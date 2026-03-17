Hépatite delta : extension de la prise en charge d'HEPCLUDEX en population pédiatrique

Le VHD est un virus défectif à ARN du genre deltavirus qui présente huit génotypes.Sewcream / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
En infectiologie dans le traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite delta (VHD), l'antiviral d'action directe
- chez les patients pédiatriques âgés de 3 ans et plus pesant au moins 10
En outre, comme chez l’adulte, l'inscription d'HEPCLUDEX sur la liste des spécialités agréées aux collectivités est subordonnée à sa prescription par des médecins expérimentés dans la prise en charge des patients ayant une infection chronique par le VHD et après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire.
Pour rappel, HEPCLUDEX est une spécialité hospitalière. Elle est soumise à une prescription hospitalière réservée aux spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, en médecine interne ou en infectiologie.
SMR important et ASMR mineure
L'extension d'indication chez l’enfant de 3 ans et plus pesant au moins 10
Elle a fait l'objet d'un examen médico-économique par la Commission de la transparence (CT) en juin 2025, à l'issue duquel la CT a donné un avis favorable à la prise en charge d'HEPCLUDEX chez l'enfant, dans l'indication de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) :
- service médical rendu (SMR) important
- amélioration du service médical rendu mineure (ASMR
La CT relève « l'absence de données cliniques dans la population pédiatrique, pour laquelle l’AMM est extrapolée à partir des données cliniques de l’adulte et des données de pharmacodynamie/pharmacocinétique dans la population pédiatrique obtenues uniquement par simulation ».
Recommandations posologiques
La posologie recommandée d'HEPCLUDEX chez les patients pédiatriques est établie en fonction du poids. Elle est décrite dans la monographie VIDAL d’HEPCLUDEX (cf. Tableau).
HEPCLUDEX est administré par voie sous-cutanée (SC) uniquement.
[1] Arrêté du 23 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – HEPCLUDEX (Journal officiel du 25 février 2026, texte 43)
[2] Arrêté du 23 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale – HEPCLUDEX (Journal officiel du 25 février 2026, texte 41)
[3] Avis de la Commission de la transparence – HEPCLUDEX en pédiatrie (HAS, 11 juin 2025)
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