La vape croît fortement chez les lycéens, notamment en voie professionnelle, depuis 10 ans (OFDT)

Le taux de poly-expérimentation de tabac (cigarette et/ou vape) baisse au collège et au lycée. ediebloom / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'usage de la cigarette électronique a fortement augmenté chez les lycéens entre 2015 et 2024 et en particulier dans les filières professionnelles, selon les résultats d'une nouvelle étude portant sur "l'évolution du vapotage chez les collégiens et les lycéens entre 2014 et 2024", publiée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) le 29 avril 2026.

Cette étude s'est basée sur les résultats de plusieurs études réalisées par l'OFDT entre 2014 et 2024. Les données de 2014 sont ainsi issues de l'enquête "Health Behaviour in School-aged Children"(HBSC) de 2014, celles de 2015 sont issues de l'enquête "European School Survey Project on Alcohol and other Drugs"(ESPAD). Elles ont été combinées avec les données d'EnCLASS pour les années suivantes.

Ces données ont permis de confirmer que l'usage de la cigarette électronique a progressé de plus de 10 points chez les lycéens entre 2015 et 2024, passant ainsi de 31,5% à 46%. Cette progression a été particulièrement notable pour les filles qui, depuis 2022, sont plus nombreuses que les garçons à avoir déjà expérimenté la cigarette électronique au lycée.

Entre 2014 et 2022, la part des garçons ayant expérimenté la vape au lycée a progressé de 4,4 points (38,8% en 2015 vs 43,2% en 2024) alors qu'elle a crû de 17,3 points chez les filles (31,4% en 2015 vs 48,7% en 2024).

Vapotage quotidien pour un lycéen sur dix

Le taux de vapotage quotidien restait toutefois globalement similaire chez les filles et les garçons en 2024, souligne l'étude. La différence s'observait plutôt en fonction de la filière dans laquelle se situait le lycéen.

Dans les filières générales et technologiques, ce taux avoisinait en 2024 les 5,0% (5,5% chez les filles et 5% chez les garçons) en 2024.

Il était en revanche significativement plus élevé (11% en moyenne) dans les filières professionnelles. Le taux de vapotage quotidien grimpait cette même année jusqu'à 12% parmi les lycéennes en lycée professionnel et/ou en alternance.

En près de 10 ans, le taux d'expérimentation a également progressé de manière plus significative dans les filières professionnelles, selon les données de l'étude.

En filière générale et technologique, le taux est ainsi passé de 34,2% à 41,5% entre 2015 et 2024 (+7,3 points). Il a en revanche grimpé de 22 points dans les filières professionnelles (36,8% en 2015 vs 58,7% en 2024).

Évolution du taux d'expérimentation et des usages quotidiens de cigarette électronique entre 2015 et 2024 chez les lycéens en fonction du sexe. Tendances, OFDT

En 2024, près d'un lycéen sur 10 déclarait un usage "quotidien" de la cigarette de tabac et/ou électronique, et 2,6% étaient des "vapofumeurs quotidiens", note aussi l'étude.

Un chiffre légèrement supérieur à 2022: ils étaient alors 8,6% à consommer l'un ou l'autre produit et 1,2% à être vapofumeurs. "Cette progression est exclusivement due à la hausse de la cigarette électronique", note l'OFDT.

Les collégiens consomment moins

Cette hausse de l'utilisation de la cigarette électronique chez les lycéens "ne remet toutefois pas en cause, pour l'instant, la baisse marquée de tabagisme sur l'ensemble des adolescents" sur ces 10 dernières années, souligne l'étude.

Cette baisse s'explique tout d'abord par une baisse de la "poly-expérimentation de tabac" au collège et au lycée. En outre, a été concomitante d'une baisse de l'utilisation de la cigarette électronique (expérimentation et usage quotidien) au collège.

Le taux de poly-expérimentation de tabac (cigarette et/ou vape) chez les lycéens est passé de 64,4% en 2015 à 48% en 2025. Cette baisse s'explique surtout par la diminution du taux d'expérimentation de cigarette de tabac (baisse de 27 points en 10 ans).

Chez les collégiens, la baisse du taux de poly-expérimentation est aussi significative (il est passé de 34,5% à 20% entre 2014 et 2024).

Cette baisse s'est accompagnée d'une diminution de l'utilisation (expérimentation et usage quotidien) de l'e-cigarette (26,8% en 2014 vs 19% en 2025) sur dix ans. Un constat observé aussi bien pour les garçons que pour les filles.

Pour les garçons, le taux a chuté de 11 points entre 2014 et 2024 (30,7% vs 19,6%) et pour les filles de 4,2 points (22,7 vs 18,5%).

Poly-expérimentation de tabac et de la cigarette électronique entre 2014 et 2024 chez les collégiens. OFDT, Tendances

"L'usage de la cigarette électronique en France n'est pas un substitut aux cigarettes de tabac, mais de plus en plus un produit complémentaire voire exclusif, signe d'un marketing qui cible les jeunes", conclut l'OFDT dans son étude.

Une autre étude de l'observatoire, diffusée le 28 avril 2026, montre par ailleurs que les jeunes sont aussi très souvent exposés au marketing de l'alcool via Internet, les réseaux sociaux et l'audiovisuel, note-t-on.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 29 avril 2026.