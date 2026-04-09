Après les protéines, la nouvelle tendance est aux fibres chez les influenceurs

Après les protéines, place aux fibres sur les réseaux sociaux, où de nombreux influenceurs affirment que faire le plein de ce type de nutriment est la clé de la vitalité et transformera radicalement votre santé intestinale, ce qui ne convainc pas forcément les diététiciens.

Ces tendances fondées sur une optimisation extrême de l'alimentation influencent les habitudes alimentaires, notamment des jeunes.

Et après une vague suggérant de ne pas mollir sur les protéines, les fibres sont la nouvelle coqueluche du web en 2026 : consommez en autant que possible, vous aurez moins faim et un transit plus régulier, affirment ainsi des influenceurs brandissant devant la caméra des bols de graines de chia ou d'avoine.

Les marques en ont pris bonne note et des entreprises surfent sur la tendance des fibres, avec des sodas prébiotiques ou des chips "riches en fibres".

"Je pense que les fibres seront la prochaine protéine", a même déclaré Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo, l'automne dernier.

Une enquête menée par le cabinet de conseil Bain & Company note que près de la moitié des consommateurs américains s'efforcent de consommer davantage de protéines. Aux États-Unis, en Europe et en Asie, ce sont principalement les consommateurs de la génération Z (nés entre 1997 et 2012) et les millenials (1981-96) qui sont à l'origine de cette tendance, selon l'enquête.

"Manque de confiance"

Il en va de même pour les fibres : selon l'institut GlobalData, 40% des membres de la génération Z et 45% des millenials disent vouloir améliorer leur santé intestinale.

Cet engouement pour les fibres n'est pas sans fondement, estiment les nutritionnistes. Samantha Snashall, diététicienne à l'université de l'Ohio, note ainsi que les protéines étaient "l'enfant chéri" des dernières années, tandis que les fibres étaient "assez sous-estimées".

"Je suis contente qu'on s'y intéresse enfin", sourit-elle. Mais les experts préviennent aussi que "plus" n'est pas toujours synonyme de "mieux", en particulier concernant les protéines. Et surtout, l'importance accordée aux influenceurs santé sur internet est une tendance inquiétante pour Arch Mainous, professeur de médecine familiale à l'université de Floride, qui a aussi mené des recherches sur l'utilisation des réseaux sociaux dans la communication en matière de santé.

Cela s'inscrit dans un courant plus large marqué par un "manque de confiance envers les experts de la santé", souligne-t-il.

Beaucoup se disent : "Je vais faire mes propres recherches". Une tendance également alimentée par des personnalités comme Robert Kennedy Jr, ministre de la Santé de Donald Trump, qui diffuse depuis des années des fausses informations anti-vaccins.

Pas d'aliments miracles

Peu d'influenceurs ont une formation scientifique, pointe encore M. Mainous, et beaucoup ont des partenariats avec des marques ou des intérêts personnels, notamment des produits à vendre. Comment donc s'y retrouver ? Tout d'abord, consultez votre médecin, conseille Arch Mainous.

Selon l'Association américaine pour le cœur, une journée avec un verre de lait, un yaourt, une portion de lentilles cuites et un morceau de viande maigre ou de poisson cuit d'environ la taille d'un jeu de cartes correspondra à peu près à l'apport quotidien moyen recommandé en protéines.

En ce qui concerne les fibres, Andrea Glenn, professeure de nutrition à l'Université de New York, indique qu'un apport de 25 à 38 grammes, selon l'âge et le sexe, constitue un bon objectif.

Les aliments riches en fibres — haricots, fruits, légumes, noix ou céréales complètes — sont associés à une diminution du risque de certains cancers et peuvent aider à contrôler le cholestérol et la glycémie. On peut consommer des céréales complètes ou des fruits au petit-déjeuner, et avoir la moitié de son assiette constituée de légumes au déjeuner et au dîner, explique aussi Mme Glenn à l'AFP.

Ainsi, "vous atteindrez facilement cet objectif sans avoir besoin de compter méticuleusement la quantité de fibres que vous consommez".

Mais si, comme beaucoup de gens, vous ne mangez pas beaucoup de fibres, n'allez pas bouleverser votre alimentation brutalement, sinon "votre système gastro-intestinal va réagir fortement", prévient Samantha Snashall.

"C'est en avançant lentement et régulièrement qu'on gagne la course". De la même manière, poudres et compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer les aliments naturels. Et de façon générale, il n'y a pas d'aliment miracle et ces chips "riches en fibres" ne changeront certainement pas votre vie.

À lire sur le même sujet | Fibres alimentaires en gastro-entérologie : où en est-on ?

mdo/bdx/ube