MENVEO, BEXSERO : extension de prise en charge pour le rattrapage vaccinal en pédiatrie

La vaccination est obligatoire pour les enfants nés à partir de 2023.Choreograph (Konstantin Yuganov) / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La prise en charge (remboursement à 65 % et agrément aux collectivités [1, 2]) des vaccins suivants est étendue selon les recommandations en vigueur de la Haute Autorité de santé (HAS) des 13 mars 2025 [3] et 17 juillet 2025 [4] :

Autrement dit, ces vaccins sont désormais pris en charge dans le cadre du rattrapage vaccinal temporaire recommandé par la HAS chez les enfants non initialement concernés par l'obligation vaccinale (le vaccin NIMENRIX a bénéficié de cette même extension d'indication fin février - cf. notre article du 3 mars 2026).

Selon le Journal officiel, ce rattrapage vaccinal temporaire ne concerne que les enfants nés en 2020, 2021 et 2022.

Les avis de la HAS précités ont été émis en 2025, en réponse à la persistance de la recrudescence des infections invasives à méningocoque (IIM) observée en 2023 et 2024. Pour rappel, l'obligation de vaccination contre les méningocoques ACWY et B s'applique depuis janvier 2025, et inclut tous les enfants nés à partir de 2023.

Vaccination antiméningococcique : rattrapage vaccinal chez l'enfant de plus de 2 ans

Selon leur autorisation de mise sur le marché (AMM) :

MENVEO est indiqué dans l'immunisation active des enfants à partir de 2 ans, des adolescents et des adultes à risque d'exposition à Neisseria meningitidis des sérogroupes A, C, W-135 et Y, pour prévenir la maladie invasive ;

BEXSERO est indiqué pour l'immunisation active des sujets à partir de l'âge de 2 mois contre l'infection invasive méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B.

Dans la population concernée par le Journal officiel précité (enfants nés en 2020, 2021 et 2022), le rattrapage vaccinal s'applique aux enfants qui n'ont pas été vaccinés contre les méningocoques B et ACWY (y compris ceux vaccinés uniquement contre le méningocoque C).

Chez l'enfant de plus de 2 ans, le schéma de rattrapage vaccinal recommandé est le suivant [5] :