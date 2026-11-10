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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et en hôpital (semaines 45 et 46)

    Entre les 6 et 10 novembre 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Une rupture de stock, une tension et deux remises à disposition.

    Une rupture de stock, une tension et deux remises à disposition. bensib / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Tableau de synthèse
    Spécialités Ville Hôpital Remise à disposition prévue
    LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine) Rupture persistante Rupture persistante Indéterminée
    PROPRANOLOL 40 mg comprimé, toutes spécialités (propranolol) Remis à disposition Remis à disposition Depuis le 9 novembre 2026
    XEPLION 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg suspension injectable à libération prolongée (palipéridone) Remis à disposition Remis à disposition Depuis le 15 octobre 2026
    ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron) Tension Non précisé Fin décembre 2026 (ampoule de 2 mL)

    Entre les 6 et 10 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    LARIAM : conduite à tenir en période de rupture

    LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Cheplapham France aux professionnels de santé (5 novembre 2026) : rupture de stock à la suite d’un défaut de qualité sur certains lots fabriqués. Ce défaut n'a pas d'impact sur les lots actuellement en circulation.

    Les consignes suivantes sont partagées :

    • Pour les pharmaciens : se rapprocher du médecin prescripteur pour définir une solution adaptée au patient
    • Pour les prescripteurs : pour trouver un antipaludique en alternative à LARIAM, prendre en compte les recommandations sanitaires nationales et internationales concernant l’évolution des chimiorésistances [2]. 

    ZOPHREN injectable : un retour imminent de l'ampoule de 2 mL

    ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remises à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 10 novembre 2026)

    [2] Recommandations sanitaires aux voyageurs (HCSP, mise à jour du 6 novembre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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