Cette liste garantit la finalité de santé publique des produits vendus en officine. Lyndon Stratford / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé La liste des marchandises autorisées à la vente en pharmacie d'officine a été profondément révisée. Une nouvelle version est entrée en vigueur le 15 novembre 2026

Au total, 26 catégories de produits sont inscrites sur cette liste.

Certaines catégories ont été supprimées, soit complètement soit au profit d'un reclassement dans une autre catégorie.

Des nouvelles catégories sont créées, en cohérence avec la mission de santé publique du pharmacien d'officine.

Une nouvelle liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire commerce dans leur officine est entrée en vigueur le 15 novembre 2026 [1]. Elle compte 26 catégories de produits et remplace l'ancienne liste datant de 2002 (dont la dernière actualisation date de 2023) [2] :

Les médicaments à usage humain ; Les médicaments vétérinaires, les aliments d'allaitement, les aliments complémentaires pour animaux, les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, les produits d'hygiène vétérinaire, les pansements, articles et appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits, réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l'animal ; Les dispositifs médicaux à usage individuel et leurs accessoires, y compris les assistants d'écoute préréglés d'une puissance maximale de 20 décibels, les dispositifs intra-utérins, les diaphragmes, les capes, les viscosuppléments et les dispositifs injectables à base d'acide hyaluronique à l'exception des autres dispositifs médicaux implantables ; Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, en l'état ou sous forme de préparations, à l'exception des cigarettes ou autres produits à fumer ; Les huiles essentielles ; Les articles et appareils, y compris leurs accessoires, utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle ; Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales, les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour le contrôle du poids, les denrées alimentaires pour personnes souffrant d'intolérance au gluten, les laits de croissance pour les enfants de plus de douze mois, les substituts de repas et en-cas appauvris en glucides ou lipides ainsi que les sels diététiques hyposodiques ou asodiques, les édulcorants, les ferments et les présures et les articles, y compris leurs accessoires spéciaux nécessaires à leur utilisation ; Les eaux minérales naturelles et produits qui en dérivent ; Les matériels, articles, et aides techniques, y compris leurs accessoires, nécessaires aux actes de la vie quotidienne, à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ; Les articles, et leurs accessoires spéciaux utilisés dans l'application d'un traitement médical, dans l'administration des médicaments ou pour le transport des médicaments thermosensibles ; Les produits cosmétiques ; Les dispositifs d'autodiagnostic et leurs accessoires, et les dispositifs de diagnostic près du patient dits tests rapides d'orientation diagnostique ; Le petit matériel de laboratoire et le papier réactif ; Les appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, les produits biocides utilisés pour l'hygiène humaine (type 1), les produits utilisés pour l'hygiène vétérinaire (type 3), les produits utilisés pour désinfecter l'eau potable destinée aux hommes et aux animaux (type 5), les rodenticides (type 14), les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (type 18), les répulsifs et appâts (type 19) ; Les supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation sanitaire et sociale et au bon usage du médicament ; Les équipements de protection individuelle contre les rayonnements ; Les équipements de protection individuelle adaptés au conduit auditif ; Les compléments alimentaires ; Les équipements de protection individuelle respiratoire ; Les éthylotests ; Les masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables ; Les produits n'ayant pas de destination médicale à base d'acide hyaluronique injectable ; Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances et mélanges dangereux pour la santé ou des agents biologiques nocifs ; Les prothèses mammaires externes, y compris leurs accessoires, et les articles spéciaux adaptés à leur utilisation ainsi que les prothèses capillaires, y compris leurs accessoires ; Les appareils et articles de rééducation fonctionnelle et de préservation de la santé ; Les trousses de premiers secours, à l'exclusion de celles comprenant des médicaments à usage humain.

Des produits reclassés, ajoutés ou complètement supprimés

Dans cette nouvelle version, plusieurs catégories de produits traditionnellement vendus en pharmacie disparaissent :

le pastillage et la confiserie pharmaceutique : plus précisément, cette catégorie disparaît car « ces produits peuvent être reclassés dans d'autres catégories » indique l'Ordre des pharmaciens [3], tels que les médicaments (pour les pastilles ayant le statut de médicament), les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires ;

les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'œnologie : cette catégorie disparaît au profit d'une nouvelle catégorie intitulée « petit matériel de laboratoire et papier réactif » ;

les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques : suppression complète ;

produits phytosanitaires : suppression complète.

Le libellé de certaines catégories est modifié pour être plus précis :

dispositifs d'autodiagnostics et accessoires et dispositifs de diagnostic près du patient (dont les TROD, tests rapides d'orientation diagnostiques) ;

équipements de protection individuelle (EPI) et équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels avec des substances et mélanges dangereux ou des agents biologiques nocifs tels que définis par le règlement européen n° 2016/425 ;

les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme sont reclassés et dépendent désormais des médicaments ;

les produits vétérinaires intègrent désormais les aliments d'allaitement ou les aliments complémentaires ;

les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles sont reclassés dans la catégorie des dispositifs médicaux et leurs accessoires.

Des nouvelles catégories en cohérence avec l'exercice officinal de 2026 complètent cette liste :

les prothèses mammaires externes, prothèses capillaires et articles associés (cf. émission Staph d'octobre 2026, 14 octobre 2026) ;

les appareils et articles de rééducation fonctionnelle et de préservation de la santé ;

les trousses de premiers secours, à l'exclusion de celles comprenant des médicaments à usage humain ;

les articles et accessoires pour le transport des médicaments thermosensibles ;

le petit matériel de laboratoire et le papier réactif ;

les préparations pour nourrissons et certains types de denrées alimentaires (à des fins médicales spéciales ou pour des populations spécifiques).

Interdiction de vendre les produits n'appartenant pas à ces catégories

« Cette liste limitative a pour objectif de garantir que les produits et articles commercialisés en officine répondent à une finalité de santé publique et s'inscrivent dans le champ de compétences du pharmacien » insiste l'Ordre des pharmaciens [3], qui a initié et validé la refonte de cette liste de marchandise.

L'instance représentative des pharmaciens rappelle l'obligation de respecter cette liste : « toute marchandise n'y figurant pas (bijoux, produits d'entretien ménager, e-cigarette, e-liquide [sauf si présenté comme produit de sevrage] est interdite à la vente en officine ».