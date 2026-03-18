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    Maladie de Crohn: pas d'association entre antécédents chirurgicaux et complications obstétricales ou néonatales

    Grâce aux progrès thérapeutiques, le recours à la chirurgie dans la maladie de Crohn a diminué. Elle reste néanmoins nécessaire dans certains cas. Une étude s'est intéressée aux impacts d'une intervention chirurgicale antérieure sur la santé maternelle et fœtale.

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    Le taux global de césarienne était comparable entre les groupes.

    Le taux global de césarienne était comparable entre les groupes. kieferpix / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Chez les femmes atteintes de maladie de Crohn, une intervention chirurgicale liée à cette pathologie avant une grossesse n'est pas associée à davantage d'issues défavorables de la grossesse ou de complications néonatales par rapport à des femmes ayant une maladie de Crohn mais n'ayant pas d'antécédents chirurgicaux liés à cette pathologie, selon une étude publiée dans la revue American Journal of Gastroenterology.

    Les issues de grossesse chez les patientes en rémission sont comparables à celles de la population générale mais une maladie active pendant la grossesse est associée à une incidence accrue de fausses couches spontanées, de prématurité, de faible poids de naissance, de nouveau-nés petits pour l’âge gestationnel, d’insuffisance de prise de poids maternelle et de retard de croissance intra-utérin, rappellent Erica Zurbuch de la faculté de médecine de l'University of North Carolina et ses collègues.

    "Bien que le taux de recours à la chirurgie ait diminué au cours des dernières décennies grâce aux progrès des traitements médicaux, une intervention chirurgicale demeure fréquemment nécessaire" (16% un an après le diagnostic, mais 33% à cinq ans et 47% à 10 ans), soulignent-ils.

    Pour déterminer si des antécédents de chirurgie abdominale pourraient influencer les issues maternelles et fœtales de la grossesse, tout en tenant compte de l’activité de la maladie de Crohn, ils ont utilisé la cohorte américaine Pregnancy in Inflammatory Bowel Disease and Neonatal Outcomes (PIANO).

    Ils ont inclus 1.046 femmes avec un diagnostic de maladie de Crohn et ayant mené une grossesse simple à terme, dont 409 ayant eu une chirurgie abdominale liée à cette pathologie avant la grossesse (29% de résections iléo-cæcales et 33% de résections de l'intestin grêle).

    Parmi les patientes ayant un antécédent chirurgical lié à la maladie de Crohn, toutes les grossesses ont abouti à une naissance vivante (99,5% dans le groupe sans chirurgie antérieure).

    En analyse multivariée, seules l’activité de la maladie et l’atteinte iléale étaient associées à la prématurité avec un odds ratio (mesure approchant le risque relatif) respectivement à 1,14 et 2,19.

    Après ajustement sur l’activité de la maladie, il n’existait pas d’association significative entre antécédent de chirurgie abdominale et prématurité, soulignent les chercheurs.

    De même, aucune différence significative n’était observée concernant les fausses couches spontanées, les interruptions thérapeutiques de grossesse, les morts fœtales in utero et les infections ou complications de cicatrisation post-partum, que l’accouchement ait eu lieu par voie basse ou par césarienne.

    Le taux global de césarienne était comparable entre les groupes mais le taux de césariennes programmées était significativement plus élevé dans le groupe avec chirurgie antérieure (16% vs 11%).

    "Nos résultats suggèrent que les antécédents de chirurgie abdominale liée à la maladie de Crohn n’ont pas d’impact défavorable sur les issues de grossesse ou néonatales et ne sont pas non plus associés à un sur-risque de complications liées à la césarienne, ce qui conforte leur innocuité dans ce contexte", concluent les chercheurs.

    D'après une dépêche publiée dans APMnews le 25 février 2026.

    Pour en savoir plus

    American Journal of Gastroenterology, publication en ligne du 11 février

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    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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