Répertoire des génériques : création de 9 groupes

L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective. PaulBiryukov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Par décision
ACÉTYLCYSTÉINE
- Groupe ACÉTYLCYSTÉINE 200 mg poudre pour solution buvable en sachet :
- référent : MUCOMYST 200 mg poudre pour solution buvable en sachet,
- MUCOMYST est indiqué dans les troubles de la sécrétion bronchique,
- la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026),
- il existe déjà un groupe acétylcystéine 200 mg granulé pour solution buvable en sachet ayant pour référent FLUIMUCIL 200 mg.
PREDNISOLONE
- Groupe PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalent à PREDNISOLONE 5 mg comprimé orodispersible :
- référent : SOLUPRED 5 mg comprimé orodispersible,
- SOLUPRED 5 mg comprimé orodispersible est indiqué dans diverses situations en rhumatologie, dermatologie, gastro-entérologie, endocrinologie, hématologie, infectiologie, oncologie, néphrologie, neurologie, ophtalmologie, pneumologie,
- la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026),
- il existe déjà un groupe générique prednisolone 5 mg comprimé effervescent, dont le référent est SOLUPRED 5 mg comprimé effervescent (non commercialisé).
PROGESTÉRONE
- Groupe PROGESTÉRONE 25 mg solution injectable pour voies intramusculaire et sous-cutanée :
- référent
- PROGYRON est indiqué dans la supplémentation de la phase lutéale lors de l'AMP (assistance médicale à la procréation),
- la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026),
- il n'y a pas de groupe pour PROGYRON 25 mg seringue préremplie.
- référent
RUXOLITINIB
- Groupes RUXOLITINIB (PHOSPHATE DE)/RUXOLITINIB (HEMIFUMARATE DE)/RUXOLITINIB (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RUXOLITINIB 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg comprimé :
- référents respectifs : JAKAVI 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg comprimé,
- JAKAVI est indiqué dans le traitement de la splénomégalie chez les patients atteints de myélofibrose, de la maladie de Vaquez, et de la maladie du greffon contre l'hôte,
- les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026),
- il n'existe pas de groupe pour la spécialité JAKAVI 5 mg/mL solution buvable.
TOFACITINIB
- Groupes TOFACITINIB (CITRATE DE) équivalent à TOFACITINIB 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé :
- référents respectifs : XELJANZ 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé,
- XELJANZ est indiqué en rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde, polyarthrite chronique juvénile, spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique) et en gastro-entérologie (rectocolite hémorragique),
- les
- à ce jour, il n'y a pas de groupe générique pour XELJANZ 11 mg comprimé LP.
L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.
L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.
[1] Décision du 22 octobre 2026 portant sur les médicaments génériques (ANSM, 28 octobre 2026)
[2] Répertoire des génériques - Liste complète (ANSM, 28 octobre 2026)
- Arthrite juvénile idiopathique
- Asthme aigu grave
- Asthme de l'adulte
- Asthme de l'enfant : traitement des crises
- Asthme de l'enfant : traitement de fond
- BPCO
- Bronchite aiguë de l'adulte
- Cancers : complications des chimiothérapies
- Crohn (maladie de)
- Goutte
- Hypercalcémie
- Infections respiratoires basses de l'enfant
- Polyarthrite rhumatoïde
- Psoriasis en plaques de l'adulte
- Purpura thrombopénique immunologique de l'enfant
- Rectocolite hémorragique
- Rhinite allergique
- Sclérose en plaques
- Sinusite aiguë de l'adulte
- Sinusite aiguë de l'enfant
- Soins palliatifs et accompagnement
- Spondylarthrite ankylosante
- Toux de l'adulte
- Tuberculose pulmonaire
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