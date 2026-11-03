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    Prescription - Délivrance

    Bronchiolite du nourrisson : les sages-femmes autorisées à prescrire ENFLONSIA

    Dans le cadre de l’immunisation des nouveau-nés et des nourrissons contre les infections à VRS, les sages-femmes peuvent désormais prescrire l’anticorps monoclonal clesrovimab (ENFLONSIA), comme c’était déjà le cas pour le nirsévimab (BEYFORTUS). 

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    La liste des médicaments et des dispositifs médicaux prescrits par les sages-femmes s’élargit.

    La liste des médicaments et des dispositifs médicaux prescrits par les sages-femmes s’élargit. Wavebreakmedia / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Résumé
    • Un décret du 28 octobre 2026 ajoute le clesrovimab sur la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes aux nouveau-nés, en plus du nirsévimab. 
    • En France, le clesrovimab correspond à la spécialité ENFLONSIA 105 mg solution injectable en seringue préremplie. 
    • Le clesrovimab et le nirsévimab sont utilisés pour l'immunisation du nourrisson dans le cadre de la campagne de prévention contre les infections à VRS. 

    Un décret publié au Journal officiel du 29 octobre 2026 [1] ajoute le clesrovimab sur la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire aux nouveau-nés (cf. Encadré).

    En pratique, elles sont désormais autorisées à prescrire la spécialité ENFLONSIA 105 mg solution injectable en seringue préremplie (clesrovimab) au même titre que les médecins. 

    Pour rappel, ENFLONSIA est un des deux anticorps monoclonaux utilisés en France pour l'immunisation des nouveau-nés et des nourrissons, dans le cadre de la campagne de prévention des infections à virus syncytial respiratoire (VRS), ou bronchiolite, qui a débuté le 14 septembre 2026 (cf. notre article du 2 septembre 2026) [2].

    Les sages-femmes pouvaient déjà prescrire le nirsévimab (BEYFORTUS).  

    Encadré - Médicaments et dispositifs médicaux que peuvent prescrire les sages-femmes

    La liste des médicaments et dispositifs médicaux que peuvent prescrire les sages-femmes est composée de 6 tableaux :

    • Tableau I : Liste des classes thérapeutiques ou médicaments autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription auprès des femmes
    • Tableau II : Liste des classes thérapeutiques ou des médicaments autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription auprès des nouveau-nés
    • Tableau III : Liste des classes thérapeutiques ou des médicaments autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription auprès des hommes partenaires de leurs patientes
    • Tableau IV : Liste des médicaments classés comme stupéfiants autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur profession
    • Tableau V : Liste des médicaments autorisés aux sages-femmes pour leur prescription auprès des personnes de l’entourage de l’enfant ou de l’entourage de la femme enceinte
    • Tableau VI : Liste des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire

     

    Pour en savoir plus

    [1] Décret n° 2026-1006 du 28 octobre 2026 modifiant la liste des classes thérapeutiques ou médicaments autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription auprès des nouveau-nés figurant dans le tableau II de l'annexe 41-4 du Code de la santé publique (Journal officiel du 29 octobre 2026, texte 45)

    [2] DGS-Urgent n°2026_10 : Campagne de vaccination et d'immunisation contre les infections à VRS du nourrisson (DGS, 10 août 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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