Des prises en charge étendues en ville et à lâ€™hôpital. Ruangrit / iStock/ Getty Images Plus / via Getty Images

RÃ©sumÃ© Pour TEZSPIRE 210 mg solution injectable en seringue préremplie et en stylo prérempli (tézépelumab), le périmètre des indications remboursables et agréées aux collectivités inclut désormais le traitement de la polypose naso-sinusienne sévère en seconde intention, en complément des corticostéroïdes par voie nasale.

En ophtalmologie, EYLEA 114,3 mg/mL solution injectable en seringue préremplie (aflibercept) est désormais remboursable et agréé aux collectivités dans le traitement de l'adulte présentant une baisse d'acuité visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR), de la veine centrale de la rétine (OVCR) et veineuse hémi-rétinienne (OVHR).

Les spécialités suivantes bénéficient d'une extension de prise en charge en ville (remboursement) et à l'hôpital (agrément aux collectivités) :

TEZSPIRE dans la polypose naso-sinusienne

La prise en charge (agrément aux collectivités et remboursement en ville à 65 %) [1, 2] de TEZSPIRE 210 mg solution injectable en seringue préremplie et en stylo prérempli (tézépelumab) est étendue à l'indication suivante :

chez l'adulte en traitement additionnel aux corticostéroïdes par voie nasale pour le traitement de la polypose naso-sinusienne sévère lorsqu'un traitement par corticostéroïdes systémiques et une chirurgie ne permettent pas un contrôle satisfaisant de la maladie.

Jusqu’à présent, TEZSPIRE n’était remboursable que dans le traitement de l’asthme.

Sa prescription est réservée aux spécialistes en pneumologie, en pédiatrie, en allergologie ou en oto-rhino-laryngologie (ORL).

Un périmètre de prise en charge plus restreint que l'indication de l'AMM

L'autorisation de mise sur le marché (AMM) de TEZSPIRE a été étendue au traitement de la polypose naso-sinusienne sévère en novembre 2025. Selon le libellé de l'AMM, deux options de recours à TEZSPIRE sont envisagées chez l'adulte en traitement additionnel aux corticostéroïdes par voie nasale :

lorsqu'un traitement par corticostéroïdes systémiques ET une chirurgie ne permettent pas un contrôle satisfaisant de la maladie ;

une chirurgie ne permettent pas un contrôle satisfaisant de la maladie ; lorsqu'un traitement par corticostéroïdes systémiques OU une chirurgie ne permettent pas un contrôle satisfaisant de la maladie.

Dans le traitement de la polypose naso-sinusienne sévère, TEZSPIRE a démontré sa supériorité par rapport au placebo dans l'étude de phase 3 Waypoint sur plusieurs cocritères :

2 cocritères de jugements principaux : amélioration du score de polypes nasaux* (NPS) : réduction moyenne du score NPS de - 2,46 points dans le groupe tézépelumab versus - 0,38 dans le groupe placebo, soit une différence de - 2,08 ; IC95%â€¯(- 2,40 ; - 1,76), amélioration du score de congestion nasale (NCS) : la réduction du score NCS de - 1,74 dans le groupe tézépelumab contre - 0,70 avec placebo, correspondant à une différence moyenne de - 1,04 ; IC95%â€¯(- 1,21 ; - 0,87) ;



*Le NPS est un score endoscopique qui mesure la taille des polypes nasaux dans la polypose naso-sinusienne. Chaque fosse nasale est cotée de 0 à 4. Ce qui donne un score de 0 à 8.

et des critères de jugement secondaire : fonction olfactive : l’amélioration significative de la perte d’odorat, avec une variation moyenne hebdomadaire du score de l’item « difficulté avec l’odorat » du NPSD (Nasal Polyposis Symptom Diary) de - 1,01, IC95%â€¯(- 1,18 ; - 0,83) en faveur du groupe tézépelumab, qualité de vie : l’amélioration de la qualité de vie mesurée par le score SNOT-22 (Sinonasal Outcome Test - 22 items) avec une différence moyenne de - 27,44 par rapport au groupe placebo, IC95% (- 32,51 ; - 22,37), atteinte sinusienne radiologique : le score de LMK** a diminué de - 5,70 ; IC95% (- 6,37 ; - 5,03), en faveur du groupe tézépelumab, recours à la chirurgie et/ou aux corticostéroïdes qui est significativement réduit dans le groupe tézépelumab par rapport au groupe placebo : HR = 0,08 ; IC95% (0,03 ; 0,16) avec 5,7 % des patients qui y ont eu recours dans tézépelumab contre 31,4 % dans le groupe placebo, symptomatologie globale : l’amélioration du score total NPSD avec une différence de - 6,96 ; IC95% (- 8,09 ; - 5,83).



**Le score de Lund-Mackay (LMK) fournit une évaluation semi-quantitative des sinus nasaux à partir des scanners des sinus, et est utilisé pour mesurer le degré d’opacification des cavités sinusiennes.

Le laboratoire a sollicité un avis de prise en charge uniquement lorsqu’un traitement par corticoïdes systémiques ET une chirurgie ne permettent pas un contrôle satisfaisant de la maladie. Dans cette indication, la Commission de la transparence (CT) a attribué à TEZSPIRE un service médical rendu (SMR) important [3].

Le SMR est jugé insuffisant lorsqu’un traitement par corticoïdes systémiques OU une chirurgie ne permettent pas un contrôle satisfaisant de la maladie.

Enfin, la CT a conclu que TEZSPIRE n'apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique actuelle qui comprend les comparateurs pertinents (dupilumab DUPIXENT, mépolizumab NUCALA).

Recommandations posologiques

Chez l'adulte, dans le traitement de la polypose naso-sinusienne sévère en traitement additionnel aux corticostéroïdes par voie nasale, la dose recommandée de TEZSPIRE est de 210 mg de tézépelumab en injection sous-cutanée (SC) 1 fois toutes les 4 semaines.

EYLEA 114,3 mg/mL : dans l'œdème maculaire secondaire à une OBVR, OVCR et OVHR

La prise en charge (remboursement en ville à 100 % et agrément aux collectivités) [4, 5] d’EYLEA 114,3 mg/mL solution injectable en seringue préremplie (aflibercept) est étendue chez l'adulte au traitement de la baisse d'acuité visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à une occlusion :

de branche veineuse rétinienne (OBVR) ;

de la veine centrale de la rétine (OVCR) ;

veineuse hémi-rétinienne (OVHR).

Pour rappel, la prise en charge d'EYLEA 114,3 mg/mL est conditionnée au respect des modalités de prescription :

prescription sur une ordonnance de médicament d'exception ;

prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie.

Non-infériorité démontrée par rapport à EYLEA 40 mg/mL

EYLEA 114,3 mg/mL a obtenu une AMM pour cette indication en janvier 2026.

La non-infériorité d'EYLEA 114,3 mg/mL (aflibercept 8 mg), par rapport à EYLEA 40 mg/mL (aflibercept 2 mg), a été démontrée dans l'étude de phase III Quasar en termes de variation de la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) sur l’échelle d'acuité visuelle ETDRS à la semaine 36 par rapport à l’inclusion :

aflibercept 8 mg (EYLEA 114,3 mg/mL) toutes les 8 semaines après 3 injections mensuelles, avec possibilité d’adapter le délai entre deux injections ;

aflibercept 2 mg (EYLEA 40 mg/mL) tous les mois (après 9 injections initiales), avec possibilité d’adapter ensuite le délai entre 2 injections.

Sur la base de ces résultats, la CT note que [6] :

la supériorité n’a pas été démontrée sur la variation de la MAVC à la semaine 36 par rapport à l’inclusion,

mais l’étude a mis en évidence un nombre plus faible d’injections avec le schéma posologique d’EYLEA 114,3 mg/mL : en moyenne - 3,2 injections (p < 0,0001), « ce qui représente un enjeu important pour les patients pour diminuer les contraintes liées à la logistique du traitement, l’inconfort lié à la procédure d’injection et les risques d’intolérance qui sont sources de mauvaise observance ».

Dans le traitement de la baisse d'acuité visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à une OBVR, une OVCR et une OVHR, la CT a attribué à EYLEA 114,3 mg/mL un SMR important.

Elle conclut à l'absence d’ASMR V par rapport à EYLEA 40 mg/mL.

Recommandations posologiques

Dans cette indication, la posologie recommandée d'EYLEA 114,3 mg/mL est de 8 mg d'aflibercept, correspondant à 0,07 mL de solution :