Une seule question au patient ou à son conjoint suffit à dépister un trouble du sommeil paradoxal. Drazen Zigic / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé La maladie à corps de Lewy (MCL) est la deuxième cause de trouble neurocognitif majeur d’origine dégénérative après la maladie d’Alzheimer, mais elle reste sous-diagnostiquée. Le diagnostic repose sur les critères du 4e consensus international (2017) et se caractérise par un déclin cognitif progressif, où l’attention et les fonctions exécutives et visuospatiales sont touchées avant la mémoire. Quatre signes majeurs sont associés : fluctuations cognitives, hallucinations visuelles, syndrome parkinsonien et trouble du comportement en sommeil paradoxal. Les présentations psychiatriques sont également fréquentes et trompeuses. Le DAT-scan, la scintigraphie MIBG et la polysomnographie peuvent conforter le diagnostic. Il n’existe pas de traitement spécifique : la prise en charge est symptomatique, guidée par un consensus d’experts français, avec une vigilance particulière vis-à-vis de l’hypotension orthostatique et de l’hypersensibilité aux neuroleptiques. Le soutien des aidants est essentiel.

La maladie à corps de Lewy (MCL), dont les causes restent inconnues, est considérée comme la deuxième cause de trouble neurocognitif majeur d’origine dégénérative. On estime sa prévalence (à partir des cas diagnostiqués) à environ 350 pour 100 000 personnes de 65 ans et plus, et son incidence à 47 pour 100 000 personnes-années [1]. En France, on avance souvent 200 000 à 250 000 malades, mais les estimations varient, faute de données fiables. La fréquence de la MCL augmente fortement avec l’âge. Mais si la grande majorité des patients ont plus de 60 ans, cette affection peut aussi débuter plus tôt.

Plusieurs études ont rapporté l’influence de facteurs génétiques communs à la maladie d’Alzheimer et à la maladie de Parkinson (MP) [2]. De plus, des facteurs environnementaux pourraient être impliqués, notamment la pollution aérienne par des particules fines de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres [3].

Parkinson et Alzheimer : une frontière floue

La MCL se situe à l’interface entre la maladie d’Alzheimer et la démence de la maladie de Parkinson (DMP).

Sur le plan neuropathologique, la MP et la MCL partagent la même lésion élémentaire : les corps de Lewy, agrégats intraneuronaux d’alpha-synucléine. Cependant, la topographie et la chronologie des lésions diffèrent, avec une atteinte corticale précoce dans la MCL. En revanche, au stade de démence, la MCL et la DMP sont difficiles à distinguer que ce soit sur le plan clinique ou neuropathologique [4].

Lewy ou Parkinson : la règle du « délai d’un an »

Par définition, la distinction entre une MCL et une DMP repose sur la « règle du délai d’un an ». Chez un patient présentant des signes parkinsoniens compatibles avec une MP et dont les troubles cognitifs apparaissent dans un délai supérieur à 1 an, on retient comme diagnostic une démence parkinsonienne. Si les troubles cognitifs apparaissent avant ou dans l’année suivant les symptômes moteurs, le diagnostic retenu est celui de maladie à corps de Lewy. Cette distinction est purement conventionnelle, car elle ne repose pas sur des critères cognitifs, biologiques ou neuropathologiques précis.

Lewy et Alzheimer : une association qui aggrave le pronostic

Par ailleurs, des lésions typiques de la maladie d’Alzheimer (dépôts amyloïdes, dégénérescence neurofibrillaire) sont souvent associées aux lésions neuropathologiques de la MCL [2]. Ces copathologies sont fréquentes et expliquent les difficultés diagnostiques et une part des erreurs estimées à 20 % [4].

Jusqu’à récemment, en l’absence de traitements spécifiques, cette imprécision diagnostique avait peu de conséquences pratiques. Cependant, la situation évolue avec la disponibilité de traitements anti-amyloïdes dans de nombreux pays, le développement d’essais thérapeutiques, de biomarqueurs qui aident à distinguer la MCL de la maladie d’Alzheimer (cf. ci-dessous).

Des critères qui ont évolué

Il y a trente ans, un panel d’experts s’est réuni à Newcastle (Royaume-Uni) et a proposé des critères diagnostiques cliniques et neuropathologiques pour la MCL.

Depuis ce premier consensus en 1996, les critères diagnostiques ont été révisés à trois reprises, témoignant des difficultés à définir précisément cette pathologie. Les différentes révisions ont notamment introduit des examens complémentaires pouvant aider le clinicien à poser un diagnostic plus précis. De plus, la nosologie générale des démences a été modifiée. L’histoire clinique a été précisée et désormais le terme de maladie à corps de Lewy est préféré à celui de démence à corps de Lewy.

Autre modification depuis la publication du DSM-5 (mai 2013), il est recommandé d’utiliser le terme de trouble neurocognitif majeur plutôt que celui de démence.

Enfin, des critères diagnostiques du « déclin cognitif léger à corps de Lewy » ont été proposés [5].

Des symptômes très variables et un diagnostic retardé

Le diagnostic de MCL repose actuellement sur les critères du 4e rapport de consensus du DLB Consortium, publiés en 2017 et toujours considérés comme la référence internationale [6]. Ces critères distinguent clairement les manifestations cliniques, des biomarqueurs diagnostiques.

Des troubles neurocognitifs majeurs progressifs

La présence de troubles neurocognitifs majeurs progressifs touchant un ou plusieurs domaines cognitifs (attention, fonction exécutive, apprentissage, mémoire…) et qui perturbent l’autonomie du patient dans la vie quotidienne, permettent le diagnostic (cf. VIDAL Reco « Trouble neurocognitif majeur »). Les troubles de la mémoire ne sont pas nécessairement au premier plan au début de l’évolution à la différence des difficultés attentionnelles, exécutives et visuospatiales qui sont souvent plus précoces.

Le diagnostic de MCL probable peut être évoqué devant au moins deux ou plus des quatre signes cliniques majeurs suivants ou un seul si associé à au moins un biomarqueur indicatif.

Les quatre manifestations cliniques majeures faisant évoquer le diagnostic sont :

des fluctuations cognitives marquées , avec des variations importantes de l’attention et de la vigilance (accès de somnolence) au cours de la journée ;

, avec des variations importantes de l’attention et de la vigilance (accès de somnolence) au cours de la journée ; des hallucinations visuelles répétées, généralement détaillées et bien structurées : personnes, animaux. Ces hallucinations fluctuent dans la journée et peuvent être associées à d’autres manifestations psychotiques comme un délire où le patient est persuadé que son proche est remplacé par un sosie (syndrome de Capgras ou délire d’illusion des sosies) ;

généralement détaillées et bien structurées : personnes, animaux. Ces hallucinations fluctuent dans la journée et peuvent être associées à d’autres manifestations psychotiques comme un délire où le patient est persuadé que son proche est remplacé par un sosie (syndrome de Capgras ou délire d’illusion des sosies) ; un syndrome parkinsonien spontané , associant notamment bradykinésie, rigidité et parfois tremblement. Ces symptômes sont le plus souvent légers, voire absents à la phase débutante de la maladie ;

, associant notamment bradykinésie, rigidité et parfois tremblement. Ces symptômes sont le plus souvent légers, voire absents à la phase débutante de la maladie ; un trouble du comportement en sommeil paradoxal (TCSP), parasomnie caractérisée par la mise en acte des rêves sous la forme d’épisodes répétés de vocalisations ou de comportements moteurs complexes pendant le sommeil, souvent présents plusieurs années avant l’apparition du trouble neurocognitif majeur. Ce symptôme peut être recherché par un simple interrogatoire (cf. Encadré) ou pourra nécessiter un examen polysomnographique qui mettra en évidence une augmentation anormale du tonus en sommeil paradoxal, si possible au cours de deux nuits consécutives [7].

Un tableau psychiatrique est également fréquent et particulièrement trompeur avec, au premier plan, une dépression, une anxiété, une apathie, et des hallucinations touchant d’autres modalités sensorielles.

Les généralistes et les psychiatres sont souvent consultés en première ligne, mais ce sont fréquemment les neurologues et les gériatres qui posent le diagnostic.

Des biomarqueurs indicatifs

Le diagnostic peut être renforcé par la présence de plusieurs biomarqueurs dits « indicatifs » :

une diminution de la fixation striatale des transporteurs dopaminergiques au DAT-scan . Pour mémoire, cet examen a pour indication la distinction entre une MCL probable et une maladie d’Alzheimer et entre un tremblement essentiel et un syndrome parkinsonien ( cf. notre article du 13 mai 2025) ;

. Pour mémoire, cet examen a pour indication la distinction entre une MCL probable et une maladie d’Alzheimer et entre un tremblement essentiel et un syndrome parkinsonien ( notre article du 13 mai 2025) ; la scintigraphie myocardique au MIBG , examen rarement effectué, mettant en évidence une diminution de l’innervation sympathique cardiaque comme dans la maladie de Parkinson ( cf. notre article du 6 février 2024). Cette anomalie témoigne d’une dysautonomie, qui peut aussi se manifester par une hypotension orthostatique, des troubles urinaires ou une constipation.

, examen rarement effectué, mettant en évidence une diminution de l’innervation sympathique cardiaque comme dans la maladie de Parkinson ( notre article du 6 février 2024). Cette anomalie témoigne d’une dysautonomie, qui peut aussi se manifester par une hypotension orthostatique, des troubles urinaires ou une constipation. la confirmation polysomnographique d’un TCSP.

Soulignons que ces trois examens peuvent aussi être pathologiques dans une MP et, bien que ces critères diagnostiques soient opérationnels en pratique courante, ils n’empêchent pas les fréquents retards diagnostiques.

Un diagnostic en moins d’un an dans un peu plus d’un quart des cas

Dans une enquête nationale menée auprès de plus de 750 aidants, et présentée au colloque de l’Association des aidants et malades à corps de Lewy (A2MCL) à Rennes en 2025, près de 65 % des patients avaient d’abord reçu un autre diagnostic, le plus souvent une MP ou un trouble psychiatrique [8]. Seuls 27 % des patients ont obtenu un diagnostic en moins d’un an, plus de la moitié ont attendu plus de deux ans, et plus d’un quart plus de quatre ans.

Des biomarqueurs en cours de développement

La recherche de biomarqueurs dans le LCR et le plasma se développent, notamment la détection de l’alpha-synucléine pathologique dans le LCR par des tests d’amplification, et la RT-QuIC (Real-Time Quaking-Induced Conversion). Il s’agit d’une technique d’amplification in vitro de protéines mal repliées (prion PrPSc, ou alpha-synucléine). Ces tests sont encore réservés à des centres spécialisés. Quant aux dosages sanguins diagnostiques, ils font partie du domaine de la recherche.

Une prise en charge symptomatique

Cette affection altère profondément la qualité de vie du patient, mais aussi celle de l’aidant. L’absence de traitement spécifique ne doit pas réduire l’attention portée au suivi, car la détresse des aidants est souvent majeure.

Quels traitements pharmacologiques ?

Du fait de l’hétérogénéité de la MCL, les essais thérapeutiques demeurent peu nombreux et aucune stratégie n’a montré une efficacité avec un haut niveau de preuve. Toutefois, l’expérience clinique a conduit des experts à proposer en 2025 des traitements, dont certains hors autorisation de mise sur le marché (AMM), déjà fréquemment utilisés, en particulier dans la MP.

Un consensus d’experts fondé sur la méthode Delphi a émis des recommandations pour différents troubles psycho-comportementaux [9] :

Les signes parkinsoniens, souvent secondaires dans le tableau clinique, peuvent justifier un traitement par lévodopa à dose modérée (cf. notre article du 29 février 2024).

L’hypotension orthostatique, parfois sévère, expose à des chutes traumatiques et peut aggraver les troubles cognitifs : le port de bas de contention, une hydratation suffisante et la midodrine (agoniste alpha-adrénergique) sont alors généralement proposés (cf. VIDAL Reco « Hypotension orthostatique »).

La sialorrhée peut être améliorée par des injections de toxine botulique dans les glandes salivaires.

L’instauration de ces différents traitements relève du spécialiste.

En pratique, les passages aux urgences, les hospitalisations et les effets iatrogènes des traitements peuvent être limités en repérant :

le risque de syncope lié à l’hypotension orthostatique ;

l’agitation nocturne non psychiatrique ;

l’hypersensibilité aux neuroleptiques : proscrire l’halopéridol et les antipsychotiques de première génération, ainsi que les neuroleptiques « cachés » comme le métoclopramide.

Bénéfices des approches non médicamenteuses

Enfin, les approches non médicamenteuses occupent une place importante, compte tenu de l’efficacité limitée des traitements disponibles. Les données reposent sur de petits effectifs, mais une revue systématique suggère un bénéfice de la kinésithérapie sur les troubles moteurs et de la rééducation cognitive sur l’humeur, la cognition et la qualité de vie [10]. L’information et le soutien des aidants font partie intégrante de la prise en charge. Le médecin peut orienter les familles vers les associations, comme l’A2MCL, qui proposent écoute, information, conseils et partage d’expériences entre aidants.

Raccourcir l’errance diagnostique

En conclusion, cette affection, souvent confondue avec la maladie d’Alzheimer, gagnerait à être mieux connue de l’ensemble des professionnels : cela permettrait de réduire les retards diagnostiques, d’éviter erreurs thérapeutiques et examens inutiles, et de proposer précocement une prise en charge adaptée. L’association A2MCL joue à cet égard un rôle important dans l’accompagnement des malades et de leurs proches. Les recherches en cours sur de nouveaux biomarqueurs devraient également permettre de poser le diagnostic plus tôt, mais aussi de faciliter la mise en place d’essais thérapeutiques et d’affiner le pronostic.