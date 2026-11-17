De nombreuses tensions et trois remises à disposition. Flory / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Tableau de synthèse Spécialités Ville Hôpital État de disponibilité Remise à disposition prévue CERNEVIT poudre pour solution injectable ou pour perfusion (association de vitamines) Tension Tension Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital Indéterminée CIMZIA 200 mg solution injectable en stylo prérempli (certolizumab pégol) Remis à disposition Remis à disposition Aucun contingentement Depuis le 26 octobre 2026 CREON 5 000 U granulés gastrorésistants (pancréatine) Tension Distribution normale Contingentements quantitatif et qualitatif Fin novembre 2027 CREON 10 000 U gélule gastrorésistante (pancréatine) Tension Non concerné Contingentement quantitatif Février 2027 CREON 25 000 U gélule gastrorésistante (pancréatine) Tension Non concerné Contingentement quantitatif Fin janvier 2027 CREON 35 000 U gélule gastrorésistante (pancréatine) Tension Distribution normale Contingentement quantitatif Indéterminée DIPENTUM 250 mg gélule (olsalazine) Tension avant rupture Tension avant rupture Aucun contingentement Indéterminée (rupture totale annoncée à partir d’avril 2027) DULOXÉTINE 30 mg et 60 mg gélule gastrorésistante, toutes spécialités (duloxétine) Remis à disposition Remis à disposition Aucun contingentement Depuis le 13 novembre 2026 JEXT 300 µg solution injectable en stylo prérempli (adrénaline tartrate) Tension Non concerné Contingentement quantitatif en ville Courant décembre 2026 METHERGIN 0,20 mg/1 mL solution injectable (méthylergométrine) Rupture Non concerné Aucun contingentement Indéterminée MITOMYCINE ACCORD 20 mg poudre pour solution injectable/perfusion ou voie intravésicale (mitomycine) Non concerné Rupture Aucun contingentement Indéterminée SECTRAL 40 mg/mL solution buvable en flacon (acébutolol) Tension Non impacté Contingentement quantitatif en ville Indéterminée TOXICARB suspension buvable (charbon activé) Tension Tension Contingentement qualitatif en ville et à l’hôpital Indéterminée VIROPHTA préparation pour collyre, lyophilisat et solvant (trifluridine) Remis à disposition Remis à disposition Aucun contingentement Depuis le 12 novembre 2026 VITAMINE E PROVEPHARM 100 mg/2 mL solution injectable (acétate d’alpha-tocophérol) Tension Non concerné Contingentement quantitatif en ville Fin mai 2027 (au lieu de janvier)

Entre les 10 et 17 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

CERNEVIT : tension générale pour une durée indéterminée

CERNEVIT poudre pour solution injectable ou pour perfusion

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : tension

Causes : problème lors de la fabrication, augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

CREON : tension sur toute la gamme jusqu'en 2027

CREON 5 000 U granulés gastro-résistants, CREON 10 000 U gélule gastrorésistante, CREON 25 000 U gélule gastrorésistante et CREON 35 000 U gélule gastrorésistante (pancréatine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour CREON 5 000 U :

À l’hôpital : distribution normale

En ville : tension

Causes : capacité de production insuffisante

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement qualitatif Contingentement quantitatif Stock de dépannage d'urgence

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin novembre 2027

Pour CREON 10 000 U :

À l’hôpital : non concerné

En ville : tension

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : février 2027

Pour CREON 25 000 U :

À l’hôpital : non concerné

En ville : tension

Causes : problème lors de la fabrication, capacité de production insuffisante

Mesures mises en place : Contingentement quantitatif Stock de dépannage d'urgence Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin janvier 2027

Pour CREON 35 000 U :

À l’hôpital : distribution normale

En ville : tension

Causes : capacité de production insuffisante

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

DIPENTUM 250 mg : rupture de stock à venir

DIPENTUM 250 mg gélule (olsalazine)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension avant rupture ;

En ville : tension avant rupture ;

Causes : suspension d'activité ;

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs report vers le dosage à 500 mg

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée.

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire CSP - Centre de spécialités pharmaceutiques aux professionnels de santé (2 novembre 2026) :

Rupture totale de stock de DIPENTUM 250 mg gélule à compter d’avril 2027 en raison de l’arrêt de la production. Des démarches sont en cours pour identifier un fabricant alternatif.

Report sur la spécialité DIPENTUM 500 mg comprimé : une adaptation thérapeutique pourra être envisagée par le médecin prescripteur, notamment avec DIPENTUM 500 mg lorsque cela est approprié. La spécialité DIPENTUM 500 mg, comprimé a des stocks disponibles avec des dates de péremption allant jusqu’à décembre 2029.

lorsque cela est approprié. La spécialité DIPENTUM 500 mg, comprimé a des stocks disponibles avec des dates de péremption allant jusqu’à décembre 2029. Alternatives thérapeutiques : mésalazine, sulfasalazine.

JEXT 300 µg : nouvel épisode de tension en ville

JEXT 300 µg solution injectable en stylo prérempli (adrénaline tartrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non concerné

En ville : tension

Causes : augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif en ville Stock de dépannage d'urgence en ville

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : courant décembre 2026

METHERGIN : une spécialité importée pour soutenir le marché français

METHERGIN 0,20 mg/1 mL solution injectable (méthylergométrine)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non concerné

En ville : rupture

Cause : suspension d'activité d'un site fabricant

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Importation exceptionnelle et transitoire en ville d’unités de la spécialité Methergin, initialement destinées au marché Émirats arabes unis depuis le 10 novembre 2026

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Essential Pharma aux professionnels de santé pour accompagner la mise à disposition des unités importées (2 septembre 2026) : il s'agit du même médicament que celui habituellement commercialisé en France. Seul l'emballage extérieur diffère (absence des pictogrammes et liste) et la quantité d’ampoule par conditionnement (5 ampoules dans la spécialité importée au lieu de 3 dans la spécialité française).

Courrier du laboratoire Essential Pharma aux patients (2 septembre 2026)

MITOMYCINE ACCORD : rupture de stock sur le circuit hospitalier

MITOMYCINE ACCORD 20 mg poudre pour solution injectable / perfusion ou voie intravésicale (mitomycine)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : Rupture

En ville : non concernée

Causes : problème lors de la fabrication, augmentation du volume de vente

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée.

SECTRAL buvable : tension en ville pour une durée indéterminée

SECTRAL 40 mg/mL solution buvable en flacon (acébutolol)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non impacté

En ville : tension

Causes : problème lors de la fabrication

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif en ville.

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

TOXICARB : nouvel épisode de tension en ville et à l'hôpital

TOXICARB suspension buvable (charbon activé)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : tension

En ville : tension

Causes : arrêt de commercialisation

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement qualitatif en ville et à l'hôpital

À l’hôpital : importation exceptionnelle et transitoire à l'hôpital d’unités de la spécialité Norit Carbomix, 50 g granulés pour suspension buvable, initialement destinées au marché Pays-Bas depuis le 23 septembre 2026

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Serb aux professionnels de santé pour accompagner la mise à disposition des unités importées (9 février 2026) : la spécialité importée contient une quantité identique de Charbon activé, mais se présente sous forme de granules pour suspension buvable, à reconstituer avec de l’eau (environ 300 mL jusqu’à la ligne rouge sur le flacon) et ne contient pas de propylène glycol.

VITAMINE E PROVEPHARM : remise à disposition reportée en mai 2027

VITAMINE E PROVEPHARM 100 mg/2 mL solution injectable (acétate d'alpha-tocophérol)

État de disponibilité selon l'ANSM

À l’hôpital : non concerné

En ville : tension

Causes : capacité de production insuffisante

Mesures mises en place : Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs Contingentement quantitatif en ville

Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin mai 2027, au lieu de janvier initialement annoncé (cf. notre article du 27 août 2026)

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :