Déficit en arginase 1 : mise à disposition de la spécialité LOARGYS en ville

C'est entre l'âge de 1 et 3 ans que les premiers symptômes sont généralement observés.Andrey Zhuravlev / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé LOARGYS 5 mg/mL solution injectable/pour perfusion est une enzymothérapie de substitution, pour traiter les patients présentant un déficit en arginase 1 (ARG1-D) ou hyperargininémie. Ce médicament est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 2 ans et plus. Il est associé une prise en charge individualisée de la maladie, telle qu’un régime alimentaire hypoprotéique, des compléments d’acides aminés et un traitement pharmacologique, qui peut inclure des chélateurs d’azote. Le principe actif est le pegzilarginase, une forme recombinante de l’enzyme arginase 1 humaine. LOARGYS peut être administré par voie intraveineuse (perfusion IV) ou par voie sous-cutanée (SC). En cas d'injection IV, la solution doit être diluée auparavant. Le médicament est injecté 1 fois par semaine. La dose est calculée en fonction du poids du patient et ajustée en fonction de la concentration plasmatique en arginine. Les premières administrations doivent être associées à une surveillance médicale ; les huit premières injections sont effectuées à l'hôpital. LOARGYS peut être délivré en pharmacie de ville, avec un remboursement à 65 % (4 728,03 euros le flacon de 0,4 mL). À l'hôpital, LOARGYS est agréé aux collectivités et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation.

La spécialité LOARGYS 5mg/mL solution injectable/pour perfusion (pegzilarginase) est indiquée pour le traitement du déficit en arginase 1 (ARG1-D), également connu sous le nom d’hyperargininémie (cf. Encadré 1), chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 2 ans et plus.

LOARGYS est utilisé en association avec une prise en charge individualisée de la maladie, laquelle peut inclure :

un régime alimentaire pauvre en protéines ;

des compléments alimentaires contenant des acides aminés essentiels ;

des médicaments destinés à traiter d’autres symptômes de la maladie, incluant les chélateurs d'azote.

LOARGYS est un médicament orphelin. En France la population cible est estimée à 52 patients [1].

Avant d'être pris en charge dans le droit commun, le pegzilarginase a été mis à disposition en France dans le cadre de l'accès compassionnel (AAC) jusqu'en septembre 2024, puis dans le cadre de l'accès précoce (AAP).

LOARGYS fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté.

Encadré 1 - L'hyperargininémie en synthèse Le déficit en arginase 1 (ARG1-D) ou hyperargininémie est une maladie génétique progressive. Elle fait partie des maladies du cycle de l’urée (UCD - cf. Figure ci-dessous [2]). Les patients atteints d'ARG1-D présentent un déficit en arginase, se traduisant par une accumulation d'arginine et de ses métabolites dans l'organisme. En l'absence de traitement, cet excès d'arginine se manifeste par un arrêt progressif du développement et une spasticité. Figure - Cycle de l'urée (extrait du PNDS [2])

Le pegzilarginase pour remplacer l'arginase

Le pegzilarginase est une forme recombinante de l’enzyme arginase 1 humaine substituée au cobalt ; elle est produite dans des cellules d’Escherichia coli, conjuguée de manière covalente au méthoxypolyéthylène glycol (mPEG).

Dans le protocole national de diagnostic et de soins relatif aux maladies (PNDS) [2], le pegzilarginase est présenté comme une enzymothérapie de substitution.

Une efficacité biologique démontrée

Son efficacité a été démontrée versus placebo dans l'étude de phase III Peace (cf. Encadré 2).

Dans les deux groupes, les patients recevaient en complément une prise en charge individualisée (régime hypoprotéique ± chélateurs de l’ammoniaque). Le critère de jugement principal était biologique, à savoir la variation d’argininémie à 24 semaines par rapport au placebo.

Les résultats sont en faveur de la supériorité du pegzilarginase :

à la semaine 24, le taux d’argininémie plasmatique est passé de 354 µM (µmol/L) à 86,4 µM dans le groupe pegzilarginase versus 464,7 µM à 426,5µM dans le groupe placebo.

À noter que la démonstration d'un bénéfice sur l’atteinte neurocognitive ou motrice n'a pas été faite.

Encadré 2 - Schéma de l'étude Peace [1]

En première intention et en traitement de fond

Dans son avis du 29 mai 2024 [1], la Commission de la transparence (CT) note que le besoin médical dans la prise en charge de l'ARG1-D n'est pas couvert, en l'absence de médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).

LOARGYS est donc un traitement de première intention et de fond qui doit être prescrit d’emblée dès le diagnostic du déficit en arginase 1 (ARG1-D), en association avec la prise en charge standard (régime, médicaments chélateurs de l’ammoniaque).

La CT a attribué à LOARGYS un service médical rendu (SMR) important dans l'indication de son AMM (dès l'âge de 2 ans) ; LOARGYS apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la stratégie thérapeutique actuelle.

LOARGYS en pratique

LOARGYS est un médicament injectable ; il se présente en flacon à usage unique, à conserver dans son emballage au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C).

Il peut être administré par perfusion intraveineuse (IV) ou par injection sous-cutanée (SC), en utilisant la même dose.

Dans les essais cliniques, le traitement a été commencé par voie IV, puis poursuivi par voie SC après 8 semaines au plus tôt.

Les 8 premières administrations doivent être effectuées en milieu hospitalier, sous surveillance médicale.

Dilution pour la voie IV, pas de dilution pour la voie SC

La solution injectable doit être diluée en cas de perfusion IV, alors qu'aucune dilution n'est nécessaire pour la voie SC.

La perfusion IV est programmée pendant au moins 30 minutes.

Par voie SC, la solution non diluée est injectée dans l’abdomen, dans la partie latérale de la cuisse, ou dans le côté, ou l’arrière de la partie supérieure du bras. Les sites d’injection sont alternés d’une dose à l’autre.

LOARGYS doit être administré par un professionnel de santé. Lorsque le médicament est injecté par voie SC, l'administration à domicile par le patient ou l’aidant peut être envisagée, sous réserve de l'accord du médecin et d'une formation préalable à la technique d'injection.

Une dose une fois par semaine

La dose de départ recommandée est de 0,1 mg/kg 1 fois par semaine. Plusieurs flacons de LOARGYS peuvent être nécessaires.

La dose peut être augmentée ou diminuée par paliers de 0,05 mg/kg pour atteindre les objectifs thérapeutiques.

Mesure de la concentration plasmatique en arginine

La concentration plasmatique en arginine doit être mesurée :

avant le début du traitement afin de définir un taux de référence ;

et après pour ajuster la dose hebdomadaire.

Il est recommandé de surveiller les taux plasmatiques d’arginine 1 fois par semaine pendant 2 semaines après toute adaptation posologique afin d’évaluer l’impact de la modification de la dose.

Une fois la posologie individualisée établie, il est recommandé d’effectuer une surveillance de la concentration plasmatique d’arginine conformément aux visites de surveillance clinique standard, avec des intervalles ne dépassant pas 3 à 6 mois.

Identité administrative

Liste I

Prescription hospitalière

Les 8 premières administrations doivent être effectuées en milieu hospitalier

Flacon de 0,4 mL, CIP 3400930283288, UCD 3400890037068

Commandes à effectuer auprès d’Alloga (infopharmacie.arras@alloga.fr)

Remboursable à 65 % [3]

Prix public TTC = 4 728,03 euros [4]

Agrément aux collectivités [5]

Prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation [6]

Laboratoire Immedica Pharma France