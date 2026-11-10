Disponibilité des médicaments en ville et en hôpital (semaines 45 et 46)

Une rupture de stock, une tension et deux remises à disposition. bensib / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Tableau de synthèse Spécialités Ville Hôpital Remise à disposition prévue LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine) Rupture persistante Rupture persistante Indéterminée PROPRANOLOL 40 mg comprimé, toutes spécialités (propranolol) Remis à disposition Remis à disposition Depuis le 9 novembre 2026 XEPLION 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg suspension injectable à libération prolongée (palipéridone) Remis à disposition Remis à disposition Depuis le 15 octobre 2026 ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron) Tension Non précisé Fin décembre 2026 (ampoule de 2 mL)

Entre les 6 et 10 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

LARIAM : conduite à tenir en période de rupture

LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture persistante (cf. notre article du 13 octobre 2026)

Situation à l'hôpital : rupture persistante

Date de remise à disposition indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Cheplapham France aux professionnels de santé (5 novembre 2026) : rupture de stock à la suite d’un défaut de qualité sur certains lots fabriqués. Ce défaut n'a pas d'impact sur les lots actuellement en circulation.

Les consignes suivantes sont partagées :

Pour les pharmaciens : se rapprocher du médecin prescripteur pour définir une solution adaptée au patient

Pour les prescripteurs : pour trouver un antipaludique en alternative à LARIAM, prendre en compte les recommandations sanitaires nationales et internationales concernant l’évolution des chimiorésistances [2].

ZOPHREN injectable : un retour imminent de l'ampoule de 2 mL

ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)

État de disponibilité selon l'ANSM

Tension d'approvisionnement en ville après une période de rupture (cf. notre article du 2 juillet 2026)

L'ampoule de 2 mL est en rupture et revient fin décembre 2026

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :