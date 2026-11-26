De nombreuses tensions et cinq remises à disposition. Davis McCardle / iStock/Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialités
|Ville
|Hôpital
|État de disponibilité
|Remise à disposition prévue
|ADEMPAS 0,5 mg comprimé pelliculé (riociguat)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 19 novembre 2026
|BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)
|Tension
|Non impacté
|Contingentement quantitatif en ville
|Fin novembre 2026 (au lieu de fin octobre)
|CLOMID 50 mg comprimé (clomifène)
|Tension
|Non concerné
|Contingentement quantitatif en ville
|Début novembre 2027
|DEPO-PRODASONE 500 mg suspension injectable (médroxyprogestérone)
|Tension
|Non concerné
|Contingentement quantitatif
|Courant avril 2027 (au lieu de fin 2026)
|DIAMOX 250 mg comprimé sécable (acétazolamide)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 20 novembre 2026
|IOMERON 350 mg et 400 mg Iode/mL solution injectable en 50, 100, 200 et 500 mL (ioméprol)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
|Indéterminée
|JEXT 300 µg solution injectable en stylo prérempli (adrénaline tartrate)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 19 novembre 2026
|LANTUS 100 U/mL solution injectable en cartouche (insuline glargine)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 19 novembre 2026
|LIKOZAM 1 mg/mL suspension buvable en flacon (clobazam)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
|Début décembre 2026
|MICROPAKINE LP 500 mg granulés à libération prolongée en sachet-dose (valproate de sodium)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 9 novembre 2026
|NOZINAN 25 mg comprimé pelliculé sécable (lévomépromazine)
|Tension
|Non impacté
|Contingentement quantitatif
|Début mars 2027
|RAPAMUNE 1 mg/mL solution buvable (sirolimus)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif
|Début décembre 2026 (au lieu de mi-novembre)
|RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (rifampicine, isoniazide)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
|Indéterminée
|XENPOZYME 20 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (olipudase alfa)
|Tension
|Tension
|Contingentement en ville et à l’hôpital
|Courant décembre 2026
|YELLOX 0,9 mg/mL collyre en solution (bromfénac sodique)
|Rupture
|Non concerné
|1er décembre 2026 (au lieu de mi-novembre)
Entre les 19 et 26 novembre
BETNEVAL crème : mise à disposition reportée
BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non impacté
- En ville : tension
- Causes : problème lors de la fabrication
- Mesures mises en place :
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement quantitatif en ville
- stock de dépannage d'urgence en ville
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin novembre 2026, au lieu de fin octobre (cf. notre article du 29 octobre 2026)
CLOMID 50 mg : mise à disposition d'un stock de dépannage
CLOMID 50 mg comprimé (clomifène)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non concerné
- En ville : tension
- Causes : difficulté d'approvisionnement en matière première
- Mesures mises en place :
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement quantitatif en ville
- stock de dépannage d'urgence en ville
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : début novembre 2027
DEPO-PRODASONE : remise à disposition reportée en 2027
DEPO-PRODASONE 500 mg suspension injectable (médroxyprogestérone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non concerné
- En ville : tension
- Causes : augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement quantitatif
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : courant avril 2027, au lieu de fin 2026 (cf. notre article du 17 septembre 2026)
IOMERON 350 et 400 : le laboratoire restreint la distribution
IOMERON 350 mg et 400 mg Iode/mL solution injectable en 50-100-200 et 500 mL (ioméprol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville (centres de radiologie) : tension
- Causes : capacité de production insuffisante
- Mesures mises en place
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement quantitatif ville et hôpital
- stock de dépannage d’urgence ville et hôpital
- restriction de distribution
- Remise à disposition pour la spécialité Ioméron 250 mg Iode/mL, solution injectable et les tous les dosages pour les présentations 50-100 et 200 mL
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée.
LIKOZAM : distribution sous tension jusqu'à fin 2026
LIKOZAM 1 mg/mL suspension buvable en flacon (clobazam)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : tension (pour rappel, LIKOZAM est disponible en ville depuis juin 2026 - cf. notre article du 23 juin 2026)
- Causes : Augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement quantitatif ville et hôpital
- stock de dépannage d’urgence ville et hôpital
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : début décembre 2026.
NOZINAN 25 mg : nouvel épisode de tension jusqu'en mars 2027
NOZINAN 25 mg comprimé pelliculé sécable (lévomépromazine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non impacté
- En ville : tension
- Causes : capacité de production insuffisante
- Mesures mises en place :
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement quantitatif
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : début mars 2027
RAPAMUNE : remise à disposition reportée en décembre 2026
RAPAMUNE 1 mg/mL solution buvable (sirolimus)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : tension
- Causes : difficulté d'approvisionnement en article de conditionnement
- Mesures mises en place :
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement quantitatif
- stock de dépannage d’urgence
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : début décembre 2026, au lieu de mi-novembre 2026 - cf. notre article du 13 octobre 2026)
RIFINAH : les tensions s'étendent à l'hôpital
RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (rifampicine, isoniazide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : tension
- Causes : capacité de production insuffisante, cause réglementaire
- Mesures mises en place :
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement quantitatif ville et hôpital
- autorisation de remplacement en pharmacie (cf. notre article du 10 novembre 2026)
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre du laboratoire Sanofi aux professionnels de santé, accompagnant le contingentement (13 novembre 2026)
XENPOZYME : remise à disposition annoncée pour décembre 2026
XENPOZYME 20 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (olipudase alfa)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : tension
- Causes : problème lors de la fabrication
- Mesures mises en place
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- contingentement en ville et à l’hôpital
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : courant décembre 2026
YELLOX : remise à disposition reportée de quelques jours
YELLOX 0,9 mg/mL collyre en solution (bromfénac sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non concerné
- En ville : rupture
- Causes : augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : 1er décembre 2026, au lieu de mi-novembre 2026 (cf. notre article du 29 octobre 2026)
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- ADEMPAS 0,5 mg comprimé pelliculé (riociguat) depuis le 19 novembre 2026
- DIAMOX 250 mg comprimé sécable (acétazolamide) depuis le 20 novembre 2026
- JEXT 300 µg solution injectable en stylo prérempli (adrénaline tartrate) depuis le 19 novembre 2026 après une courte période de tension
- LANTUS 100 U/mL solution injectable en cartouche (insuline glargine) depuis le 19 novembre 2026
- MICROPAKINE LP 500 mg granulés à libération prolongée en sachet-dose (valproate de sodium) depuis le 9 novembre 2026
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 26 novembre 2026)
- ADEMPAS 0,5 mg cp pellic
- BETNEVAL 0,1 % crème
- CLOMID 50 mg cp
- DEPO-PRODASONE 500 mg susp inj
- DIAMOX 250 mg cp séc
- IOMERON 350 350 mg Iode/ml sol inj
- IOMERON 400 400 mg Iode/ml sol inj
- JEXT 300 µg sol inj en stylo prérempli
- LANTUS 100 U/ml sol inj cart
- LIKOZAM 1 mg/ml susp buv
- MICROPAKINE LP 500 mg glé LP en sachet-dose
- NOZINAN 25 mg cp pellic séc
- RAPAMUNE 1 mg/ml sol buv
- RIFINAH 300 mg/150 mg cp enr
- XENPOZYME 20 mg pdre p sol diluer p perf
- YELLOX 0,9 mg/ml collyre sol
- Agitation
- AINS (traitement par)
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Contraception
- Convulsion fébrile
- Crise épileptique de l'adulte
- Dermatite atopique de l'adulte
- Dermatite atopique de l'enfant
- Dermite séborrhéique de l'adolescent et de l'adulte
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Épilepsie de l'adulte
- Épilepsie de l'enfant
- Glaucome primitif à angle ouvert
- Psoriasis en plaques de l'adulte
- Schizophrénie
- Soins palliatifs et accompagnement
- Trouble anxieux généralisé
- Tuberculose pulmonaire
- Voyages : recommandations sanitaires
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