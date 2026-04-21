GOBIVAZ : un premier biosimilaire du golimumab sur le marché français

Biologique similaire sur la liste de référence, mais substitution non autorisée par le pharmacien.marjorie anastacio / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
GOBIVAZ 50 mg et 100 mg solution injectable sont les premiers biosimilaires de SIMPONI (golimumab) commercialisés en France.
Chez l'adulte, GOBIVAZ partage les mêmes indications que le médicament de référence :
- polyarthrite rhumatoïde ;
- rhumatisme psoriasique ;
- spondyloarthrite axiale ;
- rectocolite hémorragique.
Chez l'enfant, seul GOBIVAZ 50 mg est indiqué dans le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique.
GOBIVAZ se présente en seringue ou en stylo préremplis conçus pour une injection sous-cutanée (SC) ; ces dispositifs sont prêts à l'emploi et à usage unique.
Il est inscrit sur la liste de référence des groupes biologiques similaires, mais la substitution n'est pas autorisée lors de la dispensation à l'officine.
En ville, GOBIVAZ doit être prescrit sur une ordonnance de médicament d'exception (remboursable à 65 %). La prescription est réservée aux spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en gastro-entérologie et hépatologie, en pédiatrie (pour le dosage à 50 mg) ou en dermatologie.
La gamme GOBIVAZ solution injectable (golimumab) se décline sous deux dosages (50 mg et 100 mg), chacun disponible en seringue ou en stylo préremplis
- GOBIVAZ 50 mg solution injectable en stylo prérempli et en seringue préremplie contenant 0,5 mL de solution (50 mg de golimumab) ;
- GOBIVAZ 100 mg solution injectable en stylo prérempli contenant 1 mL de solution (100 mg de golimumab) ;
- GOBIVAZ 100 mg solution injectable en seringue préremplie, contenant 1 mL de solution (100 mg de golimumab), n'est pas encore commercialisée au 21 avril 2026.
Pour rappel, le golimumab est un anticorps monoclonal l qui bloque le facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNF alpha).
GOBIVAZ fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté.
Un premier biosimilaire de SIMPONI
GOBIVAZ est un médicament biosimilaire de :
- SIMPONI 50 mg solution injectable en stylo prérempli et en seringue préremplie
- SIMPONI 100 mg solution injectable en stylo prérempli et en seringue préremplie
En population adulte, comme SIMPONI, GOBIVAZ 50 mg et 100 mg sont indiqués dans les situations suivantes (cf. Encadré 1) :
- polyarthrite rhumatoïde ;
- rhumatisme psoriasique ;
- spondyloarthrite axiale ;
- rectocolite hémorragique.
En pédiatrie, GOBIVAZ 50 mg est indiqué dans le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire chez les enfants à partir de 2 ans et plus (cf. Encadré 1). À la différence de SIMPONI 50 mg, GOBIVAZ 50 mg n'a pas d'indication à ce jour dans le traitement de la rectocolite hémorragique pédiatrique.
|GOBIVAZ 50 mg
|GOBIVAZ 100 mg
|Polyarthrite rhumatoïde
|
En association avec le méthotrexate (MTX) dans :
|Rhumatisme psoriasique
|
Seul ou en association avec le MTX dans :
|Spondyloarthrite axiale
|
|Rectocolite hémorragique
|
|Arthrite juvénile idiopathique
|
En association avec le MTX :
|Non indiqué
Description des dispositifs d'injection de GOBIVAZ
Données de conservation
GOBIVAZ en stylo et en seringue préremplis se conservent au réfrigérateur, entre 2 et 8 °C.
Il est recommandé de les retirer du réfrigérateur au moins 30 minutes avant l'injection.
GOBIVAZ peut être conservé à 25 °C maximum pendant une période unique allant jusqu'à 30 jours (sans dépasser la date de péremption initiale). La nouvelle date de péremption doit être inscrite sur l'emballage (jusqu'à 30 jours à partir de la date de retrait du réfrigérateur).
Dès lors que GOBIVAZ a été conservé à température ambiante, il ne doit pas être remis en condition réfrigérée. Il doit être jeté s'il n'est pas utilisé dans les 30 jours de conservation à température ambiante.
Stylo prérempli
GOBIVAZ en stylo prérempli est prêt à l'emploi. Il est conçu pour un usage unique, pour une injection sous-cutanée (SC).
Il peut être utilisé par un professionnel de santé ou par le patient lui-même, sous réserve de l'accord du médecin et d'une formation préalable.
L'aiguille est protégée par un protège-aiguille à retirer juste avant l'injection (cf. Schéma 1).
Une fenêtre de visualisation permet de contrôler la solution injectable.
L'injection est déclenchée en appuyant le stylo contre la peau.
Schéma 1 - GOBIVAZ en stylo prérempli
Seringue préremplie
La seringue préremplie est prête à l'emploi, conçue pour une injection SC. L'aiguille est fixée, et protégée par un protège-aiguille à retirer avant l'injection (cf. Schéma 2).
Elle peut être utilisée par un professionnel de santé ou par le patient lui-même, sous réserve de l'accord du médecin et d'une formation préalable.
Une fois l'injection réalisée, l'aiguille est recouverte par un dispositif de sécurité.
Schéma 2 - GOBIVAZ en seringue préremplie
Identité administrative
Liste I
Prescription réservée aux spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en gastro-entérologie et hépatologie, en pédiatrie (uniquement le dosage à 50 mg) ou en dermatologie.
GOBIVAZ 50 mg
- Boîte de 1 seringue préremplie de 0,5 mL, CIP 3400930328781
- Boîte de 1 stylo prérempli de 0,5 mL, CIP 3400930328774
GOBIVAZ 100 mg
- Boîte de 1 seringue préremplie de 1 mL, CIP 3400930328828 (non commercialisée au 21 avril 2026)
- Boîte de 1 stylo prérempli de 1 mL, CIP 3400930328798
Prix public TTC = 327,04 euros (prix identique pour toutes les présentations) [1]
Remboursable à 65 % sur ordonnance de médicament d’exception (cf. Encadré 2) [2]
Agrément aux collectivités (cf. Encadré 2) [3]
Inscription sur la liste de référence des groupes biologiques similaires (ANSM, 13 février 2026)
Laboratoire Advanz Pharma
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GOBIVAZ 50 mg et 100 mg sont remboursables et agréés aux collectivités dans les indications suivantes pour le traitement :
GOBIVAZ 50 mg et 100 mg ne sont pas remboursables ni agréés aux collectivités (demandes à l'étude) dans les indications suivantes :
[1] Avis relatif aux prix des spécialités GOBIVAZ (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 103)
[2] Arrêté du 4 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – GOBIVAZ (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 30)
[3] Arrêté du 4 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – GOBIVAZ (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 31)
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