Sécurité des professionnels de santé : attention aux appels usurpant l'identité de l'ANSM

Des pharmacies ont signalé avoir été sollicitées par des démarcheurs usurpant l’identité de l’ANSM.BitsAndSplits / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en garde contre les appels téléphoniques frauduleux visant les professionnels de santé [1].

Cette nouvelle alerte intervient alors que plusieurs pharmacies signalent avoir été sollicitées par des démarcheurs se faisant passer pour des agents de l'ANSM.

Le but de cette démarche est de recueillir des données professionnelles telles que des adresses électroniques ou des données administratives.

L'usurpation d'identité dont fait l'objet l'ANSM, sous forme d'appels téléphoniques ou de courriels, a déjà fait l'objet d'une alerte en 2022.

L'ANSM n'appelle pas les professionnels de santé

« Les numéros utilisés et les demandes qui sont faites ne correspondent pas à nos modalités habituelles de contact », explique l'Agence, ajoutant que « l’ANSM ne contacte pas les professionnels de santé directement par téléphone, sauf dans certaines situations très spécifiques » ou en réponse à une sollicitation du professionnel.

Pour échanger avec les professionnels de santé, l'ANSM privilégie un mode de communication sécurisé, par messagerie sécurisée, et en utilisant des adresses électroniques non personnelles se terminant par @ansm.sante.fr.

Vigilance et signalement

L'ANSM appelle les professionnels de santé à la plus grande vigilance face à ces tentatives d'escroquerie.

Elle invite les professionnels victimes de ces appels frauduleux à les signaler :