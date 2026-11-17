L’azélastine est un antihistaminique H1, stabilisateur des mastocytes et anti-inflammatoire. Marina Demeshko / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé AZAFLUNEX 137 µg/50 µg suspension pour pulvérisation nasale est indiqué dans le traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière et perannuelle modérée, chez l'adulte et l'enfant à partir de 12 ans.

Il est utilisé en seconde ligne de traitement, lorsqu'une monothérapie par anti-histaminique ou glucocorticoïde intranasal n'est pas considérée comme suffisante.

Il s'agit d'un hybride de DYMISTA, inscrit au registre des hybrides qui associe de l'azélastine (antagoniste sélectif des récepteurs H1) et du propionate de fluticasone.

Dans le traitement de la rhinite allergique, AZAFLUNEX 137 µg/50 µg suspension pour pulvérisation nasale est une nouvelle spécialité associant de l'azélastine (anti-allergique d’action prolongée antagoniste sélectif des récepteurs H1) et du propionate de fluticasone (corticostéroïde).

Il s'agit d'un hybride de DYMISTA [1], inscrit au registre des groupes hybrides.

Comme DYMISTA, AZAFLUNEX est indiqué dans le traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière et perannuelle modérée à sévère lorsqu'une monothérapie par anti-histaminique ou glucocorticoïde intranasal n'est pas considérée comme suffisante.

En pratique

Une dose (pulvérisation) d'AZAFLUNEX délivre 137 microgrammes de chlorhydrate d’azélastine et 50 microgrammes de propionate de fluticasone.

À utiliser à partir de 12 ans

AZAFLUNEX peut être utilisé chez l'adulte et l'enfant de 12 ans et plus à la posologie de 1 pulvérisation dans chaque narine 2 fois par jour (matin et soir).

Un usage régulier est essentiel pour obtenir un bénéfice thérapeutique maximal.

Instructions d'utilisation : amorçage de la pompe

Les consignes suivantes de manipulation doivent être données aux patients :

utilisation du flacon pour la première fois : agiter le flacon doucement pendant environ 5 secondes en le retournant à plusieurs reprises, puis amorcer la pompe en l'actionnant 6 fois.

: agiter le flacon doucement pendant environ 5 secondes en le retournant à plusieurs reprises, puis amorcer la pompe en l'actionnant 6 fois. si AZAFLUNEX n’a pas été utilisé depuis plus de 7 jours : réamorcer la pompe en l'actionnant 1 fois.

: réamorcer la pompe en l'actionnant 1 fois. avant chaque utilisation : agiter doucement le flacon pendant environ 5 secondes en le retournant à plusieurs reprises et conseiller au patient de se moucher avant de pulvériser la suspension. La pulvérisation de la suspension est réalisée dans chaque narine en maintenant la tête penchée vers le bas.

: agiter doucement le flacon pendant environ 5 secondes en le retournant à plusieurs reprises et conseiller au patient de se moucher avant de pulvériser la suspension. La pulvérisation de la suspension est réalisée dans chaque narine en maintenant la tête penchée vers le bas. après utilisation : essuyer l’embout du spray, puis remettre en place le capuchon de protection.

Le flacon peut être utilisé pendant 6 mois après la première utilisation.

Identité administrative

Liste I

Flacon de 120 pulvérisations, CIP 3400930300534

Remboursable à 30 % [2]

Prix public TTC = 7,75 euros [3]

Agrément aux collectivités [4]

Inscription au registre des groupes hybrides [5]

Laboratoire Medynex