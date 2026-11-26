De nombreuses tensions et cinq remises à disposition. Davis McCardle / iStock/Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 19 et 26 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

BETNEVAL crème : mise à disposition reportée

BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non impacté

En ville : tension

Causes : problème lors de la fabrication

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement quantitatif en ville stock de dépannage d'urgence en ville

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin novembre 2026, au lieu de fin octobre (cf. notre article du 29 octobre 2026)

CLOMID 50 mg : mise à disposition d'un stock de dépannage

CLOMID 50 mg comprimé (clomifène)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non concerné

En ville : tension

Causes : difficulté d'approvisionnement en matière première

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement quantitatif en ville stock de dépannage d'urgence en ville

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : début novembre 2027

DEPO-PRODASONE : remise à disposition reportée en 2027

DEPO-PRODASONE 500 mg suspension injectable (médroxyprogestérone)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non concerné

En ville : tension

Causes : augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement quantitatif

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : courant avril 2027, au lieu de fin 2026 (cf. notre article du 17 septembre 2026)

IOMERON 350 et 400 : le laboratoire restreint la distribution

IOMERON 350 mg et 400 mg Iode/mL solution injectable en 50-100-200 et 500 mL (ioméprol)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville (centres de radiologie) : tension

Causes : capacité de production insuffisante

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement quantitatif ville et hôpital stock de dépannage d’urgence ville et hôpital restriction de distribution

: Remise à disposition pour la spécialité Ioméron 250 mg Iode/mL, solution injectable et les tous les dosages pour les présentations 50-100 et 200 mL

la spécialité Ioméron 250 mg Iode/mL, solution injectable et les tous les dosages pour les présentations 50-100 et 200 mL Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée.

LIKOZAM : distribution sous tension jusqu'à fin 2026

LIKOZAM 1 mg/mL suspension buvable en flacon (clobazam)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : tension (pour rappel, LIKOZAM est disponible en ville depuis juin 2026 - cf. notre article du 23 juin 2026)

Causes : Augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement quantitatif ville et hôpital stock de dépannage d’urgence ville et hôpital

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : début décembre 2026.

NOZINAN 25 mg : nouvel épisode de tension jusqu'en mars 2027

NOZINAN 25 mg comprimé pelliculé sécable (lévomépromazine)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non impacté

En ville : tension

Causes : capacité de production insuffisante

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement quantitatif

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : début mars 2027

RAPAMUNE : remise à disposition reportée en décembre 2026

RAPAMUNE 1 mg/mL solution buvable (sirolimus)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : tension

Causes : difficulté d'approvisionnement en article de conditionnement

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement quantitatif stock de dépannage d’urgence

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : début décembre 2026, au lieu de mi-novembre 2026 - cf. notre article du 13 octobre 2026)

RIFINAH : les tensions s'étendent à l'hôpital

RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (rifampicine, isoniazide)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : tension

Causes : capacité de production insuffisante, cause réglementaire

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement quantitatif ville et hôpital autorisation de remplacement en pharmacie (cf. notre article du 10 novembre 2026)

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre du laboratoire Sanofi aux professionnels de santé, accompagnant le contingentement (13 novembre 2026)

XENPOZYME : remise à disposition annoncée pour décembre 2026

XENPOZYME 20 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (olipudase alfa)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : tension

Causes : problème lors de la fabrication

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs contingentement en ville et à l’hôpital

: Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : courant décembre 2026

YELLOX : remise à disposition reportée de quelques jours

YELLOX 0,9 mg/mL collyre en solution (bromfénac sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non concerné

En ville : rupture

Causes : augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : interdiction d’exportation des grossistes-répartiteurs

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : 1er décembre 2026, au lieu de mi-novembre 2026 (cf. notre article du 29 octobre 2026)

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :