Vaccinations en France : renforcer la protection des adolescents et des jeunes adultes, objectif prioritaire

Améliorer la couverture vaccinale des adolescents et des jeunes adultes contre les infections à méningocoques et celles à papillomavirus humains (HPV) est une priorité en France, rappellent les autorités sanitaires à l'approche de la Semaine européenne de la vaccination (27 avril-3 mai).

En 2025, près de neuf nourrissons sur dix (88,2%) avaient reçu à huit mois une première dose de vaccin contre les infections invasives à méningocoques ACWY - vaccination devenue obligatoire la même année après une augmentation de cas -, et plus de neuf sur dix (96,8%) une première injection contre le méningocoque B, indique Santé publique France (SpF) dans un bilan publié lundi.

Si elles sont élevées chez les nourrissons, ces couvertures vaccinales contre les méningocoques "doivent progresser" chez les adolescents et jeunes adultes, souligne le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ainsi, seuls 17,1% des 11 à 14 ans et 10% des adolescents de 15 ans étaient vaccinés contre les méningocoques ACWY en 2025, et ce taux tombe à 7,9% pour la tranche 15-24 ans.

Depuis septembre 2025, les collégiens peuvent être vaccinés contre les méningocoques ACWY lors de la vaccination contre les infections à HPV proposée gratuitement aux élèves de 5e et 4e dans tous les établissements publics et les collèges privés sous contrat volontaires.

Toujours prioritairement recommandée entre 11 et 14 ans, la vaccination contre le papillomavirus a été élargie aux jeunes hommes et femmes jusqu'à 26 ans (prise en charge à 65% par l'Assurance maladie) et aux jeunes en situation de handicap accueillis en établissements médico-sociaux.

En 2025, 61,6% des jeunes filles de 15 ans avaient reçu une première dose de vaccin anti-HPV contre 58,4% en 2024, et, pour les garçons, la proportion atteignait 46% contre 36,9% un an plus tôt, détaille SpF.

En revanche, seuls 35% des filles et 27% des garçons nés en 2012 avaient reçu deux doses, a indiqué l'agence en décembre, loin de l'objectif de 80% fixé à l'horizon 2030 afin d'éradiquer les cancers liés aux infections HPV.

Pour la rougeole, qui circule à nouveau en France depuis 2024, l'objectif de couverture vaccinale fixé à 95% pour deux doses n'est pas atteint. Selon les derniers chiffres, 95,5% des enfants âgés de 24 mois ont reçu une première dose de vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR, +4,6 points depuis 2018).

Mais il est "indispensable" d'atteindre 95% pour une vaccination complète, avec deux doses, "pour prévenir les formes graves ou mortelles" chez les personnes vulnérables (nouveau-nés, personnes sous traitement anti-cancéreux ou greffées), rappelle SpF.

D'après une dépêche AFP publiée le 16 avril 2026.

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