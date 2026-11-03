Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 44 et 45)

Une rupture de stock et des tensions d'approvisionnement. violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
|Spécialités
|Ville
|
|État de disponibilité
|Remise à disposition prévue
|AMIKACINE VIATRIS 250 mg poudre pour solution injectable (amikacine)
|Rupture (depuis mi-octobre 2025)
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
|Indéterminée
|AMIKACINE VIATRIS 500 mg et 1 g poudre pour solution injectable (amikacine)
|Tension
|Tension
|Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
|Indéterminée
|LAMICTAL 2 mg comprimé dispersible ou à croquer (lamotrigine)
|Tension
|Non impacté
|
Contingentement quantitatif en ville
|Courant décembre 2026
|NOVORAPID PUMPCART 100 U/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte)
|Tension
|Non impacté
|Contingentements quantitatif et qualitatif en ville
|3e trimestre 2027
Entre les 30
AMIKACINE VIATRIS : le marché reste très perturbé
AMIKACINE VIATRIS
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville
- AMIKACINE VIATRIS 250 mg
- AMIKACINE VIATRIS 500 mg et 1 g
- AMIKACINE VIATRIS 250 mg
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Amukin 500 mg / 2 ml solution injectable initialement destinée au marché belge
- La spécialité AMIKACINE VIATRIS 250 mg, 500 mg et 1 g, poudre pour solution injectable en flacon faisant également l'objet d'une utilisation par les vétérinaires, la vente à cet usage est temporairement suspendue
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Viatris Santé aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la version belge (26 octobre 2026) : il n’existe pas d’autres spécialités à base d’amikacine dosées à 500 mg administrées par voie injectable disponibles en France, d’où la décision d’importer AMUKIN.
Présentation des différences entre
LAMICTAL 2 mg orodispersible : remise à disposition reportée en fin d'année 2026
LAMICTAL
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue courant décembre 2026 au lieu d'octobre (cf. notre article du 27 août 2026)
NOVORAPID PUMPCART : ne pas remplacer par FIASP PUMPCART
NOVORAPID PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Contingentement qualitatif :
- aucun nouveau patient ne doit être initié sous NOVORAPID PUMPCART
- en cas d’indisponibilité de NOVORAPID PUMPCART, ne pas reporter les patients vers FIASP PUMPCART, dont l’arrêt de commercialisation est prévu fin décembre 2026 (cf. notre article du 8 septembre 2026)
- privilégier une alternative thérapeutique à base d’insuline à action rapide (telle que FIASP, NOVORAPID
- aucun nouveau patient ne doit être initié sous NOVORAPID PUMPCART
- Date de remise à disposition prévue : troisième trimestre 2027
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire NovoNordisk aux
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 3 novembre 2026)
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Endocardite infectieuse : traitement
- Épilepsie de l'adulte
- Épilepsie de l'enfant
- Infections des voies biliaires
- Infections génitales de la femme
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Infections urinaires masculines
- Méningite aiguë de l'adulte
- Méningite de l'enfant
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Pyélonéphrite aiguë du nourrisson et de l'enfant
- Trouble bipolaire
- Tuberculose pulmonaire
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