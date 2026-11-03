Gamme WEGOVY : des comprimés en plus et un nouveau dosage injectable

Sémaglutide comprimé : prise orale à jeun après une période de jeûne d’au moins 8 heures. Antonio_Diaz / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Dans le contrôle du poids chez l'adulte en situation de surpoids (avec comorbidité) ou d'obésité, WEGOVY (sémaglutide) se décline désormais sous forme per os, en comprimé.

WEGOVY comprimé est disponible sous 4 dosages (1,5 mg, 4 mg, 9 mg et 25 mg) pour assurer une augmentation posologique progressive. La dose initiale est de 1,5 mg et la dose d'entretien est de 25 mg. Le patient prend le comprimé quotidiennement. Il doit être à jeun depuis au moins 8 heures, et il ne doit pas manger ni boire au cours des 30 minutes qui suivent l'administration.

Un nouveau dosage de WEGOVY solution injectable est également mis à disposition : 7,2 mg de sémaglutide en stylo prérempli à usage unique. Il s'agit du dosage injectable le plus élevé (triplement dosé par rapport à celui de 2,4 mg). Cette dose peut être envisagée 1 fois par semaine chez certains patients adultes déjà traités par 2,4 mg de sémaglutide depuis au moins 4 semaines.

WEGOVY comprimé et WEGOVY 7,2 mg injectable ne sont pas remboursables au 2 novembre 2026.

La gamme de médicament WEGOVY (sémaglutide) s'élargit avec la mise à disposition de :

WEGOVY comprimé : premier analogue du GLP-1 pour administration orale

WEGOVY comprimé est le premier aGLP-1 (analogue du glucagon-like peptide-1) développé sous une forme per os.

Pour rappel, dans l'organisme, le GLP-1 est un régulateur physiologique de l'appétit et de l'apport calorique, et le récepteur du GLP-1 est présent dans plusieurs régions du cerveau impliquées dans la régulation de l'appétit.

Une indication chez l'adulte uniquement

WEGOVY 1,5 mg, 4 mg, 9 mg et 25 mg sont indiqués en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique dans le contrôle du poids, notamment pour la perte et le maintien du poids, chez des adultes avec un indice de masse corporelle (IMC) initial de :

≥ 30 kg/m 2 (obésité), ou ;

(obésité), ou ; ≥ 27 kg/m2 et < 30 kg/m2 (surpoids) en présence d'au moins un facteur de comorbidité lié au poids tel qu'une dysglycémie (prédiabète ou diabète de type 2), une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou une maladie cardiovasculaire.

Cette indication chez l'adulte est la même que celle de WEGOVY en solution injectable sous-cutanée (SC).

À la différence de la forme injectable, WEGOVY comprimé n’a pas d’indication chez l’adolescent de 12 ans et plus.

Une longue demi-vie et une absorption gastrique

Le sémaglutide administré par voie orale a une faible biodisponibilité absolue et une absorption variable. L'administration quotidienne selon la posologie recommandée (cf. ci-après) associée à une longue demi-vie réduit la fluctuation quotidienne de l'exposition.

En effet, la demi-vie du sémaglutide est d'environ 1 semaine. Avec une telle demi-vie, le sémaglutide reste présent dans la circulation pendant approximativement 7 semaines après la dernière dose de sémaglutide par voie orale (comprimé).

Le sémaglutide est principalement absorbé dans l'estomac.

Une forme orale en prise quotidienne, et à jeun

WEGOVY comprimé doit être administré tous les jours, contrairement à la forme injectable en prise hebdomadaire.

Il doit être pris à jeun, après une période de jeûne recommandée d'au moins 8 heures :

le comprimé doit être avalé entier avec une gorgée d'eau (jusqu'à un demi-verre d'eau équivalent à 120 mL) ;

il ne faut pas manger, boire ou prendre d'autres médicaments au cours des 30 minutes suivant la prise du comprimé , au risque de réduire l'absorption du médicament ;

, au risque de réduire l'absorption du médicament ; il ne faut pas le diviser, l'écraser ni le mâcher car l'impact sur l'absorption du sémaglutide est inconnu.

Augmentation progressive de la dose

Comme avec la forme injectable, la dose de sémaglutide par voie orale doit être augmentée progressivement selon le schéma posologique suivant :

semaines 1 à 4 : 1,5 mg par jour ;

1,5 mg par jour ; semaines 5 à 8 : 4 mg par jour ;

4 mg par jour ; semaines 9 à 12 : 9 mg par jour ;

9 mg par jour ; à partir de la semaine 13 : 25 mg par jour (dose d'entretien).

Si nécessaire, la dose peut être maintenue au palier de dose précédent pour améliorer la tolérance.

En administration orale, le sémaglutide doit toujours être pris sous la forme d'un seul comprimé par jour. Autrement dit, il ne faut jamais prendre plus de 1 comprimé par jour.

La dose quotidienne unique maximale recommandée de sémaglutide en administration orale est de 25 mg.

Passer de la forme injectable à la forme orale ou vice versa

L'effet du passage du sémaglutide sous-cutané à la voie orale n'est pas facilement prévisible, car le sémaglutide oral présente une variabilité pharmacocinétique en termes d'absorption plus importante que celle du sémaglutide sous-cutané.

Les patients traités par 2,4 mg de sémaglutide SC 1 fois par semaine peuvent effectuer la transition vers le sémaglutide oral 25 mg 1 fois par jour. Ils doivent débuter WEGOVY comprimé 1 semaine après la dernière injection SC.

Inversement, les patients traités par 25 mg de sémaglutide oral 1 fois par jour peuvent effectuer la transition vers le sémaglutide SC 2,4 mg une fois par semaine. Les patients peuvent débuter le sémaglutide SC le jour suivant la dernière prise de WEGOVY comprimé.

Comparaison entre la forme orale et la forme injectable

WEGOVY comprimé s'ajoute à WEGOVY solution injectable SC. Le tableau suivant présente un comparatif entre ces deux formes.

Tableau - Comparatif entre WEGOVY comprimé et WEGOVY SC WEGOVY comprimé WEGOVY SC Indication dans le contrôle du poids adulte uniquement adulte et adolescent (12 ans et plus) Respect de la chaîne du froid Non oui. Avant ouverture, conserver au réfrigérateur. Après ouverture, les durées de conservation à température ambiante sont limitées dans le temps et différentes selon les dosages sous-cutanés (cf. Monographie Vidal) Dosages disponibles 4 dosages 5 dosages Voie d'administration orale, à jeun injection sous-cutanée (SC), au cours ou en dehors d'un repas Posologie prise quotidienne : 1 comprimé par jour prise hebdomadaire : 1 injection par semaine Augmentation de la posologie

N.B. : Dose d'entretien de 7,2 mg après une période minimale de 4 semaines à la dose de 2,4 mg.

Identité administrative de la forme orale

Liste I

WEGOVY 1,5 mg, boîte de 30, CIP 3400930344088

WEGOVY 4 mg, boîte de 30, CIP 3400930344101

WEGOVY 9 mg, boîte de 30, CIP 3400930344125

WEGOVY 25 mg, boîte de 30, CIP 3400930344156

Non remboursable et non agréé aux collectivités

Laboratoire Novo Nordisk

WEGOVY injectable : un dosage en plus à 7,2 mg de sémaglutide

Un nouveau dosage de WEGOVY solution injectable est mis à disposition :

Il s'ajoute à WEGOVY 0,25 mg, 0,5 mg (0,5 mg/0,375 mL et 0,5 mg/0,75 mL), 1 mg, 1,7 mg, 2,4 mg en stylo prérempli Flextouch.

Un dosage élevé adapté uniquement à certaines situations

WEGOVY 7,2 mg solution injectable est le dosage le plus élevé de la gamme WEGOVY SC.

La dose de 7,2 mg de sémaglutide SC par semaine peut être envisagée en dose d’entretien chez les adultes avec un IMC ≥ 30 kg/m2 lors de l'initiation du traitement.

Cette dose ne doit être instaurée comme traitement d'entretien que chez les patients déjà traités par la dose de 2,4 mg depuis au moins 4 semaines et ayant besoin de perdre davantage de poids (cf. Tableau ci-dessus).

En l'absence d'amélioration clinique supplémentaire du poids corporel avec la dose de 7,2 mg, la dose doit être réduite à 2,4 mg 1 fois par semaine.

Un stylo prérempli à usage unique

Contrairement aux autres dosages de WEGOVY SC qui se présentent en stylo prérempli Flexpen, WEGOVY 7,2 mg se présente en stylo prérempli à usage unique (cf. Illustration) :

stylo délivrant 7,2 mg de sémaglutide en une seule dose (0,75 mL de solution), alors que les stylos Flexpen contiennent 4 doses ;

stylo prêt à l'emploi avec aiguille fixée, alors qu'il est nécessaire de fixer l'aiguille sur le stylo Flexpen avant l'injection.

WEGOVY 7,2 mg injectable est conditionné en boîte de 4 stylos préremplis, soit la quantité suffisante pour 4 semaines de traitement à raison d'une injection par semaine.

Le stylo prérempli WEGOY 7,2 mg est conçu pour l'administration SC. L’injection se déclenche lorsque le protège-aiguille du stylo est appuyé contre la peau :

un premier click sonore indique le début de l’injection ;

après le deuxième click sonore, il faut maintenir le stylo contre la peau pendant quelques secondes, jusqu’à ce que la barre jaune dans la fenêtre de visualisation s’immobilise ;

l’injection est terminée lorsque la fenêtre de visualisation est entièrement remplie d’une barre jaune.

Illustration - Stylo prérempli WEGOVY 7,2 mg [1]

Identité administrative de WEGOVY 7,2 mg injectable

Liste I

Boîte de 4 stylos de 0,75 mL, CIP 3400930344040

Non remboursable et non agréé aux collectivités

Laboratoire Novo Nordisk