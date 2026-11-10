Disponibilité des médicaments en ville et en hôpital (semaines 45 et 46)

Une rupture de stock, une tension et deux remises à disposition. bensib / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialités
|Ville
|Hôpital
|Remise à disposition prévue
|LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine)
|Rupture persistante
|Rupture persistante
|Indéterminée
|PROPRANOLOL 40 mg comprimé, toutes spécialités (propranolol)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 9 novembre 2026
|XEPLION 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg suspension injectable à libération prolongée (palipéridone)
|Remis à disposition
|Remis à disposition
|Depuis le 15 octobre 2026
|ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)
|Tension
|Non précisé
|Fin décembre 2026 (ampoule de 2 mL)
Entre les 6
LARIAM : conduite à tenir en période de rupture
LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture persistante (cf. notre article du 13 octobre 2026)
- Situation à l'hôpital : rupture persistante
- Date de remise à disposition indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Cheplapham France aux professionnels de santé (5 novembre 2026) : rupture de stock à la suite d’un défaut de qualité sur certains lots fabriqués. Ce défaut n'a pas d'impact sur les lots actuellement en circulation.
Les consignes suivantes sont partagées :
- Pour les pharmaciens : se rapprocher du médecin prescripteur pour définir une solution adaptée au patient
- Pour les prescripteurs : pour trouver un antipaludique en alternative à LARIAM, prendre en compte les recommandations sanitaires nationales et internationales concernant l’évolution des chimiorésistances [2].
ZOPHREN injectable : un retour imminent de l'ampoule de 2 mL
ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Tension d'approvisionnement en ville après une période de rupture (cf. notre article du 2 juillet 2026)
- L'ampoule de 2 mL est en rupture et revient fin décembre 2026
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- spécialités à base de propranolol 40 mg comprimé, depuis le 9 novembre 2026, après plusieurs mois de perturbations
- XEPLION suspension injectable à libération prolongée pour les dosages 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg (palipéridone), depuis le 15 octobre 2026, après plusieurs mois de perturbations
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 10 novembre 2026)
[2] Recommandations sanitaires aux voyageurs (HCSP, mise à jour du 6 novembre 2026)
- LARIAM 250 mg cp séc
- PROPRANOLOL ACCORD 40 mg cp pellic
- PROPRANOLOL ARROW 40 mg cp pellic séc
- PROPRANOLOL BIOGARAN 40 mg cp séc
- PROPRANOLOL EG 40 mg cp
- PROPRANOLOL TEVA 40 mg cp séc
- XEPLION 100 mg susp inj LP
- XEPLION 150 mg susp inj LP
- XEPLION 25 mg susp inj LP
- XEPLION 50 mg susp inj LP
- XEPLION 75 mg susp inj LP
- ZOPHREN 2 mg/ml sol inj en ampoule IV
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