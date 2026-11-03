Gamme WEGOVY : des comprimés en plus et un nouveau dosage injectable

Sémaglutide comprimé : prise orale à jeun après une période de jeûne d’au moins 8 heures. Antonio_Diaz / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- Dans le contrôle du poids chez l'adulte en situation de surpoids (avec comorbidité) ou d'obésité, WEGOVY (sémaglutide) se décline désormais sous forme per os, en comprimé.
- WEGOVY comprimé est disponible sous 4 dosages (1,5 mg, 4 mg, 9 mg et 25 mg) pour assurer une augmentation posologique progressive. La dose initiale est de 1,5 mg et la dose d'entretien est de 25 mg. Le patient prend le comprimé quotidiennement. Il doit être à jeun depuis au moins 8 heures, et il ne doit pas manger ni boire au cours des 30 minutes qui suivent l'administration.
- Un nouveau dosage de WEGOVY solution injectable est également mis à disposition : 7,2 mg de sémaglutide en stylo prérempli à usage unique. Il s'agit du dosage injectable le plus élevé (triplement dosé par rapport à celui de 2,4 mg). Cette dose peut être envisagée 1 fois par semaine chez certains patients adultes déjà traités par 2,4 mg de sémaglutide depuis au moins 4 semaines.
- WEGOVY comprimé et WEGOVY 7,2 mg injectable ne sont pas remboursables au 2 novembre 2026.
La gamme de médicament WEGOVY (sémaglutide) s'élargit avec la mise à disposition de :
- quatre nouvelles spécialités par voie orale, en comprimé : WEGOVY 1,5 mg, WEGOVY 4 mg, WEGOVY 9 mg et WEGOVY 25 mg
- un nouveau dosage en solution injectable : WEGOVY 7,2 mg solution injectable en stylo prérempli
WEGOVY comprimé : premier analogue du GLP-1 pour administration orale
WEGOVY comprimé est le
Pour rappel, dans l'organisme, le GLP-1 est un régulateur physiologique de l'appétit et de l'apport calorique, et le récepteur du GLP-1 est présent dans plusieurs régions du cerveau impliquées dans la régulation de l'appétit.
Une indication chez l'adulte uniquement
WEGOVY 1,5 mg, 4 mg, 9 mg et 25 mg sont indiqués en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique dans le contrôle du poids, notamment pour la perte et le maintien du poids, chez des adultes avec un indice de masse corporelle (IMC) initial de :
- ≥ 30 kg/m2 (obésité), ou ;
- ≥ 27 kg/m2 et < 30 kg/m2 (surpoids) en présence d'au moins un facteur de comorbidité lié au poids tel qu'une dysglycémie (prédiabète ou diabète de type 2), une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou une maladie cardiovasculaire.
Cette indication chez l'adulte est la même que celle de WEGOVY en solution injectable sous-cutanée (SC).
À la différence de la forme injectable, WEGOVY comprimé n’a pas d’indication chez l’adolescent de 12 ans et plus.
Une longue demi-vie et une absorption gastrique
Le sémaglutide administré par voie orale a une faible biodisponibilité absolue et une absorption variable. L'administration quotidienne selon la posologie recommandée (cf. ci-après)
En effet, la demi-vie du sémaglutide est d'environ 1 semaine. Avec une telle demi-vie, le sémaglutide reste
Le sémaglutide est principalement absorbé dans l'estomac.
Une forme orale en prise quotidienne, et à jeun
WEGOVY comprimé doit être administré tous les jours, contrairement à la forme injectable en prise hebdomadaire.
Il doit être pris à jeun,
- le comprimé doit être avalé entier avec une gorgée d'eau (jusqu'à un demi-verre d'eau équivalent à 120 mL) ;
- il ne faut pas manger, boire ou prendre d'autres médicaments au cours des 30 minutes suivant la prise du comprimé, au risque de réduire l'absorption du médicament ;
- il ne faut pas le diviser, l'écraser ni le mâcher car l'impact sur l'absorption du sémaglutide est inconnu.
Augmentation
progressive de la dose
Comme avec la forme injectable, la dose de sémaglutide par voie orale doit être augmentée progressivement selon le schéma posologique suivant :
- semaines 1 à 4 :
- semaines 5 à 8 :
- semaines 9 à 12 :
- à partir de la semaine 13 :
Si nécessaire, la dose peut être maintenue au palier de dose précédent pour améliorer la tolérance.
En administration orale, le sémaglutide doit toujours être pris sous la forme d'un seul comprimé par jour.
La dose quotidienne unique maximale recommandée de sémaglutide en administration orale est de 25 mg.
Passer de la forme injectable à la forme orale ou vice versa
L'effet du passage du sémaglutide sous-cutané à la voie orale n'est pas facilement prévisible, car le sémaglutide oral présente une variabilité pharmacocinétique en termes d'absorption plus importante que celle du sémaglutide sous-cutané.
Les patients traités par 2,4 mg de sémaglutide SC 1 fois par semaine peuvent effectuer la transition vers le sémaglutide oral 25 mg 1
Inversement, les patients traités par 25 mg de sémaglutide oral 1
Comparaison entre la
forme orale et la forme injectable
WEGOVY comprimé s'ajoute à WEGOVY solution injectable SC. Le tableau suivant présente un comparatif entre ces deux formes.
|WEGOVY comprimé
|WEGOVY SC
|Indication dans le contrôle du poids
|adulte uniquement
|adulte et adolescent (12 ans et plus)
|Respect de la chaîne du froid
|Non
|oui. Avant ouverture, conserver au réfrigérateur. Après ouverture, les durées de conservation à température ambiante sont limitées dans le temps et différentes selon les dosages sous-cutanés (cf. Monographie Vidal)
|Dosages disponibles
|4 dosages
|5 dosages
|Voie d'administration
|orale, à jeun
|injection sous-cutanée (SC), au cours ou en dehors d'un repas
|Posologie
|prise quotidienne : 1 comprimé par jour
|prise hebdomadaire : 1 injection par semaine
|Augmentation de la posologie
N.B. : Dose d'entretien de 7,2 mg après une période minimale de 4 semaines à la dose de 2,4 mg.
Identité administrative de la forme orale
Liste I
WEGOVY 1,5 mg, boîte de 30, CIP 3400930344088
WEGOVY 4 mg, boîte de 30, CIP 3400930344101
WEGOVY 9 mg, boîte de 30, CIP 3400930344125
WEGOVY 25 mg, boîte de 30, CIP 3400930344156
Non remboursable et non agréé aux collectivités
Laboratoire Novo Nordisk
WEGOVY injectable :
un dosage en plus à 7,2 mg de sémaglutide
Un nouveau dosage de WEGOVY solution injectable est mis à disposition :
Il s'ajoute à WEGOVY 0,25 mg, 0,5 mg (0,5 mg/0,375 mL et 0,5 mg/0,75 mL), 1 mg, 1,7 mg, 2,4 mg en stylo prérempli Flextouch.
Un dosage élevé adapté uniquement à certaines situations
WEGOVY 7,2 mg solution injectable est le dosage le plus élevé de la gamme WEGOVY SC.
La dose de 7,2 mg de sémaglutide SC par semaine peut être envisagée en dose d’entretien chez les adultes avec un IMC ≥ 30 kg/m2 lors de l'initiation du traitement.
Cette dose ne doit être instaurée comme traitement d'entretien que chez les patients déjà traités par la dose de 2,4 mg depuis au moins 4 semaines et ayant besoin de perdre davantage de poids (cf. Tableau ci-dessus).
En l'absence d'amélioration clinique supplémentaire du poids corporel avec la dose de 7,2 mg, la dose doit être réduite à 2,4 mg 1 fois par semaine.
Un stylo prérempli à usage unique
Contrairement aux autres dosages de WEGOVY SC qui se présentent en stylo prérempli Flexpen, WEGOVY 7,2 mg se présente en stylo prérempli à usage unique (cf. Illustration) :
- stylo délivrant 7,2 mg de sémaglutide en une seule dose (0,75 mL de solution), alors que les stylos Flexpen contiennent 4 doses ;
- stylo prêt à l'emploi avec aiguille fixée, alors qu'il est nécessaire de fixer l'aiguille sur le stylo Flexpen avant l'injection.
WEGOVY 7,2 mg injectable est conditionné en boîte de 4 stylos préremplis, soit la quantité suffisante pour 4 semaines de traitement à raison d'une injection par semaine.
Le stylo prérempli WEGOY 7,2 mg est conçu pour l'administration SC. L’injection se déclenche lorsque le protège-aiguille du stylo est appuyé contre la peau :
- un premier click sonore indique le début de l’injection ;
- après le deuxième click sonore, il faut maintenir le stylo contre la peau pendant quelques secondes, jusqu’à ce que la barre jaune dans la fenêtre de visualisation s’immobilise ;
- l’injection est terminée lorsque la fenêtre de visualisation est entièrement remplie d’une barre jaune.
Identité administrative de WEGOVY 7,2 mg injectable
Liste I
Boîte de 4 stylos de 0,75 mL, CIP 3400930344040
Non remboursable et non agréé aux collectivités
Laboratoire Novo Nordisk
[1] Notice de WEGOVY comprimé et de WEGOVY 7,2 mg solution injectable en stylo prérempli (EMA, 26 octobre 2026)
- WEGOVY 0,25 mg sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 0,5 mg/0,375 ml (1,34 mg/ml) sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 0,5 mg/0,75 ml (0,68 mg/ml) sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 1 mg sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 1,7 mg sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 2,4 mg sol inj en stylo prérempli FlexTouch
- WEGOVY 25 mg cp
- WEGOVY 4 mg cp
- WEGOVY 7,2 mg sol inj stylo prérempli
- WEGOVY 9 mg cp
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