DUOPLAVIN : extension de prise en charge dans le cadre de l'infarctus du myocarde

Hospitalisation de 242 227 adultes pour une intervention coronarienne percutanée en 2022 en France. Ivan-balvan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Le périmètre de prise en charge en ville et à l'hôpital de DUOPLAVIN 75 mg/75 mg comprimé pelliculé inclus désormais la prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose en poursuite du traitement d'un infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST (STMI) chez les patients bénéficiant d'une intervention coronarienne percutanée (y compris avec pose de stent).

Avec cette extension de prise en charge, DUOPLAVIN est remboursable et agréé aux collectivités dans toutes les indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM).

En cardiologie, l'association fixe DUOPLAVIN 75 mg/75 mg comprimé pelliculé (clopidogrel et acide acétylsalicylique) bénéficie d'une extension de remboursement (65 %) et d'agrément aux collectivités [1, 2] dans le traitement en prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose chez l'adulte déjà traité par le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique (AAS), dans le contexte médical suivant :

pour la poursuite du traitement d'un infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST (STMI) chez les patients bénéficiant d'une intervention coronarienne percutanée (y compris avec pose de stent).

Cette indication a été accordée à DUOPLAVIN en décembre 2022 et a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission de la transparence (CT) en juin 2026 [3] pour prise en charge par l'Assurance maladie. La CT a accordé à DUOPLAVIN un service médical rendu (SMR) modéré.

Au 10 novembre 2026, DUOPLAVIN est remboursable dans toutes ses indications thérapeutiques (cf. Encadré).

Encadré - Indications thérapeutiques de DUOPLAVIN DUOPLAVIN est indiqué en prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose chez l'adulte déjà traité par le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique (AAS). DUOPLAVIN est une association fixe pour la poursuite du traitement d'un : syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (angor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q), y compris chez les patients bénéficiant d'une angioplastie coronaire avec pose de stent (PCI) ;

infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST (STEMI) chez les patients bénéficiant d'une intervention coronarienne percutanée (y compris avec pose de stent) ou chez les patients traités médicalement et éligibles à un traitement thrombolytique/fibrinolytique.

La posologie est de 1 comprimé DUOPLAVIN par jour après un traitement initial par clopidogrel et AAS administrés séparément.

Dans le cadre de la poursuite du traitement d'un IDM avec STEMI, il est recommandé :