eu un diagnostic de cancer du sein durant 13,2 ans de suivi médian.

    L'analyse confirme qu'être en surpoids ou obèse à la ménopause augmente le risque de cancer du sein. Mais elle montre en plus l'effet de la prise de poids dans la durée : pour chaque prise de poids de 5 kg entre 18 ans et la ménopause, le risque ultérieur de cancer du sein augmentait de 6 %, montre l'analyse.

    Cet effet de la prise de poids était indépendant du niveau d'activité physique.

    Les auteurs estiment que cet effet défavorable de la prise de poids entre 18 ans et la ménopause serait lié à l'augmentation du tissu adipeux qui devient un pourvoyeur majeur d'estrogènes dans l'organisme, qui favorise le risque de cancer du sein.

    Mais la prise de poids ultérieure a aussi un effet négatif. Ils notent également que les femmes qui avaient un poids « normal » au moment de l'inclusion (51 ans en médiane) et étaient devenues en surpoids ou obèses ensuite avaient un risque de cancer du sein postménopause augmenté de 39 %.

    En revanche, globalement, les chercheurs n'ont trouvé de corrélation ni entre la variation de niveau d'activité physique entre 18 ans et la ménopause, ni entre le niveau d'activité au moment de la ménopause et le risque de cancer du sein post-ménopause. Il y avait une seule exception : un niveau élevé de sport à la ménopause était bénéfique pour les femmes en surpoids à ce moment-là.

    « Nos résultats soulignent l'importance du maintien d'un poids de bonne santé tout au long de l'âge adulte pour réduire le risque de cancer du sein après la ménopause », concluent-ils.

    D'après une dépêche publiée dans APMnews le 10 juin 2026.

    Pour en savoir plus

    JNCI, publication en ligne du 5 juin

    Sources

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