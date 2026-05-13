[POUMON] Sacituzumab tirumotecan dans le CBNPC avancé résistant aux ITK de l'EGFR et porteur d'une mutation de l'EGFR (phase III)

Les patients atteints d’un cancer pulmonaire non à petites cellules métastatique avec mutation EGFR sont traités en première intention par des inhibiteurs d’EGFR de troisième génération.

Ces traitements induisent souvent le développement de résistance et un échappement thérapeutique. En deuxième ligne, les patients reçoivent un doublet à base de sels de platine ayant une efficacité limitée.

Le sacituzumab tirumotecan est un anticorps ciblant TROP 2 conjugué à une chimiothérapie inhibant la topoisomérase 1. TROP 2 est exprimé par les carcinomes pulmonaires non à petites cellules et est associé à une résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase ciblant EGFR.

Cette étude de phase 3, multicentrique en Chine, randomisée en ouvert a donc évalué le sacituzumab tirumotecan (5mg/kg en IV à J1, J15) vs chimiothérapie par pemetrexed et sel de platine.

Les patients inclus présentaient un carcinome bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec mutation EGFR type délétion exon 19 ou exon 21 [AP1] L858R. Ces patients devaient avoir progressé après un traitement par TKI de troisième génération ou TKI de première ou deuxième génération sans mutation de résistance T790M.

Le critère de jugement principal était la survie sans progression. Au total 376 patients ont été randomisés en 1:1 dans l’étude.

Les résultats retrouvent un bénéfice significatif en faveur du traitement d’étude avec une PFS médiane de 8,3 mois vs 4,3 mois pour le bras standard (HR 0.49, IC95 % 0.39-0.62).

Ces résultats étaient également significatifs pour la survie globale avec une OS médiane non atteinte pour le bras expérimental vs 17,4 mois pour le bras standard (HR 0.60, IC95 % 0.44-0.82). Les principaux effets secondaires grade ≥ 3 retrouvés étaient de 58 % dans le bras d’étude vs 53 % avec principalement des neutropénies (39,9 %), anémie (11,2 %), stomatites (64,4 % tous les grades confondus, dont 4,8 % de grade 3).

Au total, le sacituzumab tirumotecan a démontré un gain significatif en survie sans progression et en survie globale comparé à une chimiothérapie en deuxième ligne de traitement chez des patients résistant à un traitement ciblant EGFR avec mutation exon 19 et 21.

Ces résultats sont à mettre en perspective d’études comme FLAURA 2, retrouvant un bénéfice significatif à l’ajout de 4 cycles de chimiothérapie à l’osimertinib en première ligne de traitement, et MARIPOSA 2, évaluant l’amivantamab, un anticorps bispécifique anti EGFR et anti c-MET, associé à une chimiothérapie à base de platine avec ou sans lazertinib en deuxième ligne de traitement.

Article rédigé par le docteur Laure Blondet.

Source | Sacituzumab Tirumotecan in EGFR-TKI-Resistant, EGFR-Mutated Advanced NSCLC – NEJM, W. Fang, et al. Octobre 2025