Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 44 et 45)

Une rupture de stock et des tensions d'approvisionnement. violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Tableau de synthèse Spécialités Ville Hôpital État de disponibilité Remise à disposition prévue AMIKACINE VIATRIS 250 mg poudre pour solution injectable (amikacine) Rupture (depuis mi-octobre 2025) Tension Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital Indéterminée AMIKACINE VIATRIS 500 mg et 1 g poudre pour solution injectable (amikacine) Tension Tension Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital Indéterminée LAMICTAL 2 mg comprimé dispersible ou à croquer (lamotrigine) Tension Non impacté Contingentement quantitatif en ville Courant décembre 2026 NOVORAPID PUMPCART 100 U/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte) Tension Non impacté Contingentements quantitatif et qualitatif en ville 3e trimestre 2027

Entre les 30 octobre et 3 novembre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

AMIKACINE VIATRIS : le marché reste très perturbé

AMIKACINE VIATRIS 250 mg, 500 mg et 1 g poudre pour solution injectable en flacon (sulfate d'amikacine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : AMIKACINE VIATRIS 250 mg poudre pour solution injectable : rupture depuis mi-octobre 2025 AMIKACINE VIATRIS 500 mg et 1 g poudre pour solution injectable : tension

: Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Amukin 500 mg / 2 ml solution injectable initialement destinée au marché belge

La spécialité AMIKACINE VIATRIS 250 mg, 500 mg et 1 g, poudre pour solution injectable en flacon faisant également l'objet d'une utilisation par les vétérinaires, la vente à cet usage est temporairement suspendue

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Viatris Santé aux professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la version belge (26 octobre 2026) : il n’existe pas d’autres spécialités à base d’amikacine dosées à 500 mg administrées par voie injectable disponibles en France, d’où la décision d’importer AMUKIN.

Présentation des différences entre AMUKIN et AMIKACINE VIATRIS.

LAMICTAL 2 mg orodispersible : remise à disposition reportée en fin d'année 2026

LAMICTAL 2 mg comprimé dispersible ou à croquer (lamotrigine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue courant décembre 2026 au lieu d'octobre (cf. notre article du 27 août 2026)

NOVORAPID PUMPCART : ne pas remplacer par FIASP PUMPCART

NOVORAPID PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Contingentement qualitatif : aucun nouveau patient ne doit être initié sous NOVORAPID PUMPCART ou FIASP PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche en cas d’indisponibilité de NOVORAPID PUMPCART, ne pas reporter les patients vers FIASP PUMPCART, dont l’arrêt de commercialisation est prévu fin décembre 2026 (cf. notre article du 8 septembre 2026) privilégier une alternative thérapeutique à base d’insuline à action rapide (telle que FIASP, NOVORAPID ou ses biosimilaires d'insuline asparte, insuline lispro à action rapide, insuline glulisine, insuline lispro), en s'appuyant sur les directives existantes et le jugement clinique, avec accompagnement et formation des patients en cas de changement de traitement

Date de remise à disposition prévue : troisième trimestre 2027

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire NovoNordisk aux professionnels de santé (15 octobre 2026) : l’arrêt de commercialisation de la spécialité FIASP PUMPCART sur les marchés de l'Union européenne (UE) et de l'espace économique européen (EEE) d'ici la fin du mois de décembre 2026. À ce jour, il n’est pas prévu d’arrêter la commercialisation de NOVORAPID PUMPCART en France.