DUOPLAVIN : extension de prise en charge dans le cadre de l'infarctus du myocarde

Hospitalisation de 242 227 adultes pour une intervention coronarienne percutanée en 2022 en France. Ivan-balvan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- Le périmètre de prise en charge en ville et à l'hôpital de DUOPLAVIN 75 mg/75 mg comprimé pelliculé inclus désormais la prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose en poursuite du traitement d'un infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST (STMI) chez les patients bénéficiant d'une intervention coronarienne percutanée (y compris avec pose de stent).
- Avec cette extension de prise en charge, DUOPLAVIN est remboursable et agréé aux collectivités dans toutes les indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM).
En cardiologie, l'association fixe DUOPLAVIN 75 mg/75 mg comprimé pelliculé (clopidogrel et acide acétylsalicylique) bénéficie d'une extension de remboursement (65 %) et d'agrément aux collectivités [1, 2] dans le traitement en prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose chez l'adulte déjà traité par le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique (AAS), dans le contexte médical suivant :
- pour la poursuite du traitement d'un infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST (STMI) chez les patients bénéficiant d'une intervention coronarienne percutanée (y compris avec pose de stent).
Cette indication a été accordée à DUOPLAVIN en décembre 2022 et a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission de la transparence (CT) en juin 2026 [3] pour prise en charge par l'Assurance maladie. La CT a accordé à DUOPLAVIN un service médical rendu (SMR) modéré.
Au 10 novembre 2026, DUOPLAVIN est remboursable dans toutes ses indications thérapeutiques (cf. Encadré).
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DUOPLAVIN est indiqué en prévention secondaire des événements liés à l'athérothrombose chez l'adulte déjà traité par le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique (AAS). DUOPLAVIN est une association fixe pour la poursuite du traitement d'un :
La posologie est de 1 comprimé DUOPLAVIN par jour après un traitement initial par clopidogrel et AAS administrés séparément.
Dans le cadre de la poursuite du traitement d'un IDM avec STEMI, il est recommandé :
- pour les patients traités médicalement : initier DUOPLAVIN le plus tôt possible après le début des symptômes et poursuivre pendant au moins 4 semaines. Le bénéfice de l'association clopidogrel et AAS au-delà de 4 semaines n'a pas été étudié dans ce contexte. En cas d'interruption de DUOPLAVIN, les patients peuvent bénéficier de la poursuite d'un antiagrégant plaquettaire.
- lorsque la PCI est prévue : initier le traitement par DUOPLAVIN le plus tôt possible après l'apparition des symptômes et poursuivre jusqu'à 12 mois.
[1] Arrêté du 3 novembre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – DUOPLAVIN et infarctus du myocarde (Journal officiel du 5 novembre, texte 21)
[2] Arrêté du 3 novembre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – DUOPLAVIN et infarctus du myocarde (Journal officiel du 5 novembre, texte 22)
[3] Avis de la Commission de la transparence – DUOPLAVIN et IDM (HAS, 24 juin 2026)
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