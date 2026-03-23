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    [Sein] Évaluation trastuzumab deruxtecan combiné ou non au pertuzumab en première ligne dans le cancer du sein métastatique HER2-positif - Essai Destiny-breast 09 (phase III, résultats intermédiaires)

    Source :Revue de la littérature en Oncologie, rédigée par l’AERIO, l’Association pour l’Enseignement et la Recherche des Internes en Oncologie
    Date de publication :23 mars 2026
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    Pikovit44 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Le traitement de première ligne métastatique des cancers du sein HER 2 + consiste à un double blocage HER2 avec du trastuzumab et pertuzumab associé à une chimiothérapie par taxol.

    Les résultats de DESTINY Breast 03 retrouvaient une supériorité du trastuzumab deruxtecan (TDXd, anticorps anti HER 2 conjugué à un inhibiteur de topoisomérase I) par rapport au TDM première en deuxième ligne de traitement.

    L’étude Destiny-breast 09, dont les résultats intermédiaires présentés ci-dessous évaluent l’utilisation du trastuzumab deruxtecan combiné ou non au pertuzumab en première ligne de traitement métastatique.

    Cette étude de phase III, multicentrique, randomisée, internationale a inclus 1157 patientes reparties en 3 groupes :

    • T-DXd + pertuzumab,

    • traitement standard par THP (taxol, trastuzumab, pertuzumab)

    • T-DXd + placebo (résultats non présentés dans cette étude).

    Le critère de jugement principal est la survie sans progression.

    Nous présenterons les résultats intermédiaires du bras T-DXd + Pertuzumab versus THP.

    Cette étude intermédiaire retrouve une PFS médiane à 40,7 mois pour le bras T-DXd + pertuzumab vs 26,9 mois pour le bras standard (HR : 0.56, IC 95% 0.44-0.71, p<00001). 

    À 24 mois, 70% des patientes sous TDXd + pertuzumab étaient sans progression vs 52% dans le bras THP.

    Le bénéfice était également retrouvé selon le statut hormonal et la présence de métastases cérébrales.

    Le profil de sécurité retrouvait un taux comparable de toxicité grade ≥3 (63,5% dans le bras TDXd + pertuzumab versus 62,3% dans le bras THP).

    À noter 12,1% de toxicité interstitielle pulmonaire tout grade confondu avec 2 cas de décès avec le TDXd.

    Au total, ces résultats semblent suggérer un bénéfice de survie sans progression à effectuer le TDXd + pertuzumab en première ligne de traitement.

    Toutefois, ce traitement étant déjà disponible en 2ème ligne métastatique, il est nécessaire d’attendre des résultats complémentaires notamment la PFS 2 (PFS après la 2ème ligne de traitement) afin de décider de la meilleure stratégie thérapeutique pour ces patientes.

    Article rédigé par le docteur Laure Blondet.

    Source | Tolaney SM, et al.; DESTINY-Breast09 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan plus Pertuzumab for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. N Engl J Med. 2025 Oct 29.

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