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    #Santé publique #Etude

    Limiter les emballages plastiques de l'alimentation diminue rapidement l'exposition aux phtalates et bisphénols

    Cette étude randomisée menée auprès de 60 participants a évalué l’effet d’une semaine d’alimentation avec très peu d’emballages plastiques sur les concentrations urinaires de phtalates et de bisphénols. Des résultats intéressants.

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    Un lien entre la quantité d'emballages plastiques et taux de phtalates et de bisphénols urinaires.

    Un lien entre la quantité d'emballages plastiques et taux de phtalates et de bisphénols urinaires.Shidlovski / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les personnes consommant beaucoup d'aliments dans des emballages sont fortement exposées à des dérivés de plastiques comme les phtalates et les bisphénols, mais en limitant ces emballages, on peut très rapidement, en une semaine, diminuer la présence de ces dérivés dans l'organisme, montre une étude randomisée australienne publiée par Nature Medicine.

    "Les plastiques ont un rôle majeur dans notre vie de tous les jours", mais des études ont montré que des molécules dérivées des plastiques servant comme emballages, canettes ou ustensiles de cuisine sont capables de migrer dans les aliments et ont des propriétés notamment de perturbateurs endocriniens, avec des impacts cardiométaboliques, rappellent Amelia Harray de l'université de Western Australia à Nedlands et ses collègues.

    Des études ont suggéré que la limitation de l'utilisation d'emballages contenant du plastique pourrait rapidement avoir un effet, les dérivés du plastique ayant une durée de vie dans l'organisme relativement courte. Mais ces études présentaient des limites.

    Pour aller plus loin, après avoir réalisé une étude observationnelle sur 211 participants pour confirmer le lien entre la quantité d'emballages plastiques et les concentrations de phtalates et de bisphénols dans l'urine, ils ont conduit une étude randomisée auprès de 60 personnes. Durant sept jours, il a été fourni à la moitié d'entre elles une alimentation pour laquelle les emballages plastiques avaient été limités au maximum; les autres n'ont pas modifié leurs habitudes.

    Tout d'abord, dans l'étude observationnelle, les chercheurs ont montré une association entre la quantité d'emballages plastiques et les concentrations urinaires de phtalates et bisphénols.

    Ils notent que 100% des participants excrétaient au moins six métabolites de plastiques d'emballage, quel que soit le jour où était faite l'analyse d'urine.

    Puis, dans l'étude randomisée, nommée PERTH, ils ont constaté que dès sept jours d'alimentation avec très peu d'emballages plastiques, les concentrations urinaires de plusieurs molécules étudiées avaient diminué significativement: de 37,5% pour le mono-n-butyl phthalate; de 53,5% pour le monobenzyl phthalate; et de 59,7% pour le bisphénol A.

    Ces résultats ont été obtenus sans modification de la quantité de calories ni de la qualité des nutriments consommés quotidiennement, est-il précisé.

    Ainsi, alors que les inquiétudes grandissent au fur et à mesure que les données s'accumulent sur la présence de dérivés de plastiques dans l'organisme et sur leurs effets nocifs, ces résultats montrent la possibilité de diminuer concrètement et de façon rapide l'exposition et l'imprégnation de ces produits.

    D'après une dépêche publiée dans APMnews le 21 avril 2026.

    Pour en savoir plus

    Nature Medicine, publication en ligne du 21 avril

    Sources

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