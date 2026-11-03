La liste des médicaments et des dispositifs médicaux prescrits par les sages-femmes s’élargit. Wavebreakmedia / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Un décret du 28 octobre 2026 ajoute le clesrovimab sur la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes aux nouveau-nés, en plus du nirsévimab.

En France, le clesrovimab correspond à la spécialité ENFLONSIA 105 mg solution injectable en seringue préremplie.

Le clesrovimab et le nirsévimab sont utilisés pour l'immunisation du nourrisson dans le cadre de la campagne de prévention contre les infections à VRS.

Un décret publié au Journal officiel du 29 octobre 2026 [1] ajoute le clesrovimab sur la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire aux nouveau-nés (cf. Encadré).

En pratique, elles sont désormais autorisées à prescrire la spécialité ENFLONSIA 105 mg solution injectable en seringue préremplie (clesrovimab) au même titre que les médecins.

Pour rappel, ENFLONSIA est un des deux anticorps monoclonaux utilisés en France pour l'immunisation des nouveau-nés et des nourrissons, dans le cadre de la campagne de prévention des infections à virus syncytial respiratoire (VRS), ou bronchiolite, qui a débuté le 14 septembre 2026 (cf. notre article du 2 septembre 2026) [2].

Les sages-femmes pouvaient déjà prescrire le nirsévimab (BEYFORTUS).