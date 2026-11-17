De nombreuses tensions et trois remises à disposition. Flory / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialités
|Ville
|Hôpital
|État de disponibilité
|Remise à disposition prévue
|CERNEVIT poudre pour solution injectable ou pour perfusion (association de vitamines)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
|Indéterminée
|CIMZIA 200 mg solution injectable en stylo prérempli (certolizumab pégol)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Aucun contingentement
|Depuis le 26 octobre 2026
|CREON 5 000 U granulés gastrorésistants (pancréatine)
|Tension
|Distribution normale
|Contingentements quantitatif et qualitatif
|Fin novembre 2027
|CREON 10 000 U gélule gastrorésistante (pancréatine)
|Tension
|Non concerné
|Contingentement quantitatif
|Février 2027
|CREON 25 000 U gélule gastrorésistante (pancréatine)
|Tension
|Non concerné
|Contingentement quantitatif
|Fin janvier 2027
|CREON 35 000 U gélule gastrorésistante (pancréatine)
|Tension
|Distribution normale
|Contingentement quantitatif
|Indéterminée
|DIPENTUM 250 mg gélule (olsalazine)
|Tension avant rupture
|Tension avant rupture
|Aucun contingentement
|Indéterminée (rupture totale annoncée à partir d’avril 2027)
|DULOXÉTINE 30 mg et 60 mg gélule gastrorésistante, toutes spécialités (duloxétine)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Aucun contingentement
|Depuis le 13 novembre 2026
|JEXT 300 µg solution injectable en stylo prérempli (adrénaline tartrate)
|Tension
|Non concerné
|Contingentement quantitatif en ville
|Courant décembre 2026
|METHERGIN 0,20 mg/1 mL solution injectable (méthylergométrine)
|Rupture
|Non concerné
|Aucun contingentement
|Indéterminée
|MITOMYCINE ACCORD 20 mg poudre pour solution injectable/perfusion ou voie intravésicale (mitomycine)
|Non concerné
|Rupture
|Aucun contingentement
|Indéterminée
|SECTRAL 40 mg/mL solution buvable en flacon (acébutolol)
|Tension
|Non impacté
|Contingentement quantitatif en ville
|Indéterminée
|TOXICARB suspension buvable (charbon activé)
|Tension
|Tension
|Contingentement qualitatif en ville et à l’hôpital
|Indéterminée
|VIROPHTA préparation pour collyre, lyophilisat et solvant (trifluridine)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Aucun contingentement
|Depuis le 12 novembre 2026
|VITAMINE E PROVEPHARM 100 mg/2 mL solution injectable (acétate d’alpha-tocophérol)
|Tension
|Non concerné
|Contingentement quantitatif en ville
|Fin mai 2027 (au lieu de janvier)
Entre les 10 et 17 novembre
CERNEVIT : tension générale pour une durée indéterminée
CERNEVIT poudre pour solution injectable ou pour perfusion
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : tension
- Causes : problème lors de la fabrication, augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
CREON : tension sur toute la gamme jusqu'en 2027
CREON 5 000 U granulés gastro-résistants, CREON 10 000 U gélule gastrorésistante, CREON 25 000 U gélule gastrorésistante et CREON 35 000 U gélule gastrorésistante (pancréatine)
État de disponibilité selon l'ANSM
Pour CREON 5 000 U :
- À l’hôpital : distribution normale
- En ville : tension
- Causes : capacité de production insuffisante
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement qualitatif
- Contingentement quantitatif
- Stock de dépannage d'urgence
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin novembre 2027
- À l’hôpital : non concerné
- En ville : tension
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : février 2027
- À l’hôpital : non concerné
- En ville : tension
- Causes : problème lors de la fabrication, capacité de production insuffisante
- Mesures mises en place :
- Contingentement quantitatif
- Stock de dépannage d'urgence
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin janvier 2027
- À l’hôpital : distribution normale
- En ville : tension
- Causes : capacité de production insuffisante
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
DIPENTUM 250 mg : rupture de stock à venir
DIPENTUM 250 mg gélule (olsalazine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension avant rupture ;
- En ville : tension avant rupture ;
- Causes : suspension d'activité ;
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- report vers le dosage à 500 mg
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire CSP - Centre de spécialités pharmaceutiques aux professionnels de santé (2 novembre 2026) :
- Rupture totale de stock de DIPENTUM 250 mg gélule à compter d’avril 2027 en raison de l’arrêt de la production. Des démarches sont en cours pour identifier un fabricant alternatif.
- Report sur la spécialité DIPENTUM 500 mg comprimé : une adaptation thérapeutique pourra être envisagée par le médecin prescripteur, notamment avec DIPENTUM 500 mg lorsque cela est approprié. La spécialité DIPENTUM 500 mg, comprimé a des stocks disponibles avec des dates de péremption allant jusqu’à décembre 2029.
- Alternatives thérapeutiques : mésalazine, sulfasalazine.
JEXT 300 µg : nouvel épisode de tension en ville
JEXT 300 µg solution injectable en stylo prérempli (adrénaline tartrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non concerné
- En ville : tension
- Causes : augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif en ville
- Stock de dépannage d'urgence en ville
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : courant décembre 2026
METHERGIN : une spécialité importée pour soutenir le marché français
METHERGIN 0,20 mg/1 mL solution injectable (méthylergométrine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non concerné
- En ville : rupture
- Cause : suspension d'activité d'un site fabricant
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Importation exceptionnelle et transitoire en ville d’unités de la spécialité Methergin, initialement destinées au marché Émirats arabes unis depuis le 10 novembre 2026
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Courrier du laboratoire Essential Pharma aux professionnels de santé pour accompagner la mise à disposition des unités importées (2 septembre 2026) : il s'agit du même médicament que celui habituellement commercialisé en France. Seul l'emballage extérieur diffère (absence des pictogrammes et liste) et la quantité d’ampoule par conditionnement (5 ampoules dans la spécialité importée au lieu de 3 dans la spécialité française).
Courrier du laboratoire Essential Pharma aux patients (2 septembre 2026)
MITOMYCINE ACCORD : rupture de stock sur le circuit hospitalier
MITOMYCINE ACCORD 20 mg poudre pour solution injectable / perfusion ou voie intravésicale (mitomycine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : Rupture
- En ville : non concernée
- Causes : problème lors de la fabrication, augmentation du volume de vente
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée.
SECTRAL buvable : tension en ville pour une durée indéterminée
SECTRAL 40 mg/mL solution buvable en flacon (acébutolol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non impacté
- En ville : tension
- Causes : problème lors de la fabrication
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif en ville.
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
TOXICARB : nouvel épisode de tension en ville et à l'hôpital
TOXICARB suspension buvable (charbon activé)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : tension
- En ville : tension
- Causes : arrêt de commercialisation
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement qualitatif en ville et à l'hôpital
- À l’hôpital : importation exceptionnelle et transitoire à l'hôpital d’unités de la spécialité Norit Carbomix, 50 g granulés pour suspension buvable, initialement destinées au marché Pays-Bas depuis le 23 septembre 2026
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Serb aux professionnels de santé pour accompagner la mise à disposition des unités importées (9 février 2026) : la spécialité importée contient une quantité identique de Charbon activé, mais se présente sous forme de granules pour suspension buvable, à reconstituer avec de l’eau (environ 300 mL jusqu’à la ligne rouge sur le flacon) et ne contient pas de propylène glycol.
VITAMINE E PROVEPHARM : remise à disposition reportée en mai 2027
VITAMINE E PROVEPHARM 100 mg/2 mL solution injectable (acétate d'alpha-tocophérol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- À l’hôpital : non concerné
- En ville : tension
- Causes : capacité de production insuffisante
- Mesures mises en place :
- Interdiction d'exportation des grossistes-répartiteurs
- Contingentement quantitatif en ville
- Remise à disposition au niveau du/des laboratoires exploitants : fin mai 2027, au lieu de janvier initialement annoncé (cf. notre article du 27 août 2026)
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- CIMZIA 200 mg solution injectable en stylo prérempli (certolizumab pégol), depuis le 26 octobre 2026, après plusieurs semaines de tension
- Spécialités à base de duloxétine 30 mg et 60 mg gélule gastrorésistante, depuis le 13 novembre 2026, après plusieurs semaines de perturbation (cf. notre article du 13 octobre 2026)
- VIROPHTA préparation pour collyre lyophilisat et solvant (trifluridine), depuis le 12 novembre 2026, après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 18 mars 2025).
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 17 novembre 2026)
- CERNEVIT pdre p sol inj/p perf
- CIMZIA 200 mg sol inj en stylo prérempli
- CREON 10 000 UI gél gastrorésis
- CREON 25 000 U gél gastrorésis
- CREON 35 000 U gél gastrorésis
- CREON 5000 U glé gastro-résistants
- DIPENTUM 250 mg gél
- DIPENTUM 500 mg cp
- DULOXETINE ACCORD 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ACCORD 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ALMUS 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ALMUS 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ALTER 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ARROW 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ARROW 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE BIOGARAN 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE BIOGARAN 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE EG 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE EG 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE EVOLUGEN 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE EVOLUGEN 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE SANDOZ 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE SANDOZ 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE TEVA 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE TEVA 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE VIATRIS SANTE 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE VIATRIS SANTE 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ZENTIVA 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ZENTIVA 60 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ZYDUS 30 mg gél gastrorésis
- DULOXETINE ZYDUS 60 mg gél gastrorésis
- JEXT 300 µg sol inj en stylo prérempli
- METHERGIN 0,20 mg/1 ml sol inj
- MITOMYCINE ACCORD 20 mg pdre p sol inj/p perf ou voie intravésicale
- SECTRAL 40 mg/ml sol buv en flacon
- TOXICARB susp buv
- VIROPHTA prép p collyre lyophilisat et solvant
- VITAMINE E PROVEPHARM 100 mg/2 ml sol inj
- Angor stable
- Biomédicaments (anticorps monoclonaux et protéines de fusion)
- Cirrhose
- Dépression
- Douleur de l'adulte
- Fibrillation atriale
- HTA (hypertension artérielle)
- Hyperthyroïdie
- Infections oculaires
- Migraine
- Phobie sociale
- Polyarthrite rhumatoïde
- Post-infarctus
- Psoriasis en plaques de l'adulte
- Rectocolite hémorragique
- Schizophrénie
- Spondylarthrite ankylosante
- Trouble anxieux généralisé
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.