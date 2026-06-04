  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    Prise en charge

    Myélome multiple : prise en charge d'ELREXFIO dans le droit commun

    Après avoir bénéficié d'une prise en charge dérogatoire, ELREXFIO (elranatamab) est désormais agréé aux collectivités et inscrit sur la liste en sus des GHS, en monothérapie dans le traitement du myélome multiple.

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    L’elranatamab, un anticorps bispéficique qui se lie aux lymphocytes T et aux cellules myélomateuses.

    L’elranatamab, un anticorps bispéficique qui se lie aux lymphocytes T et aux cellules myélomateuses. Alena Butusava / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Dans le traitement du myélome multiple, ELREXFIO 40 mg/mL solution injectable (elranatamab) est désormais pris en charge dans le droit commun, dans le cadre de l'agrément aux collectivités [1] et en sus des prestations d'hospitalisation [2].

    Le périmètre de prise en charge correspond à l'indication de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) :

    • en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple en rechute et réfractaire, ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, incluant un agent immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome et un anticorps anti-CD38, et dont la maladie a progressé pendant le dernier traitement.

    La prise en charge est conditionnée au respect des modalités de prescription (cf. Identité administrative). 

    En France, ELREXFIO a bénéficié d'un accès dérogatoire (compassionnel en 2022, puis précoce en 2023). La publication des arrêtés [1, 2] autorisant la prise en charge dans le droit commun met fin à la prise en charge accordée jusqu'à présent à ELREXFIO dans le cadre de son accès précoce (dans un périmètre d'indication plus restreint).

    Un SMR important dans l'indication de l'AMM

    L'elranatamab est un anticorps bispécifique ; il se lie au CD3-epsilon sur les lymphocytes T et à l'antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA) exprimé sur les plasmocytes, les plasmoblastes et les cellules myélomateuses.

    La demande de prise en charge d'ELREXFIO repose principalement sur les résultats de l'étude de phase II non comparative Magnetis-MM3. Les patients inclus (n = 123) étaient naïfs de thérapie ciblant BCMA. Tous ont été exposés à un agent immunomodulateur, à un inhibiteur du protéasome et à un anticorps anti-CD38, et ont été en grande majorité réfractaires à ces traitements (96,7 %), ce qui correspond au libellé de l'AMM.

    Les résultats d'efficacité de cette étude sont présentés dans le tableau 7 de la monographie VIDAL ELREXFIO, en termes de taux de réponse et de durée de réponse.

    Su la base de ces résultats, la Commission de la transparence (CT) a attribué à ELREXFIO un service médical rendu (SMR) important. Il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) [3].

    Dans cet avis datant de 2022, la CT conclut qu' « en l'absence de données comparatives méthodologiquement robustes, la place d'ELREXFIO vis-à-vis des autres solutions thérapeutiques disponibles ne peut pas être précisée », dans la stratégie thérapeutique. 

    En pratique

    Avant de débuter le traitement, les éléments suivants doivent être contrôlés : 

    • réalisation d'une numération formule sanguine ;
    • écarter toute possibilité d'infections actives et/ou de grossesse chez les femmes en âge de procréer.

    ELREXFIO doit être prescrit selon une posologie croissante (cf. tableau 1 dans la monographie VIDAL d’ELREXFIO).

    Injection par voie SC, dans un environnement sécurisé

    ELREXFIO est injecté par voie sous-cutanée (SC) par un professionnel de santé disposant du personnel médical formé de manière adéquate et du matériel médical approprié pour prendre en charge les réactions sévères, comprenant :

    • le syndrome de relargage des cytokines (SRC) ;
    • et le syndrome de neurotoxicité associé aux cellules effectrices immunitaires (ICANS).

    Surveillance et prémédication

    En raison de ces risques, les patients doivent recevoir une prémédication et faire l'objet d'une surveillance :

    • prémédication à base de paracétamol, dexaméthasone et diphénydramine, afin de réduire le risque de SRC. Cette prémédication est administrée environ 1 heure avant les trois premières doses d'ELREXFIO ;
    • surveillance des signes et symptômes de SRC et d'ICANS pendant 48 heures après l'administration de chacune des 2 escalades de dose ; les patients doivent rester à proximité d'un établissement de santé.

    Identité administrative

    Liste I
    Réservé à l'usage hospitalier
    Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie, ou aux médecins compétents en cancérologie ou en maladies du sang
    Surveillance particulière pendant le traitement
    Flacon de 1,1 mL, CIP 3400955098300, UCD 3400890037259
    Flacon de 1,9 mL, CIP 3400955098317, UCD 3400890037266
    Agrément aux collectivités
    Inscription sur la liste de prise en charge en sus des GHS
    Laboratoire Pfizer

    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 7 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ELREXFIO (Journal officiel du 12 mai 2026, texte 11)

    [2] Arrêté du 6 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale – ELREXFIO (Journal officiel du 12 mai 2026, texte 8)

    [3] Avis de la Commission de la transparence – ELREXFIO (HAS, 24 avril 2024)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal