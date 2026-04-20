Professionnels de santé : une mission flash pour faciliter l'installation

Le gouvernement a lancé une "mission flash" pour faire des propositions accélérant la mise en place de "guichets uniques" administratifs pour aider les professionnels de santé libéraux qui veulent s'installer, ont annoncé vendredi les ministères de la Santé et de l'Aménagement du territoire.

La mission, d'un peu plus d'un mois, a été confiée par les deux ministres, Stéphanie Rist et Françoise Gatel, au président du conseil départemental du Loir-et-Cher Philippe Gouet (UDI), qui est aussi kiné de profession, et au docteur Gaétan Casanova, médecin de santé publique et ancien président de l'Isni (intersyndicale des internes).

Le "guichet unique" est "un levier important de l'amélioration de l'accès aux soins dans les territoires et zones sous-denses", écrivent les deux ministres dans leur lettre de mission.

"Vous établirez un rapport d'ici à la fin mai 2026, assorti de recommandations préalables pour un déploiement rapide afin que les solutions soient opérationnelles pour l'installation de la première génération de docteurs juniors en médecine générale", qui arriveront dans les territoires à partir de novembre prochain, ajoutent-ils.

La mise en place du "guichet unique" administratif dans les départements est prévue depuis le budget de la Sécurité sociale 2023, mais elle a été peu appliquée jusqu'à présent.

Le guichet unique doit faciliter des démarches comme l'inscription au tableau de l'Ordre professionnel, l'enregistrement à l'ARS (agence régionale de santé), à l'Assurance maladie, à l'Urssaf et à la caisse de retraite, la vérification de la conformité du local d'exercice...

La mission devra "faire l'inventaire" de l'existant en matière de guichets uniques, "préciser les missions essentielles" qu'ils doivent assumer, ainsi que leur "structuration opérationnelle" (centre physique d'accueil, plateforme téléphonique, numérique...) et leur gouvernance, indique la lettre de mission des ministres.

D'après une dépêche AFP publiée le 17 avril 2026.

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