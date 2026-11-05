Répertoire des génériques : création de 9 groupes

L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective. PaulBiryukov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Par décision du 22 octobre 2026 [1], l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a créé neuf nouveaux groupes au sein du répertoire des génériques [2].

ACÉTYLCYSTÉINE

Groupe ACÉTYLCYSTÉINE 200 mg poudre pour solution buvable en sachet : référent : MUCOMYST 200 mg poudre pour solution buvable en sachet, MUCOMYST est indiqué dans les troubles de la sécrétion bronchique, la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026), il existe déjà un groupe acétylcystéine 200 mg granulé pour solution buvable en sachet ayant pour référent FLUIMUCIL 200 mg.



PREDNISOLONE

Groupe PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalent à PREDNISOLONE 5 mg comprimé orodispersible : référent : SOLUPRED 5 mg comprimé orodispersible, SOLUPRED 5 mg comprimé orodispersible est indiqué dans diverses situations en rhumatologie, dermatologie, gastro-entérologie, endocrinologie, hématologie, infectiologie, oncologie, néphrologie, neurologie, ophtalmologie, pneumologie, la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026), il existe déjà un groupe générique prednisolone 5 mg comprimé effervescent, dont le référent est SOLUPRED 5 mg comprimé effervescent (non commercialisé).



PROGESTÉRONE

Groupe PROGESTÉRONE 25 mg solution injectable pour voies intramusculaire et sous-cutanée : référent : PROGIRON 25 mg solution injectable. Cette présentation n'est plus commercialisée depuis 2025. Elle est remplacée par PROGYRON 25 mg solution injectable en seringue préremplie, PROGYRON est indiqué dans la supplémentation de la phase lutéale lors de l'AMP (assistance médicale à la procréation), la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (octobre 2026), il n'y a pas de groupe pour PROGYRON 25 mg seringue préremplie.



RUXOLITINIB

Groupes RUXOLITINIB (PHOSPHATE DE)/RUXOLITINIB (HEMIFUMARATE DE)/RUXOLITINIB (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RUXOLITINIB 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg comprimé : référents respectifs : JAKAVI 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg comprimé, JAKAVI est indiqué dans le traitement de la splénomégalie chez les patients atteints de myélofibrose, de la maladie de Vaquez, et de la maladie du greffon contre l'hôte, les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026), il n'existe pas de groupe pour la spécialité JAKAVI 5 mg/mL solution buvable.



TOFACITINIB

Groupes TOFACITINIB (CITRATE DE) équivalent à TOFACITINIB 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé​​​​ : référents respectifs : XELJANZ 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé, XELJANZ est indiqué en rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde, polyarthrite chronique juvénile, spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique) et en gastro-entérologie (rectocolite hémorragique), les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026), à ce jour, il n'y a pas de groupe générique pour XELJANZ 11 mg comprimé LP.



L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.

L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.