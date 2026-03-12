Cancer du sein : trois nouvelles présentations de KISQALI avec des codes CIP et des modalités de conservation différentes

Kisqali est indiqué dans certains cancers du sein précoces, avancés ou métastatiques.Rasi Bhadramani / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
La gamme KISQALI 200 mg comprimé pelliculé (ribociclib succinate) (cf. Encadré 1) évolue : trois nouvelles présentations sont ajoutées qui remplaceront progressivement les anciennes.
Les nouvelles présentations, comme les anciennes, contiennent :
- 21 comprimés ;
- 42 comprimés ;
- ou 63 comprimés.
Elles se distinguent des anciennes versions par :
- leur code CIP (cf. Identité administrative) ;
- les modalités et la durée de conservation ;
- les tailles des emballages primaires et secondaires.
|
Cancer du sein précoce
KISQALI est indiqué en association avec un inhibiteur de l'aromatase chez les patients dans le traitement adjuvant du cancer du sein au stade précoce avec récepteurs hormonaux (RH) positifs et récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (human epidermal growth factor receptor 2 [HER2]) négatifs, à haut risque de rechute.
Chez les femmes en pré/périménopause, ou chez les hommes, le traitement par un inhibiteur de l'aromatase doit être associé à un agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline (luteinising hormone-releasing hormone [LHRH]).
Cancer du sein avancé ou métastatique
KISQALI est indiqué chez les femmes dans le traitement du cancer du sein au stade localement avancé ou métastatique, avec RH-positifs et HER2-négatifs en association avec un inhibiteur de l'aromatase ou avec le fulvestrant comme traitement initial à base d'hormonothérapie, ou chez les femmes traitées antérieurement par hormonothérapie.
Chez les femmes en pré/périménopause, l'hormonothérapie doit être associée à un agoniste de la LHRH.
Nouvelles présentations : la conservation au réfrigérateur n'est plus nécessaire
Contrairement aux anciennes versions qui devaient être conservées au réfrigérateur jusqu'à leur dispensation, les nouvelles présentations ne nécessitent pas de condition particulière de conservation concernant la température.
- les nouvelles présentations doivent être conservées à température ambiante, dans l'emballage d'origine afin de les protéger de l'humidité, jusqu’à la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette ;
- la durée de conservation passe à 2 ans
Le résumé des caractéristiques du produit (RCP), la boîte et la notice ont été modifiés pour tenir compte des nouvelles conditions et de la durée de conservation (cf. Encadré 2).
Modification des tailles et emballages
Les tailles des emballages primaires et secondaires changent également.
Les nouvelles présentations de KISQALI sont conditionnées dans des
En outre, les nouvelles plaquettes thermoformées comportent des flèches désignant le nombre de comprimés à prendre par jour en fonction de la posologie prescrite (cf. Encadré 3 [1]). Ces flèches permettent aux patients de se repérer plus facilement dans leur prise quotidienne.
Coexistence des anciennes et nouvelles présentations : respecter les modalités de conservation
Les anciennes et les nouvelles présentations vont coexister sur le circuit de distribution pendant quelque temps.
Les anciennes présentations peuvent continuer à être dispensées jusqu'à écoulement des stocks, en appliquant les modalités de conservation suivantes :
- à la pharmacie : conservation au réfrigérateur pendant 10 mois maximum ;
- chez le patient : conservation à 25 °C maximum, pendant 2 mois maximum ;
- durée totale de conservation 1 an.
Identité administrative des nouvelles spécialités KISQALI
Les nouveaux codes CIP de KISQALI et les prix associés [2] sont précisés dans le tableau suivant :
|Présentation
|Nouveau code CIP
|Prix public TTC
|Ancien code CIP
|Prix public TTC
|Boîte de 21 comprimés
|3400930323434
|851,48 euros
|3400930109335
|852,13 euros
|Boîte de 42 comprimés
|3400930323441
|1 668,63 euros
|3400930109342
|1 669,28 euros
|Boîte de 63 comprimés
|3400930323458
|2 467,55 euros
|3400930109359
|2 468,20 euros
Les conditions et le périmètre de prise en charge des nouvelles présentations sont identiques à ce qui était applicable pour les anciennes versions :
- KISQALI 200 mg comprimé est un médicament soumis à prescription hospitalière :
- prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie,
- surveillance particulière pendant le traitement ;
- KISQALI 200 mg est remboursable à 100 % et agréé aux collectivités [3, 4] dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique RH+/HER2-, en l'absence d'atteinte viscérale symptomatique menaçant le pronostic vital à court terme, en association :
- au fulvestrant chez les femmes ménopausées, comme traitement initial à base d'hormonothérapie ou après traitement antérieur par hormonothérapie,
- au létrozole chez les femmes ménopausées comme traitement initial à base d'hormonothérapie ou après traitement antérieur par hormonothérapie dans un délai supérieur à 12 mois,
- à un inhibiteur de l'aromatase non stéroïdien (létrozole ou anastrozole) et un agoniste de la LH-RH chez les femmes non ménopausées, comme traitement initial à base d'hormonothérapie.
[1] Courrier du laboratoire Novartis aux pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers et grossistes répartiteurs (5 février 2026)
[2] Avis relatif aux prix de KISQALI (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 111)
[3] Arrêté du 4 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 40)
[4] Arrêté du 4 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 mars 2026, texte 41)
