[POUMON] Tumor Treating Fields après radiochirurgie stéréotaxique des métastases cérébrales du cancer du poumon non à petites cellules : les résultats de l’étude randomisée Metis (phase III)

L’étude de phase III Metis a évalué l’ajout des champs de traitement de la tumeur ou Tumor Treating Fields (TTF) après radiochirurgie stéréotaxique (SRS) chez des patients suivis pour un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avec métastases cérébrales. Les TTF sont des champs électriques alternatifs de faible intensité destinés à perturber la division des cellules cancéreuses.

Au total, 298 patients présentant 1 à 10 métastases cérébrales ont été randomisés de manière équilibrée entre traitement standard seul et traitement standard associé aux TTF. Le critère de jugement principal était le délai avant progression intracrânienne.

Avec une médiane de durée de suivi de 8,6 mois, le bras TTF a mis en évidence une prolongation significative du délai avant progression intracrânienne, dont le risque est réduit de 28 % (HR = 0,72 ; IC à 95 % = [0,53 - 0,98] ; p = 0,044 selon le test de Fine-Gray). Ce bénéfice était maintenu à 2, 6, 12 et 24 mois.

Cependant, aucun bénéfice en termes de contrôle intracrânien à distance n’a été montré (HR = 0,76 ; IC à 95 % = [0,51 - 1,12]. Et aucune différence significative de SG n’a été observée, avec une médiane de 18,5 mois versus 17,9 mois dans le bras TTF et le bras contrôle respectivement (HR = 0,95 ; IC à 95 % = [0,74 - 1,22] ; p = 0,70).

Le profil de tolérance était marqué en majorité par les toxicités cutanées liées au dispositif chez 50,4 % des patients. Il n’y avait pas d’augmentation significative des toxicités systémiques graves ou d’altération de la qualité de vie.

Cet essai de phase III randomisé met donc en évidence un gain significatif de contrôle local associé à une bonne tolérance globale du dispositif. L’absence de bénéfice en SG peut s’expliquer par l’influence des traitements systémiques et de la progression extra crânienne.

En conclusion, l’étude Metis démontre que l’ajout des TTF après SRS améliore significativement le contrôle intracrânien sans bénéfice en SG, avec une tolérance globalement acceptable dominée par des effets cutanés.

Article rédigé par le docteur Minesh P. Mehta

Source | Tumor Treating Fields Therapy After Stereotactic Radiosurgery for Brain Metastases From Non-Small Cell Lung Cancer: Final Results of the Phase 3 METIS Study