Dépistage des IST à chlamydia et à gonocoque : le kit d'autoprélèvement désormais accessible aux hommes

Mon test IST : des résultats disponibles sous environ 5 jours.Sissoupitch / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Depuis 29 mai 2026, le kit de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) peut être commandé à domicile par tous les hommes de 18 à 25 ans inclus, ainsi qu'aux personnes transgenres et non-binaires de cette tranche d'âge [1].

Déjà proposé depuis le 1er juillet 2025 aux femmes de 18 à 25 ans, le kit Mon test IST à domicile permet de dépister deux IST :

la chlamydiose ;

la gonococcie.

Un kit sur commande remboursable intégralement

La possibilité de commander ce kit pour réaliser le dépistage d'IST à domicile s'inscrit dans le dispositif mon test IST (cf. Encadré).

Le kit de dépistage est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie, sans avance de frais. La participation forfaitaire de 2 euros s'applique, comme pour la plupart des analyses de biologie médicale.

La commande est réalisée sur le site mon-test-ist.ameli.fr à domicile.

Les critères d'éligibilité sont :

l'âge : 18 à 25 ans inclus ;

le lieu de résidence : France métropolitaine (y compris la Corse) ;

un numéro d'identification : numéro de Sécurité sociale ou numéro d'Aide médicale d'État ;

l'activité sexuelle : femmes sexuellement actives dans les 12 derniers mois, hommes sexuellement actifs dans les 12 derniers mois présentant au moins l’un des facteurs de risque suivants : ayant des relations sexuelles avec des hommes, ayant eu des rapports sexuels avec au moins 2 partenaires dans la dernière année, ayant changé de partenaire dans les 12 derniers mois, ayant déjà eu une infection sexuellement transmissible au cours de leur vie, ayant un partenaire qui a eu une infection sexuellement transmissible dans les 12 derniers mois.



Encadré - Le dispositif mon test IST Le dispositif mon test IST vise à encourager le dépistage de cinq IST (chlamydia, gonocoque, syphilis, VIH et hépatite B), en simplifiant l'accès aux analyses. Dans le cadre de ce dispositif, deux modalités de dépistage sont proposées : dépistage en laboratoire , sans ordonnance ni rendez-vous, pour les 5 IST précitées : pour les moins de 26 ans : prise en charge à 100 % sans avance de frais, au-delà de 26 ans : prise en charge à 100 % du dépistage du VIH et à 60 % du dépistage des quatre autres IST par l'Assurance Maladie ;

, sans ordonnance ni rendez-vous, pour les 5 IST précitées dépistage à domicile en commandant le kit : ce dépistage ne concerne que les IST à chlamydia et à gonocoque, pour les jeunes de 18 à 25 ans. « Les contraintes réglementaires et techniques liées à la version Mon test IST à domicile ne permettent pas de proposer le dépistage d’autres IST pour le moment », explique l'Assurance maladie.

Autoprélèvement à domicile et analyse en laboratoire

Le prélèvement est effectué à domicile :

autoprélèvement vaginal pour les femmes cisgenres ;

autoprélèvement urinaire pour les hommes cisgenres ;

possibilité de choisir le type de kit pour les personnes transgenres, queers ou non-binaires : pour une performance maximale du dépistage, le prélèvement vaginal est toutefois préférable au prélèvement urinaire lorsque la personne possède un appareil reproducteur féminin.

Le test ne doit pas être réalisé en période de fortes chaleurs (températures supérieures à 33 °C).

Le prélèvement est ensuite envoyé au laboratoire dans l’enveloppe préaffranchie fournie. Les résultats sont disponibles sous environ 5 jours (hors week-end et jours fériés) sur le site mesanalyses.fr.

Tout résultat positif doit conduire l'utilisateur à consulter un médecin ou une sage-femme, ou à se rendre dans une structure spécialisée (centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic [Cegidd], structure hospitalière), afin d’initier un traitement adapté.

Les partenaires doivent être incités à réaliser un dépistage.