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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 44 et 45)

    Entre les 30 octobre et 3 novembre 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Une rupture de stock et des tensions d'approvisionnement.

    Une rupture de stock et des tensions d'approvisionnement. violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Tableau de synthèse
    Spécialités Ville

    Hôpital
    		État de disponibilité Remise à disposition prévue
    AMIKACINE VIATRIS 250 mg poudre pour solution injectable (amikacine) Rupture (depuis mi-octobre 2025) Tension Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital Indéterminée
    AMIKACINE VIATRIS 500 mg et 1 g poudre pour solution injectable (amikacine) Tension Tension Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital Indéterminée
    LAMICTAL 2 mg comprimé dispersible ou à croquer (lamotrigine) Tension Non impacté

    Contingentement quantitatif en ville

    		 Courant décembre 2026
    NOVORAPID PUMPCART 100 U/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte) Tension Non impacté Contingentements quantitatif et qualitatif en ville 3e trimestre 2027

    Entre les 30 octobre et 3 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    AMIKACINE VIATRIS : le marché reste très perturbé

    AMIKACINE VIATRIS 250 mg, 500 mg et 1 g poudre pour solution injectable en flacon (sulfate d'amikacine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : 
      • AMIKACINE VIATRIS 250 mg poudre pour solution injectable : rupture depuis mi-octobre 2025
      • AMIKACINE VIATRIS 500 mg et 1 g poudre pour solution injectable : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Amukin 500 mg / 2 ml solution injectable initialement destinée au marché belge
    • La spécialité AMIKACINE VIATRIS 250 mg, 500 mg et 1 g, poudre pour solution injectable en flacon faisant également l'objet d'une utilisation par les vétérinaires, la vente à cet usage est temporairement suspendue
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Viatris Santé aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la version belge (26 octobre 2026) : il n’existe pas d’autres spécialités à base d’amikacine dosées à 500 mg administrées par voie injectable disponibles en France, d’où la décision d’importer AMUKIN. 

    Présentation des différences entre AMUKIN et AMIKACINE VIATRIS.

    LAMICTAL 2 mg orodispersible : remise à disposition reportée en fin d'année 2026

    LAMICTAL 2 mg comprimé dispersible ou à croquer (lamotrigine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    NOVORAPID PUMPCART : ne pas remplacer par FIASP PUMPCART

    NOVORAPID PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Contingentement qualitatif :
      • aucun nouveau patient ne doit être initié sous NOVORAPID PUMPCART ou FIASP PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche
      • en cas d’indisponibilité de NOVORAPID PUMPCART, ne pas reporter les patients vers FIASP PUMPCART, dont l’arrêt de commercialisation est prévu fin décembre 2026 (cf. notre article du 8 septembre 2026)
      • privilégier une alternative thérapeutique à base d’insuline à action rapide (telle que FIASP, NOVORAPID ou ses biosimilaires d'insuline asparte, insuline lispro à action rapide, insuline glulisine, insuline lispro), en s'appuyant sur les directives existantes et le jugement clinique, avec accompagnement et formation des patients en cas de changement de traitement
    • Date de remise à disposition prévue : troisième trimestre 2027

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire NovoNordisk aux professionnels de santé (15 octobre 2026) : l’arrêt de commercialisation de la spécialité FIASP PUMPCART sur les marchés de l'Union européenne (UE) et de l'espace économique européen (EEE) d'ici la fin du mois de décembre 2026. À ce jour, il n’est pas prévu d’arrêter la commercialisation de NOVORAPID PUMPCART en France.

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 3 novembre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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