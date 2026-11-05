Veuillez saisir au moins 3 caractères pour votre recherche.
    • S'inscrire
  • S'inscrire
Liens utiles
  • Boutique
    •
    Génériques

    Répertoire des génériques : création de 9 groupes

    Neuf nouveaux groupes sont créés au répertoire des génériques. Les référents sont les spécialités MUCOMYST 200 mg buvable, SOLUPRED 5 mg comprimé orodispersible, PROGIRON 25 mg injectable, JAKAVI 5, 10, 15 et 20 mg comprimé et XELJANZ 5 et 10 mg comprimé pelliculé.

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective.

    L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective. PaulBiryukov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Par décision du 22 octobre 2026 [1], l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a créé neuf nouveaux groupes au sein du répertoire des génériques [2].

    ACÉTYLCYSTÉINE

    • Groupe ACÉTYLCYSTÉINE 200 mg poudre pour solution buvable en sachet :
      • référent : MUCOMYST 200 mg poudre pour solution buvable en sachet,
      • MUCOMYST est indiqué dans les troubles de la sécrétion bronchique,
      • la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026), 
      • il existe déjà un groupe acétylcystéine 200 mg granulé pour solution buvable en sachet ayant pour référent FLUIMUCIL 200 mg.

    PREDNISOLONE

    • Groupe PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalent à PREDNISOLONE 5 mg comprimé orodispersible :
      • référent : SOLUPRED 5 mg comprimé orodispersible,
      • SOLUPRED 5 mg comprimé orodispersible est indiqué dans diverses situations en rhumatologie, dermatologie, gastro-entérologie, endocrinologie, hématologie, infectiologie, oncologie, néphrologie, neurologie, ophtalmologie, pneumologie,
      • la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026),
      • il existe déjà un groupe générique prednisolone 5 mg comprimé effervescent, dont le référent est SOLUPRED 5 mg comprimé effervescent (non commercialisé).

    PROGESTÉRONE

    • Groupe PROGESTÉRONE 25 mg solution injectable pour voies intramusculaire et sous-cutanée :
      • référent : PROGIRON 25 mg solution injectable. Cette présentation n'est plus commercialisée depuis 2025. Elle est remplacée par PROGYRON 25 mg solution injectable en seringue préremplie,
      • PROGYRON est indiqué dans la supplémentation de la phase lutéale lors de l'AMP (assistance médicale à la procréation),
      • la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026),
      • il n'y a pas de groupe pour PROGYRON 25 mg seringue préremplie.

    RUXOLITINIB

    • Groupes RUXOLITINIB (PHOSPHATE DE)/RUXOLITINIB (HEMIFUMARATE DE)/RUXOLITINIB (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RUXOLITINIB 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg comprimé :
      • référents respectifs : JAKAVI 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg comprimé,
      • JAKAVI est indiqué dans le traitement de la splénomégalie chez les patients atteints de myélofibrose, de la maladie de Vaquez, et de la maladie du greffon contre l'hôte,
      • les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026),
      • il n'existe pas de groupe pour la spécialité JAKAVI 5 mg/mL solution buvable.

    TOFACITINIB

    • Groupes TOFACITINIB (CITRATE DE) équivalent à TOFACITINIB 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé​​​​ :
      • référents respectifs : XELJANZ 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé,
      • XELJANZ est indiqué en rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde, polyarthrite chronique juvénile, spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique) et en gastro-entérologie (rectocolite hémorragique),
      • les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026), 
      • à ce jour, il n'y a pas de groupe générique pour XELJANZ 11 mg comprimé LP.

    L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.

    L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.

    Pour en savoir plus

    [1] Décision du 22 octobre 2026 portant sur les médicaments génériques (ANSM, 28 octobre 2026)

    [2] Répertoire des génériques - Liste complète (ANSM, 28 octobre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    Espace produit
    Espace outils
    Service client
    Espace partenaires
    Espace institutionnel
    Télécharger gratuitement VIDAL Mobile
    google-play-badge application-iphone
    icon_instagram icon_linkedin icon_fb icon_welcome icon_youtube icon_bluesky
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal