Veuillez saisir au moins 3 caractères pour votre recherche.
    • S'inscrire
  • S'inscrire
Liens utiles
  • Boutique
    •
    Prise en charge

    DUOPLAVIN : extension de prise en charge dans le cadre de l'infarctus du myocarde

    L'association fixe DUOPLAVIN 75 mg/75 mg (clopidogrel et acide acétylsalicylique) est désormais remboursable et agréée aux collectivités dans le cadre d'une poursuite du traitement d'infarctus du myocarde. 

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    Hospitalisation de 242 227 adultes pour une intervention coronarienne percutanée en 2022 en France.

    Hospitalisation de 242 227 adultes pour une intervention coronarienne percutanée en 2022 en France. Ivan-balvan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Résumé
    • Le périmètre de prise en charge en ville et à l'hôpital de DUOPLAVIN 75 mg/75 mg comprimé pelliculé inclus désormais la prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose en poursuite du traitement d'un infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST (STMI) chez les patients bénéficiant d'une intervention coronarienne percutanée (y compris avec pose de stent).
    • Avec cette extension de prise en charge, DUOPLAVIN est remboursable et agréé aux collectivités dans toutes les indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM). 

    En cardiologie, l'association fixe DUOPLAVIN 75 mg/75 mg comprimé pelliculé (clopidogrel et acide acétylsalicylique) bénéficie d'une extension de remboursement (65 %) et d'agrément aux collectivités [1, 2] dans le traitement en prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose chez l'adulte déjà traité par le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique (AAS), dans le contexte médical suivant :

    • pour la poursuite du traitement d'un infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST (STMI) chez les patients bénéficiant d'une intervention coronarienne percutanée (y compris avec pose de stent).

    Cette indication a été accordée à DUOPLAVIN en décembre 2022 et a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission de la transparence (CT) en juin 2026 [3] pour prise en charge par l'Assurance maladie. La CT a accordé à DUOPLAVIN un service médical rendu (SMR) modéré

    Au 10 novembre 2026, DUOPLAVIN est remboursable dans toutes ses indications thérapeutiques (cf. Encadré).

    Encadré - Indications thérapeutiques de DUOPLAVIN

    DUOPLAVIN est indiqué en prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose chez l'adulte déjà traité par le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique (AAS). DUOPLAVIN est une association fixe pour la poursuite du traitement d'un :

    • syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (angor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q), y compris chez les patients bénéficiant d'une angioplastie coronaire avec pose de stent (PCI) ;
    • infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST (STEMI) chez les patients bénéficiant d'une intervention coronarienne percutanée (y compris avec pose de stent) ou chez les patients traités médicalement et éligibles à un traitement thrombolytique/fibrinolytique.

    La posologie est de 1 comprimé DUOPLAVIN par jour après un traitement initial par clopidogrel et AAS administrés séparément

    Dans le cadre de la poursuite du traitement d'un IDM avec STEMI, il est recommandé  :

    • pour les patients traités médicalement : initier DUOPLAVIN le plus tôt possible après le début des symptômes et poursuivre pendant au moins 4 semaines. Le bénéfice de l'association clopidogrel et AAS au-delà de 4 semaines n'a pas été étudié dans ce contexte. En cas d'interruption de DUOPLAVIN, les patients peuvent bénéficier de la poursuite d'un antiagrégant plaquettaire.
    • lorsque la PCI est prévue : initier le traitement par DUOPLAVIN le plus tôt possible après l'apparition des symptômes et poursuivre jusqu'à 12 mois.
    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 3 novembre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – DUOPLAVIN et infarctus du myocarde (Journal officiel du 5 novembre, texte 21)

    [2] Arrêté du 3 novembre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – DUOPLAVIN et infarctus du myocarde (Journal officiel du 5 novembre, texte 22)

    [3] Avis de la Commission de la transparence – DUOPLAVIN et IDM (HAS, 24 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    Espace produit
    Espace outils
    Service client
    Espace partenaires
    Espace institutionnel
    Télécharger gratuitement VIDAL Mobile
    google-play-badge application-iphone
    icon_instagram icon_linkedin icon_fb icon_welcome icon_youtube icon_bluesky
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal