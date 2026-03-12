Dépistage du cancer colorectal : un nouveau marché de kits à partir du 15 mars 2026 et ses conséquences

Le cancer colorectal est la 2 e cause de mortalité par cancer après celui du poumon.wildpixel / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal, l'Assurance maladie informe les médecins et les pharmaciens qu'un nouveau marché de kits de dépistage prend effet à compter du 15 mars 2026 [1, 2].

Pour rappel, la fourniture des kits de dépistage et la gestion d'une solution d'analyse des tests immunologiques font l'objet d'une procédure de marché public mise en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam).

Conséquences pour les médecins et les pharmaciens

En pratique, pour les médecins et les pharmaciens qui veulent commander des kits sur amelipro :

pour toute commande passée à partir du 15 mars 2026 , livraison de kits de dépistage issus de ce nouveau marché ;

, livraison de kits de dépistage issus de ce nouveau marché ; pour toute commande passée avant le 15 mars 2026 , livraison de kits de dépistage issus de l'ancien marché : ces anciens kits peuvent continuer à être analysés pendant 6 mois par le laboratoire ; ils ne pourront plus être analysés après le 15 septembre 2026 , ces anciens kits peuvent continuer à être remis aux patients au cours des prochaines semaines, en tenant compte de la date échéance du 15 septembre 2026. En cas de remise d'un ancien kit, les patients doivent être incités à réaliser rapidement leur test, il est recommandé aux médecins et pharmaciens de ne pas constituer de stocks importants de kits de l'ancien marché.

Quatre façons de se procurer un kit de dépistage du cancer colorectal

En France, les kits de dépistage du cancer colorectal sont désormais accessibles [3] :

auprès du médecin ;

; auprès du pharmacien d'officine (sous réserve d'avoir validé la formation auprès des centres régionaux de coordination de dépistage des cancers [CRCDC]) ;

; auprès d'un infirmier diplômé d'État (ces derniers rejoignent la liste des professionnels déjà autorisés que sont les médecins et les pharmaciens) ;

ou par commande en ligne sur le site monkit.depistage-colorectal.fr (authentification par FranceConnect).

À propos du dépistage organisé du cancer colorectal

Alors que se déroule actuellement l'édition 2026 de Mars Bleu (campagne de promotion du dépistage du cancer colorectal), l'Assurance maladie note que « la mobilisation des professionnels est également primordiale pour lever les freins et renforcer l’adhésion à ce programme de dépistage organisé et ainsi réduire la mortalité liée à ce cancer qui, lorsqu’il est diagnostiqué précocement, se soigne dans 9 cas sur 10 ».

Le cancer colorectal se situe au 3e rang des cancers les plus fréquents après le cancer du sein et le cancer de la prostate. Avec plus de 17 000 décès estimés en 2018, il est la 2e cause de mortalité par cancer après celui du poumon.

Le dépistage du cancer colorectal s'adresse aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans [2]. Il repose sur un test immunologique qui détecte la présence de sang dans les selles.

Tous les deux ans, l'Assurance maladie envoie aux personnes éligibles une invitation à se procurer un test. L'analyse de ce test est prise en charge à 100 %.