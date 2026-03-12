Cancer du sein : trois nouvelles présentations de KISQALI avec des codes CIP et des modalités de conservation différentes

Kisqali est indiqué dans certains cancers du sein précoces, avancés ou métastatiques.Rasi Bhadramani / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La gamme KISQALI 200 mg comprimé pelliculé (ribociclib succinate) (cf. Encadré 1) évolue : trois nouvelles présentations sont ajoutées qui remplaceront progressivement les anciennes.

Les nouvelles présentations, comme les anciennes, contiennent :

21 comprimés ;

42 comprimés ;

ou 63 comprimés.

Elles se distinguent des anciennes versions par :

leur code CIP (cf. Identité administrative) ;

les modalités et la durée de conservation ;

les tailles des emballages primaires et secondaires.

Encadré 1 - Indications thérapeutiques de KISQALI Cancer du sein précoce KISQALI est indiqué en association avec un inhibiteur de l'aromatase chez les patients dans le traitement adjuvant du cancer du sein au stade précoce avec récepteurs hormonaux (RH) positifs et récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (human epidermal growth factor receptor 2 [HER2]) négatifs, à haut risque de rechute. Chez les femmes en pré/périménopause, ou chez les hommes, le traitement par un inhibiteur de l'aromatase doit être associé à un agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline (luteinising hormone-releasing hormone [LHRH]). Cancer du sein avancé ou métastatique KISQALI est indiqué chez les femmes dans le traitement du cancer du sein au stade localement avancé ou métastatique, avec RH-positifs et HER2-négatifs en association avec un inhibiteur de l'aromatase ou avec le fulvestrant comme traitement initial à base d'hormonothérapie, ou chez les femmes traitées antérieurement par hormonothérapie. Chez les femmes en pré/périménopause, l'hormonothérapie doit être associée à un agoniste de la LHRH.

Nouvelles présentations : la conservation au réfrigérateur n'est plus nécessaire

Contrairement aux anciennes versions qui devaient être conservées au réfrigérateur jusqu'à leur dispensation, les nouvelles présentations ne nécessitent pas de condition particulière de conservation concernant la température.

les nouvelles présentations doivent être conservées à température ambiante, dans l'emballage d'origine afin de les protéger de l'humidité, jusqu’à la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette ;

dans l'emballage d'origine afin de les protéger de l'humidité, jusqu’à la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette ; la durée de conservation passe à 2 ans au total, au lieu de 1 an pour les anciennes présentations.

Le résumé des caractéristiques du produit (RCP), la boîte et la notice ont été modifiés pour tenir compte des nouvelles conditions et de la durée de conservation (cf. Encadré 2).

Encadré 2 - Modalités et durée de conservation de KISQALI [1]

Modification des tailles et emballages

Les tailles des emballages primaires et secondaires changent également.

Les nouvelles présentations de KISQALI sont conditionnées dans des plaquettes PA/AL/PVC (alu/alu). Les anciennes plaquettes étaient en PCTFE dit « Aclar ».

En outre, les nouvelles plaquettes thermoformées comportent des flèches désignant le nombre de comprimés à prendre par jour en fonction de la posologie prescrite (cf. Encadré 3 [1]). Ces flèches permettent aux patients de se repérer plus facilement dans leur prise quotidienne.

Encadré 3 - KISQALI : nouvelles plaquettes thermoformées

Coexistence des anciennes et nouvelles présentations : respecter les modalités de conservation

Les anciennes et les nouvelles présentations vont coexister sur le circuit de distribution pendant quelque temps.

Les anciennes présentations peuvent continuer à être dispensées jusqu'à écoulement des stocks, en appliquant les modalités de conservation suivantes :

à la pharmacie : conservation au réfrigérateur pendant 10 mois maximum ;

chez le patient : conservation à 25 °C maximum, pendant 2 mois maximum ;

durée totale de conservation 1 an.

Identité administrative des nouvelles spécialités KISQALI

Les nouveaux codes CIP de KISQALI et les prix associés [2] sont précisés dans le tableau suivant :

Tableau - Nouveaux codes CIP de KISQALI et les prix associés [2] Présentation Nouveau code CIP Prix public TTC Ancien code CIP Prix public TTC Boîte de 21 comprimés 3400930323434 851,48 euros 3400930109335 852,13 euros Boîte de 42 comprimés 3400930323441 1 668,63 euros 3400930109342 1 669,28 euros Boîte de 63 comprimés 3400930323458 2 467,55 euros 3400930109359 2 468,20 euros

Les conditions et le périmètre de prise en charge des nouvelles présentations sont identiques à ce qui était applicable pour les anciennes versions :