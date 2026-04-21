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    #Médicaments #Nouvelle spécialité

    GOBIVAZ : un premier biosimilaire du golimumab sur le marché français

    GOBIVAZ solution injectable est le premier biosimilaire de SIMPONI (golimumab) commercialisé en France. Des indications en rhumatologie et en gastroentérologie. GOBIVAZ se décline sous deux dosages en seringue préremplie ou en stylo prérempli. 

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    Biologique similaire sur la liste de référence, mais substitution non autorisée par le pharmacien.

    Biologique similaire sur la liste de référence, mais substitution non autorisée par le pharmacien.marjorie anastacio / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Résumé

    GOBIVAZ 50 mg et 100 mg solution injectable sont les premiers biosimilaires de SIMPONI (golimumab) commercialisés en France.

    Chez l'adulte, GOBIVAZ partage les mêmes indications que le médicament de référence : 

    • polyarthrite rhumatoïde ;
    • rhumatisme psoriasique ;
    • spondyloarthrite axiale ; 
    • rectocolite hémorragique.

    Chez l'enfant, seul GOBIVAZ 50 mg est indiqué dans le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique. 

    GOBIVAZ se présente en seringue ou en stylo préremplis conçus pour une injection sous-cutanée (SC) ; ces dispositifs sont prêts à l'emploi et à usage unique.

    Il est inscrit sur la liste de référence des groupes biologiques similaires, mais la substitution n'est pas autorisée lors de la dispensation à l'officine. 

    En ville, GOBIVAZ doit être prescrit sur une ordonnance de médicament d'exception (remboursable à 65 %). La prescription est réservée aux spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en gastro-entérologie et hépatologie, en pédiatrie (pour le dosage à 50 mg) ou en dermatologie.

    La gamme GOBIVAZ solution injectable (golimumab) se décline sous deux dosages (50 mg et 100 mg), chacun disponible en seringue ou en stylo préremplis :

    Pour rappel, le golimumab est un anticorps monoclonal l qui bloque le facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNF alpha).

    GOBIVAZ fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté.

    Un premier biosimilaire de SIMPONI

    GOBIVAZ est un médicament biosimilaire de :

    En population adulte, comme SIMPONI, GOBIVAZ 50 mg et 100 mg sont indiqués dans les situations suivantes (cf. Encadré 1) :

    • polyarthrite rhumatoïde ;
    • rhumatisme psoriasique ;
    • spondyloarthrite axiale ;
    • rectocolite hémorragique.

    En pédiatrie, GOBIVAZ 50 mg est indiqué dans le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire chez les enfants à partir de 2 ans et plus (cf. Encadré 1). À la différence de SIMPONI 50 mg, GOBIVAZ 50 mg n'a pas d'indication à ce jour dans le traitement de la rectocolite hémorragique pédiatrique. 

    Encadré 1 - Récapitulatif des indications thérapeutiques de GOBIVAZ
      GOBIVAZ 50 mg GOBIVAZ 100 mg
    Polyarthrite rhumatoïde

    En association avec le méthotrexate (MTX) dans :

    • la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère chez les adultes, lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismaux (DMARD), y compris le MTX, a été inadéquate ;
    • la polyarthrite rhumatoïde active, sévère et évolutive chez les adultes non traités auparavant par le MTX.
    Rhumatisme psoriasique 

    Seul ou en association avec le MTX dans :

    • le rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez les adultes, lorsque la réponse à un précédent traitement par DMARD a été inadéquate.
    Spondyloarthrite axiale 
    • spondylarthrite ankylosante active sévère chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel ;
    • spondyloarthrite axiale active non radiographique sévère de l'adulte avec des signes objectifs d'inflammation, se traduisant par un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou de signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
    Rectocolite hémorragique
    • rectocolite hémorragique active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel comprenant les corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) ou l'azathioprine (AZA), ou chez lesquels ce traitement est mal toléré ou contre-indiqué.
    Arthrite juvénile idiopathique

    En association avec le MTX :

    • dans l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire ;
    • chez les enfants à partir de 2 ans et plus ;
    • qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un précédent traitement par le MTX.
    		 Non indiqué

    Description des dispositifs d'injection de GOBIVAZ

    Données de conservation

    GOBIVAZ en stylo et en seringue préremplis se conservent au réfrigérateur, entre 2 et 8 °C.

    Il est recommandé de les retirer du réfrigérateur au moins 30 minutes avant l'injection.

    GOBIVAZ peut être conservé à 25 °C maximum pendant une période unique allant jusqu'à 30 jours (sans dépasser la date de péremption initiale). La nouvelle date de péremption doit être inscrite sur l'emballage (jusqu'à 30 jours à partir de la date de retrait du réfrigérateur).

    Dès lors que GOBIVAZ a été conservé à température ambiante, il ne doit pas être remis en condition réfrigérée. Il doit être jeté s'il n'est pas utilisé dans les 30 jours de conservation à température ambiante.

    Stylo prérempli

    GOBIVAZ en stylo prérempli est prêt à l'emploi. Il est conçu pour un usage unique, pour une injection sous-cutanée (SC).

    Il peut être utilisé par un professionnel de santé ou par le patient lui-même, sous réserve de l'accord du médecin et d'une formation préalable.

    L'aiguille est protégée par un protège-aiguille à retirer juste avant l'injection (cf. Schéma 1).

    Une fenêtre de visualisation permet de contrôler la solution injectable.

    L'injection est déclenchée en appuyant le stylo contre la peau.

    Schéma 1 - GOBIVAZ en stylo prérempli

    Seringue préremplie

    La seringue préremplie est prête à l'emploi, conçue pour une injection SC. L'aiguille est fixée, et protégée par un protège-aiguille à retirer avant l'injection (cf. Schéma 2).

    Elle peut être utilisée par un professionnel de santé ou par le patient lui-même, sous réserve de l'accord du médecin et d'une formation préalable.

    Une fois l'injection réalisée, l'aiguille est recouverte par un dispositif de sécurité.

    Schéma 2 - GOBIVAZ en seringue préremplie

    Identité administrative

    Liste I
    Prescription réservée aux spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en gastro-entérologie et hépatologie, en pédiatrie (uniquement le dosage à 50 mg) ou en dermatologie.

    GOBIVAZ 50 mg

    • Boîte de 1 seringue préremplie de 0,5 mL, CIP 3400930328781
    • Boîte de 1 stylo prérempli de 0,5 mL, CIP 3400930328774

    GOBIVAZ 100 mg

    • Boîte de 1 seringue préremplie de 1 mL, CIP 3400930328828 (non commercialisée au 21 avril 2026)
    • Boîte de 1 stylo prérempli de 1 mL, CIP 3400930328798

    Prix public TTC = 327,04 euros (prix identique pour toutes les présentations) [1]
    Remboursable à 65 % sur ordonnance de médicament d’exception (cf. Encadré 2) [2]
    Agrément aux collectivités (cf. Encadré 2) [3]
    Inscription sur la liste de référence des groupes biologiques similaires (ANSM, 13 février 2026)
    Laboratoire Advanz Pharma

    Encadré 2 - Périmètre de prise en charge de GOBIVAZ (2 avril 2026)

    GOBIVAZ 50 mg et 100 mg sont remboursables et agréés aux collectivités dans les indications suivantes pour le traitement :

    • de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère chez les patients adultes, en association avec le méthotrexate, lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismaux (DMARD), y compris le méthotrexate, a été inadéquate ;
    • du rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez les adultes, seul ou en association avec le méthotrexate, lorsque la réponse à un précédent traitement de DMARD a été inadéquate ;
    • de la spondylarthrite ankylosante active sévère chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel ;
    • de la spondyloarthrite axiale active non radiographique sévère de l'adulte avec des signes objectifs d'inflammation, se traduisant par un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou de signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;
    • de la rectocolite hémorragique active, modérée à sévère chez les patients adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel comprenant les corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) ou l'azathioprine (AZA) ou chez lesquels ce traitement est mal toléré ou contre-indiqué.

    GOBIVAZ 50 mg et 100 mg ne sont pas remboursables ni agréés aux collectivités (demandes à l'étude) dans les indications suivantes :

    • polyarthrite rhumatoïde active, sévère et évolutive, en association avec le méthotrexate, chez les adultes non traités auparavant par le MTX ;
    • pour GOBIVAZ 50 mg seulement : traitement de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, en association avec le MTX, chez les enfants à partir de 2 ans et plus, qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un précédent traitement par le MTX.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Avis relatif aux prix des spécialités GOBIVAZ (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 103)

    [2] Arrêté du 4 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – GOBIVAZ (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 30)

    [3] Arrêté du 4 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – GOBIVAZ (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 31)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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